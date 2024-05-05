Погулять по горам и ущельям и расслабиться в термальных источниках
Вас ждут приятные прогулки по живописным местам, увлекательные экскурсии и мастер-классы и знакомство с традиционной кухней.
Вы полюбуетесь горными пейзажами и бурными реками, каньонами и водопадами, узнаете о культуре и научитесь готовить знаменитый адыгейский сыр. А почти ежедневно у вас будет возможность нежиться в тёплых и полезных термальных источниках.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|43 900 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 3 лет.
Обязательно возьмите с собой: треккинговую обувь с закрытым носком и плотной нескользящей подошвой, рюкзак средних размеров (около 20 л), чтобы кроме личных вещей в него помещались общие продукты на перекус.
Проживание. В отеле «Парк Хаджох» 3* в посёлке Каменномостском. Размещение в 2-местных номерах с удобствами. Возможно одноместное размещение за доплату.
Питание. В стоимость входят все завтраки в отеле со 2-го по 7-й дни и все перекусы на маршруте — бутерброды, овощи, сладости, чай. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Уровень сложности. Маршрут не имеет ограничений. Если вы не хотите участвовать в какой-либо из экскурсий, от неё можно отказаться или заменить на более простую (обязательно предупреждать при заявке).
Дети. Возможно участие с детьми от 3 лет.
Программа тура по дням
Встреча, переезд в Каменномостский, размещение в отеле, отдых
Встречаемся и отправляемся в посёлок Каменномостский (в пути — 5-6 часов), находящийся в уютном местечке, вдали от городского шума. Остановимся на обед в придорожном кафе (за доплату). По приезде разместимся в комфортном отеле, поужинаем в кафе (оплачивается дополнительно), познакомимся друг с другом поближе и отдохнём от дороги.
Свято-Михайловский монастырь, подъём на гору Физиабго, ущелье Мишоко, купание в термальных источниках
Позавтракав, едем в горы! Вас ждёт знакомство со Свято-Михайловским монастырём и его окрестностями. Сначала прогуляемся до святого источника, рядом с которым оборудована купель — желающие смогут окунуться в бодрящую воду. Затем поднимемся на вершину горы Физиабго (992 м). Вы полюбуетесь живописными видами на подворье монастыря и плато Лаго-Наки и сможете устроить перезвон на колокольне, которая здесь находится.
После спустимся и пройдёмся по территории святыни. Вы узнаете её историю и осмотрите внутреннее убранство Свято-Троицкого храма — единственного сохранившегося здесь с конца 19-го века. Заглянем в «Монастырский погребок» перекусить или устроим пикник.
Отдохнув, отправимся в ущелье Мишоко, название которого переводится как «медвежья долина». Место известно тем, что в одной из пещер здесь были найдены следы жизни первобытных людей. А ещё отсюда открываются потрясающие красочные пейзажи. В завершении экскурсии доедем до термальных источников и понежимся в их тёплых полезных водах.
Длительность прогулки — 5–6 часов.
Река Белая, водопады Руфабго, купание в термальных источниках
Позавтракаем и отправимся исследовать одно из самых живописных мест Адыгеи — ущелье горной реки Руфабго. Вы полюбуетесь каньонами и каскадом водопадов. Мы пройдёмся по мосту через реку Белая и прогуляемся по оборудованной тропе вдоль говорливого ручья. Увидим увитые лианами густые кроны грабов и вязов. Рассмотрим древние горные породы, складками нависающие над тропой. У самих водопадов устроим пикник. После вас снова ждёт купание в термальных источниках. К вечеру вернёмся в отель и отдохнём.
Длительность прогулки — 5-6 часов.
Экскурсия по Майкопу, термальные источники
Сегодня вас ждёт обзорная экскурсия по столице республики — Майкопу. Побываем в центральной части города-сада, исследуем его улочки, поговорим о местных традициях, культуре и кухне. Остановимся у филармонии и памятника «Единения и согласия». Пройдёмся по площади Дружбы и посетим Национальный музей Республики Адыгея и Соборную мечеть.
В кафе традиционной кухни на обед вы попробуете национальный адыгейский суп. Затем мы отправимся в городской парк им. Горького и к дамбе крупнейшей адыгейской электростанции. Поднимемся по лестнице Мэздах к хребту Нагиеж-Уаш, чтобы с обзорной площадки полюбоваться живописным видом на город.
В завершении, уже по традиции, снова заедем на термальные источники. Вечером соберёмся вместе: пообщаемся и поделимся впечатлениями.
Длительность прогулки — 5-6 часов.
Музей камня, кулинарный мастер-класс, отдых в SPA
Начнём день с посещения частного Музея камня, где вы увидите необычные окаменелости, раковины морских моллюсков и древний дольмен. Вы узнаете о жизни черкесского народа и сможете погрузиться в культуру Адыгеи. Местные жители поделятся секретами приготовления знаменитого адыгейского сыра, расскажут о своих свадебных и семейных ритуалах. После вы поучаствуете в мастер-классе по сыроварению и лепке национальных адыгейских пирожков — халюжей.
Затем вас ждёт настоящий релакс — побываем в SPA-зоне, где желающие погреются в сауне или хамаме. К вечеру вернёмся в отель.
Длительность экскурсии — 4-5 часов.
Посёлок Гузерипль и Гранитный каньон, Кавказский заповедник, Яворовая поляна
В этот день после завтрака едем в самый южный населённый пункт Адыгеи — посёлок Гузерипль, откуда начнём прогулку по Гранитному каньону. Пройдёмся в окружении скал из красного гранита и полюбуемся рекой Белой.
Затем посетим Кавказский природный биосферный заповедник. Погуляем по его извилистым тропам и заглянем в местный Музей природы. Вы посмотрите на обитателей небольшого зверинца: оленей, зубра и других. После устроим пикник на свежем воздухе.
Следующая точка маршрута — Яворовая поляна. Отсюда в ясную погоду открывается вид на гору Оштен и хребет Каменное море. Нагулявшись, вернёмся в отель и проведём время по своему усмотрению: например, можно устроить праздничный ужин с шашлыком и блюдами на мангале (оплачивается дополнительно).
Длительность прогулки — 6-7 часов.
Отъезд
После завтрака, в 09:00 — трансфер в аэропорт Минеральных Вод.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Работа инструктора
- Групповой трансфер: аэропорт Минеральные Воды - пос. Каменномостский - аэропорт Минеральные Воды
- Все переезды по маршруту и экскурсии по программе
- Проживание в 2-местных номерах отеля 3
- Завтраки и перекусы на маршруте
- Купание в подогреваемом бассейне отеля (во все дни тура)
- Групповые трансферы на геотермальные источники со 2-го по 5-й день
- Купание в геотермальных источниках (1 час, со 2-го по 5-й день)
- SPA-процедуры в 5-й день
- Проход по мосту к водопадам Руфабго
- Билеты в Национальный музей Адыгеи
- Мастер-класс по сыроварению, лепке халюжей
- Билеты в Кавказский заповедник
- Помощь во время подготовки к путешествию и в подборе ж. - д. и авиабилетов
- Детям до 8 лет - скидка 20% от стоимости тура
- Детям 8-13 лет - скидка 15% от стоимости тура
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты
- Завтрак в 1-й день, обеды и ужины
- SPA-процедуры (кроме 5-го дня)
- Личные расходы (страховка индивидуальные трансферы, в том числе переезд в Краснодар/Майкоп или на море после маршрута, сувениры и т. д.)
- Одноместное размещение - 17 700 руб., для заездов с 28.04 и 05.05 - 21 200 руб