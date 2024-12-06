Вас ждет полный ярких эмоций и незабываемых впечатлений трехдневный тур к Эльбрусу — сердцу Кавказа. Любопытные легенды, интересная история, обзор живописных природных достопримечательностей и прогулка по необычным местам Кавказа, а также знакомство с местной гастрономией — в программе!

Описание тура

День 1: Урочище Джилы-Су и окрестности

Сегодня мы отправимся в одно из самых живописных мест на Кавказе – урочище Джилы-Су. Дорога к этому месту считается одной из самых красивых в России. Урочище получило свое название благодаря теплым минеральным источникам, вода которых обладает целебными свойствами. Источники различаются по составу: кремнистые, термальные и углекислые, а температура воды колеблется в пределах +22-24 °C.

Это удивительное место расположено на высоте 2380 метров над уровнем моря, у подножия северного склона горы Эльбрус — самой высокой точки Европы. Здесь, вдали от цивилизации, вы найдете 14 источников, несколько водопадов, а также гигантские скульптуры, созданные природой из застывшей вулканической лавы. Чистейший воздух и незабываемая атмосфера этого уголка подарят вам невероятные ощущения.

Мы также посетим гору Шатджатмаз, откуда сможем сделать потрясающие фотографии на фоне Эльбруса. В программе нашего дня — прогулка к величественным водопадам Каракая-Су, Эмир и Султан. Если позволит время, мы заглянем в Долину нарзанов, где также находятся многочисленные источники. После насыщенного дня нас ждет трансфер и заселение в отель.

День 2: Плато Бермамыт

Плато Бермамыт — это удивительное, но малоизвестное место в Карачаево-Черкессии. Дорога к плато не так проста, что добавляет этому месту атмосферу загадочности. Высота горных пиков здесь невелика, но рельеф поражает своей причудливостью: асимметричные склоны, резные каньоны и каменные столбы создают уникальный ландшафт.

Одной из главных причин, по которой стоит посетить это место, является потрясающий вид на Эльбрус. Многие путешественники приезжают сюда, чтобы встретить рассвет. Вначале на горизонте появляется бледная полоска света, которая постепенно разгорается яркими красными оттенками. Эти незабываемые впечатления остаются в памяти на долгие годы.

Дорога к плато станет настоящим испытанием, так как полноценной дороги здесь нет. Большая часть пути проходит по полю, где накатаны колеи. Только мощные внедорожники способны преодолеть этот маршрут. После экскурсии мы вернемся в отель для отдыха.

День 3: Поездка к Эльбрусу

Сегодня мы приглашаем вас в путешествие к самой высокой горе России и Европы — Эльбрусу. Поездка пройдет по живописному Баксанскому ущелью вдоль реки Баксан. Мы посетим горное озеро Гижгит, искусственное озеро с удивительным бирюзовым цветом, окруженное великолепными пейзажами.

На пути мы познакомимся с историей этого озера и узнаем, почему все больше людей стремится сюда, чтобы насладиться его «ядовитой» водой. Также мы остановимся в самом высокогорном городе России — Тырныаузе, где сможем попробовать кавказские блюда, такие как шашлык, шурпу и хычины.

Наконец, мы поднимемся на канатной дороге до высоты 3850 метров над уровнем моря. При желании и хороших погодных условиях вы сможете подняться еще выше — до 5100 метров на ратраке или снегоходе. Это будет незабываемое приключение!