Музеи и искусство Минеральных Вод

Найдено 3 тура в категории «Музеи» в Минеральных Водах, цены от 44 000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Индивидуальный трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
На машине
4 отзыва
3 дня
Индивидуальный трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
Попробовать разные сорта минеральной воды, расслабиться в термах и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, до 13:00
«Пройдёмся по Лермонтовской галерее, где сохранился почти первозданный облик с момента её открытия в 1901 году»
Завтра в 08:00
5 мар в 08:00
93 000 за всё до 3 чел.
Северный Кавказ: главное на Домбае, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии
На машине
7 дней
Северный Кавказ: главное на Домбае, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии
Подняться на Эльбрус, искупаться в термальных источниках и попробовать минералку-легенду
Начало: Минеральные Воды, на ж/д вокзале в 14:30, в аэропо...
«Мы увидим беседку «Эолова арфа», грот Лермонтова и здание Академической галереи»
Сегодня в 13:00
24 мар в 13:00
44 000 за человека
Адыгея для всей семьи: прогулки, экскурсии, мастер-классы и водные процедуры
На машине
На микроавтобусе
7 дней
Адыгея для всей семьи: прогулки, экскурсии, мастер-классы и водные процедуры
Погулять по каньонам и ущельям, научиться сыроварению и расслабиться в термальных источниках
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, в 13:00 на выходе из з...
«Вас ждут увлекательная экскурсия в Музее природы, знакомство с традиционной кухней, рассказы о местной культуре и не только»
20 апр в 13:00
18 мая в 13:00
51 200 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    8 января 2024
    Индивидуальный трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
    Ездили с мамой на новогодних каникулах. Хотелось посмотреть максимум, не переплачивая, и не мучаясь поисками жилья/трансфера. Очень довольны, что нашли
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    этот тур. Наш гид, Мария, встречала нас на вокзале и в аэропорту (ехали с мамой из разных городов) и далее полностью сопровождала все 4ре дня. Насыщенная программа от увлечённого человека. Учитывались погодные условия и наши пожелания. Посмотрели так много всего, что даже спать было некогда)) Обсерватория, хоть и кажется гвоздём программы (она действительно впечатляет), но и остальные места ничуть ей не уступают по удивительности. Наши запросы по размещению также были учтены и выполнены. Если честно, не ожидала, что будет так душевно. Спасибо и Анне (орг), и Марии (гид) за эти замечательные новогодние каникулы.

    Ездили с мамой на новогодних каникулах. Хотелось посмотреть максимум, не переплачивая, и не мучаясь поисками жилья/трансфера
  • Г
    Галина
    20 сентября 2023
    Индивидуальный трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
    Мария - замечательный гид. Очень заботливая и знающая. Хороший водитель. Маршрут построен грамотно. За 4 дня мы успели осмотреть все
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    основные достопримечательности. Домбай, Эльбрус, Чегет. Пятигорск, Железноводск, Ессентуки, Кисловодск. Поездка в обсерваторию тоже очень запомнилась. Не успели посетить один из запланированных термоисточников. Мария увлекается и не всегда следит за временем)) И обратный трансфер был не очень удобным - пришлось тесниться с родственниками водителя. Но в целом все прошло очень душевно. Мы с удовольствием обратимся еще раз.

  • А
    Анастасия
    16 мая 2023
    Индивидуальный трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
    Первый раз были в Мин. Водах и решили выбрать индивидуальный тур. Очень понравились экскурсии, маршрут, подача материала (легенды, факты, исторические справки
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    и тд) и то, что есть возможность свободного перемещения и нет жёсткой привязки по времени, индивидуальный подход к решению возникающих вопросов. Большое спасибо за организацию экскурсии!

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Музеи»

Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Индивидуальный трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
  2. Северный Кавказ: главное на Домбае, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии
  3. Адыгея для всей семьи: прогулки, экскурсии, мастер-классы и водные процедуры
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Чегемское ущелье
  5. Плато Бермамыт
  6. Чегемские водопады
  7. Уллу-Тау
  8. Даргавс
  9. Гижгит
  10. Водопад Абай-Су
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в марте 2025
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Музеи" можно забронировать 3 тура от 44 000 до 93 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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