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под огромным впечатлением от поездки, эти шикарные виды стоят абсолютно всех потраченных денег. Огромное спасибо нашему гиду Исламу! Ислам настоящий профессионал -в прошлом альпинист, рассказал нам огромное количество фактов об этой местности, которые знают далеко не все гиды. А еще он водитель от бога, 3 дня мы ездили по бездорожью и серпантинам, меня ни разу не укачало, хотя я с детства езжу в транспорте с пакетиком😅 Сразу видно, что человек опытный, хорошо знает все эти дороги и как правильно водить машину в таких условиях, что немаловажно для безопасных путешествий. Могу так же добавить, что тур может подойти не всем, поскольку расстояния на внедорожнике преодолеваются немалые, да и ездить по бездорожью нравится не всем, поэтому если вы предпочитаете провести отпуск лёжа на пляже и лениво передвигаясь по курорту, то, думаю, это не ваше. Во время экскурсии непременно будут остановки на обед в кафе, кухня местная, цезарь с креветкой вам не предложат😁 оплата только наличными. Удобнее всего для этого тура спортивная одежда, а еще непременно берите с собой теплую одежду и дождевики, а также удобную нескользящую обувь, ходить в босоножках или туфлях по мокрым камням и грязи не очень удобно😂 Ночевали мы обе ночи в обсерватории, там есть все удобства: душ, туалет, холодильник, микроволновая печь, телевизор, wi-fi. Правда встретил нас очень нетрезвый сторож и минут 30 не мог понять что мы от него хотим. Не пятизвездочный отель конечно, но и не худший вариант. Экскурсия по обсерватории тоже есть, оплачивается отдельно (400₽ вроде), если повезет с погодой, то посмотрите на звездное небо через телескоп. Локаций увидите множество, фотографий в телефоне будет миллиард, вам точно будет что вспомнить после этой поездки😌