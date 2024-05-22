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Авторский тур
5 дней
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
Совершить треккинг к водопадам и насладиться видами Главного Кавказского хребта
Начало: Аэропорт Минеральных вод, время прилета до 12:30 ж...
«Мы будем гулять по горным тропинкам, любоваться звездами в обсерватории, сплавляться на рафтах по реке, пить нарзан из источников, ловить ветер и потрясающие виды на плато Бермамыт»
2 июля в 08:00
52 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт
Попробовать настоящий кавказский шашлык и научиться разбираться в сортах вина на винодельне
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, до 12:00
«Сегодня нас ждет одно из самых красивых мест на Кавказе — плато Бермамыт»
13 июня в 10:00
18 июля в 10:00
59 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Топовые места Кавказа: закат на Бермамыте, фантастические виды Джилы-Су и Чегемское ущелье
Наблюдать за звёздами, встречать рассвет в горах и ловить отражения в чистейших озёрах
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, рано утром Кисловодск, ...
«Вы увидите невероятное плато Бермамыт будто с другой планеты, небесного цвета озеро Гижгит и другие потрясающие локации»
28 июня в 10:00
5 июля в 10:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
«Джип-тур на Бермамыт (вариант проведения определяется туроператором)»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 16 450₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Приключения среди Кавказских гор: от плато Бермамыт до Чегемских водопадов
Полюбоваться Эльбрусом, встретить рассвет на плато Шаджатмаз и побывать на озере Гижгит
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды, 12:10. Возможна встр...
«Вы посетите плато Бермамыт, Канжол и Шаджатмаз, увидите водопады Каракая-Су, Эмир, Тызыл-Су, Абай-Су и, конечно знаменитые Чегемские водопады»
27 июня в 12:10
25 июля в 12:10
42 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Джип-трип по Кавказу: плато Бермамыт и Шаджатмаз, урочище Джилы-Су и Домбай
Насладиться видами гор, искупаться в термальных источниках и встретить закат на захватывающем плато
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 19:00
«Мы будем устраивать пикники на свежем воздухе и полюбуемся красками заката на впечатляющем плато Бермамыт»
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
59 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия22 мая 2024Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
- ЮЮлия6 ноября 2023Очень понравился тур! менеджер помог подобрать идеальный вариант🥰
- ЮЮрий27 октября 2023Отличный тур. Организовано все хорошо. Места прекрасные. Гид очень подробно все рассказывает и показывает интересные места.
- ААнастасия2 июля 2023Потрясающий тур, очень много впечатлений за 5 дней) Денис отличный водитель и собеседник на ооочень классной машине. Показал лучшие виды, рассказал занятные факты. Всем рекомендую немного оторваться от реальности в такой красотище. Спасибо (^_^)♡
- ННаталья22 ноября 2022Как же нам понравились Кавказские Минеральные Воды ☺️ И как жаль, что было не так много времени увидеть все красоты
- ССветлана5 сентября 2022Тур был просто замечательный. Огромное спасибо нашему гиду Вячеславу! Вячеслав настоящий профессионал, рассказал нам огромное количество фактов об этой местности,
- ННикита25 августа 2022Много вкусной еды и красивые горы. Гид Роман готовил нам потрясающую баранину на обед с видом на Эльбрус. Рекомендую 👍
- ТТатьяна31 июля 2022Тур был просто прекрасный. Природа Кавказа по-настоящему завораживает. Несмотря на пасмурную облачную погоду и не очень хорошую видимость, я осталась
- ООльга29 июля 2022Наше путешествие началось со знакомства с гидом, которого звали Ислам. Это все, что можно просто сказать. Остальное- сплошной восторг!!! Знания
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Плато Бермамыт»
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