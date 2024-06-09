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читать дальше Медовым водопадам. А в конце путешествия насладимся видами на Эльбрус с плато Шаджатмаз и исследуем Долину Нарзанов.



Всего за один день мы увидим город Кисловодск, а также две очаровательные республики — Карачаево-Черкессию и Кабардино-Балкарию!

Наша экскурсия начнется с увлекательной прогулки по Кисловодску, во время которой вы узнаете его историю и попробуете разные нарзаны. Затем мы отправимся к горе Кольцо, замку Коварства и Любви и