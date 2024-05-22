Туры на Бермамыт из Минеральных Вод

Найдено 6 туров в категории «Плато Бермамыт» в Минеральных Водах, цены от 16 450 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
Совершить треккинг к водопадам и насладиться видами Главного Кавказского хребта
Начало: Аэропорт Минеральных вод, время прилета до 12:30 ж...
«Мы будем гулять по горным тропинкам, любоваться звездами в обсерватории, сплавляться на рафтах по реке, пить нарзан из источников, ловить ветер и потрясающие виды на плато Бермамыт»
2 июля в 08:00
52 000 за человека
Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт
Попробовать настоящий кавказский шашлык и научиться разбираться в сортах вина на винодельне
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, до 12:00
«Сегодня нас ждет одно из самых красивых мест на Кавказе — плато Бермамыт»
13 июня в 10:00
18 июля в 10:00
59 000 за человека
Топовые места Кавказа: закат на Бермамыте, фантастические виды Джилы-Су и Чегемское ущелье
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Топовые места Кавказа: закат на Бермамыте, фантастические виды Джилы-Су и Чегемское ущелье
Наблюдать за звёздами, встречать рассвет в горах и ловить отражения в чистейших озёрах
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, рано утром Кисловодск, ...
«Вы увидите невероятное плато Бермамыт будто с другой планеты, небесного цвета озеро Гижгит и другие потрясающие локации»
28 июня в 10:00
5 июля в 10:00
25 000 за человека
Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
«Джип-тур на Бермамыт (вариант проведения определяется туроператором)»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 16 450 за человека
Приключения среди Кавказских гор: от плато Бермамыт до Чегемских водопадов
Авторский тур
5 дней
Приключения среди Кавказских гор: от плато Бермамыт до Чегемских водопадов
Полюбоваться Эльбрусом, встретить рассвет на плато Шаджатмаз и побывать на озере Гижгит
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды, 12:10. Возможна встр...
«Вы посетите плато Бермамыт, Канжол и Шаджатмаз, увидите водопады Каракая-Су, Эмир, Тызыл-Су, Абай-Су и, конечно знаменитые Чегемские водопады»
27 июня в 12:10
25 июля в 12:10
42 800 за человека
Джип-трип по Кавказу: плато Бермамыт и Шаджатмаз, урочище Джилы-Су и Домбай
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
Джип-трип по Кавказу: плато Бермамыт и Шаджатмаз, урочище Джилы-Су и Домбай
Насладиться видами гор, искупаться в термальных источниках и встретить закат на захватывающем плато
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 19:00
«Мы будем устраивать пикники на свежем воздухе и полюбуемся красками заката на впечатляющем плато Бермамыт»
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
59 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анастасия
    22 мая 2024
    Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
  • Ю
    Юлия
    6 ноября 2023
    Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
    Очень понравился тур! менеджер помог подобрать идеальный вариант🥰
    Очень понравился тур! менеджер помог подобрать идеальный вариант🥰Очень понравился тур! менеджер помог подобрать идеальный вариант🥰Очень понравился тур! менеджер помог подобрать идеальный вариант🥰Очень понравился тур! менеджер помог подобрать идеальный вариант🥰Очень понравился тур! менеджер помог подобрать идеальный вариант🥰
  • Ю
    Юрий
    27 октября 2023
    Топовые места Кавказа: закат на Бермамыте, фантастические виды Джилы-Су и Чегемское ущелье
    Отличный тур. Организовано все хорошо. Места прекрасные. Гид очень подробно все рассказывает и показывает интересные места.
  • А
    Анастасия
    2 июля 2023
    Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
    Потрясающий тур, очень много впечатлений за 5 дней) Денис отличный водитель и собеседник на ооочень классной машине. Показал лучшие виды, рассказал занятные факты. Всем рекомендую немного оторваться от реальности в такой красотище. Спасибо (^_^)♡
    Потрясающий тур, очень много впечатлений за 5 дней) Денис отличный водитель и собеседник на ооочень класснойПотрясающий тур, очень много впечатлений за 5 дней) Денис отличный водитель и собеседник на ооочень класснойПотрясающий тур, очень много впечатлений за 5 дней) Денис отличный водитель и собеседник на ооочень класснойПотрясающий тур, очень много впечатлений за 5 дней) Денис отличный водитель и собеседник на ооочень класснойПотрясающий тур, очень много впечатлений за 5 дней) Денис отличный водитель и собеседник на ооочень классной
  • Н
    Наталья
    22 ноября 2022
    Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
    Как же нам понравились Кавказские Минеральные Воды ☺️ И как жаль, что было не так много времени увидеть все красоты
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    Ставропольского края, но зато появился большой повод вернуться) У нас были потрясающие экскурсоводы! Ранний выезд на плато Бермамыт, что бы встретить фантастический рассвет совсем был не в тягость, а наш гид-водитель Сергей, это отдельная история) За него Вам отдельное спасибо ☺️ Веселый, добрый, внимательный, хороший водитель и рассказчик, заскучать не дал! Показал интересные и самые красивые места, везде нас фотографировал, мало таких экскурсоводов. С плато Бермамыт, открывается сотрясающий вид на долину, горы и конечно красавец Эльбрус - это была Мечта ❤️ встретить рассвет с видом на вулкан. А наш второй день по программе тура был обзорный по городам Кисловодск (потрясающей парк, да и сам город), Ессентуки, Пятигорск и Железноводск, ох и напились мы минеральной водички знатно? Заслуживает отдельного внимания организация тура, всегда на связи, обо всём предупреждают, звонят с напоминанием, в общем молодцы ребята) Мы остались довольны) Процветания Вам и новых маршрутов?

