Возможно участие с детьми от 3 лет.

Обязательно возьмите с собой: треккинговую обувь с закрытым носком и плотной нескользящей подошвой, рюкзак средних размеров (около 20 л), чтобы кроме личных вещей в него помещались общие продукты на перекус.

Проживание. В отеле «Парк Хаджох» 3* в посёлке Каменномостском. Размещение в 2-местных номерах с удобствами. Возможно одноместное размещение за доплату.

Питание. В стоимость входят все завтраки в отеле со 2-го по 7-й дни и все перекусы на маршруте — бутерброды, овощи, сладости, чай. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Уровень сложности. Маршрут не имеет ограничений. Если вы не хотите участвовать в какой-либо из экскурсий, от неё можно отказаться или заменить на более простую (обязательно предупреждать при заявке).

Дети. Возможно участие с детьми от 3 лет.