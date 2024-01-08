3 дня
Индивидуальный трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
Попробовать разные сорта минеральной воды, расслабиться в термах и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, до 13:00
«Пройдёмся по Лермонтовской галерее, где сохранился почти первозданный облик с момента её открытия в 1901 году»
Завтра в 08:00
5 мар в 08:00
93 000₽ за всё до 3 чел.
7 дней
Северный Кавказ: главное на Домбае, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии
Подняться на Эльбрус, искупаться в термальных источниках и попробовать минералку-легенду
Начало: Минеральные Воды, на ж/д вокзале в 14:30, в аэропо...
«Мы увидим беседку «Эолова арфа», грот Лермонтова и здание Академической галереи»
Сегодня в 13:00
24 мар в 13:00
44 000₽ за человека
7 дней
Адыгея для всей семьи: прогулки, экскурсии, мастер-классы и водные процедуры
Погулять по каньонам и ущельям, научиться сыроварению и расслабиться в термальных источниках
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, в 13:00 на выходе из з...
«Вас ждут увлекательная экскурсия в Музее природы, знакомство с традиционной кухней, рассказы о местной культуре и не только»
20 апр в 13:00
18 мая в 13:00
51 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга8 января 2024Ездили с мамой на новогодних каникулах. Хотелось посмотреть максимум, не переплачивая, и не мучаясь поисками жилья/трансфера. Очень довольны, что нашли
- ГГалина20 сентября 2023Мария - замечательный гид. Очень заботливая и знающая. Хороший водитель. Маршрут построен грамотно. За 4 дня мы успели осмотреть все
- ААнастасия16 мая 2023Первый раз были в Мин. Водах и решили выбрать индивидуальный тур. Очень понравились экскурсии, маршрут, подача материала (легенды, факты, исторические справки
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Музеи»
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