  • С
    Светлана
    5 сентября 2022
    Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
    Тур был просто замечательный. Огромное спасибо нашему гиду Вячеславу! Вячеслав настоящий профессионал, рассказал нам огромное количество фактов об этой местности,
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    и еще он опытный водитель. Мы много ездили по бездорожью и серпантинам, и было понятно, что он хорошо знает эти дороги и как правильно водить машину в таких условиях. Природа Кавказа уникальная, мы остались под огромным впечатлением от поездки, эти шикарные виды стоят абсолютно всех потраченных денег.

  • Н
    Никита
    25 августа 2022
    Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт
    Много вкусной еды и красивые горы. Гид Роман готовил нам потрясающую баранину на обед с видом на Эльбрус. Рекомендую 👍
    Много вкусной еды и красивые горы. Гид Роман готовил нам потрясающую баранину на обед с видом на Эльбрус. Рекомендую 👍Много вкусной еды и красивые горы. Гид Роман готовил нам потрясающую баранину на обед с видом на Эльбрус. Рекомендую 👍Много вкусной еды и красивые горы. Гид Роман готовил нам потрясающую баранину на обед с видом на Эльбрус. Рекомендую 👍Много вкусной еды и красивые горы. Гид Роман готовил нам потрясающую баранину на обед с видом на Эльбрус. Рекомендую 👍Много вкусной еды и красивые горы. Гид Роман готовил нам потрясающую баранину на обед с видом на Эльбрус. Рекомендую 👍Много вкусной еды и красивые горы. Гид Роман готовил нам потрясающую баранину на обед с видом на Эльбрус. Рекомендую 👍Много вкусной еды и красивые горы. Гид Роман готовил нам потрясающую баранину на обед с видом на Эльбрус. Рекомендую 👍
  • Т
    Татьяна
    31 июля 2022
    Топовые места Кавказа: закат на Бермамыте, фантастические виды Джилы-Су и Чегемское ущелье
    Тур был просто прекрасный. Природа Кавказа по-настоящему завораживает. Несмотря на пасмурную облачную погоду и не очень хорошую видимость, я осталась
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    под огромным впечатлением от поездки, эти шикарные виды стоят абсолютно всех потраченных денег. Огромное спасибо нашему гиду Исламу! Ислам настоящий профессионал -в прошлом альпинист, рассказал нам огромное количество фактов об этой местности, которые знают далеко не все гиды. А еще он водитель от бога, 3 дня мы ездили по бездорожью и серпантинам, меня ни разу не укачало, хотя я с детства езжу в транспорте с пакетиком😅 Сразу видно, что человек опытный, хорошо знает все эти дороги и как правильно водить машину в таких условиях, что немаловажно для безопасных путешествий. Могу так же добавить, что тур может подойти не всем, поскольку расстояния на внедорожнике преодолеваются немалые, да и ездить по бездорожью нравится не всем, поэтому если вы предпочитаете провести отпуск лёжа на пляже и лениво передвигаясь по курорту, то, думаю, это не ваше. Во время экскурсии непременно будут остановки на обед в кафе, кухня местная, цезарь с креветкой вам не предложат😁 оплата только наличными. Удобнее всего для этого тура спортивная одежда, а еще непременно берите с собой теплую одежду и дождевики, а также удобную нескользящую обувь, ходить в босоножках или туфлях по мокрым камням и грязи не очень удобно😂 Ночевали мы обе ночи в обсерватории, там есть все удобства: душ, туалет, холодильник, микроволновая печь, телевизор, wi-fi. Правда встретил нас очень нетрезвый сторож и минут 30 не мог понять что мы от него хотим. Не пятизвездочный отель конечно, но и не худший вариант. Экскурсия по обсерватории тоже есть, оплачивается отдельно (400₽ вроде), если повезет с погодой, то посмотрите на звездное небо через телескоп. Локаций увидите множество, фотографий в телефоне будет миллиард, вам точно будет что вспомнить после этой поездки😌

    Тур был просто прекрасный. Природа Кавказа по-настоящему завораживает. Несмотря на пасмурную облачную погоду и не оченьТур был просто прекрасный. Природа Кавказа по-настоящему завораживает. Несмотря на пасмурную облачную погоду и не оченьТур был просто прекрасный. Природа Кавказа по-настоящему завораживает. Несмотря на пасмурную облачную погоду и не оченьТур был просто прекрасный. Природа Кавказа по-настоящему завораживает. Несмотря на пасмурную облачную погоду и не оченьТур был просто прекрасный. Природа Кавказа по-настоящему завораживает. Несмотря на пасмурную облачную погоду и не оченьТур был просто прекрасный. Природа Кавказа по-настоящему завораживает. Несмотря на пасмурную облачную погоду и не оченьТур был просто прекрасный. Природа Кавказа по-настоящему завораживает. Несмотря на пасмурную облачную погоду и не оченьТур был просто прекрасный. Природа Кавказа по-настоящему завораживает. Несмотря на пасмурную облачную погоду и не оченьТур был просто прекрасный. Природа Кавказа по-настоящему завораживает. Несмотря на пасмурную облачную погоду и не оченьТур был просто прекрасный. Природа Кавказа по-настоящему завораживает. Несмотря на пасмурную облачную погоду и не очень
  • О
    Ольга
    29 июля 2022
    Топовые места Кавказа: закат на Бермамыте, фантастические виды Джилы-Су и Чегемское ущелье
    Наше путешествие началось со знакомства с гидом, которого звали Ислам. Это все, что можно просто сказать. Остальное- сплошной восторг!!! Знания
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    гида, его любовь к своему народу, горам, истории страны и Кавказа. Организованная до последней минуты, совершенно безупречно сделанная поездка произвела огромное впечатление. Ислам был с нами все время и все время рассказывал все новые и новые истории. Мы влюбились в этот ура, в горы, в проводника!

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Плато Бермамыт»

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  2. Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт
  3. Топовые места Кавказа: закат на Бермамыте, фантастические виды Джилы-Су и Чегемское ущелье
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  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Плато Бермамыт
  5. Чегемские водопады
  6. Уллу-Тау
  7. Даргавс
  8. Машук
  9. Лаго-Наки
  10. Парк Цветник
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Плато Бермамыт" можно забронировать 6 авторских туров от 16 450 до 59 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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