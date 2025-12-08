Мои заказы

Горнолыжный сет: Архыз, Эльбрус, Чегет

Покорить склоны трёх курортов, посетить достопримечательности, попробовать кухню и погреться в сауне
Едем заряжаться энергией гор, наслаждаться скоростью и любоваться живописными видами! Вы прокатитесь по самой высокой канатной дороге Европы и сможете сравнить более пологие трассы Эльбруса с чегетскими трассами посложнее. Побываете
на самом молодом горнолыжном курорте Северного Кавказа — «Архызе». А разбавим катание посещением чарующего ущелья, термальных источников и древних храмов. Вы попробуете ароматные хычины и шурпу и весело проведёте время в тёплой компании единомышленников.

Горнолыжный сет: Архыз, Эльбрус, Чегет

Описание тура

Организационные детали

За 3 дня до старта тура будет создан общий чат со всеми участниками, где будут даны общие рекомендации по поездке и вся необходимая информация.

Очередность проведения мероприятий в программе тура по дням может быть изменена, что никак не повлияет на качество тура, поэтому приготовьтесь к яркому горнолыжному путешествию!

Размещение в номере в основном 2-местное, в крайней необходимости 3-местное, если ты один или одна, постараемся подобрать тебе хорошего соседа или соседку. При 1-местном размещении доплата к стоимости тура, возможность и условия одноместного размещения обсуждаются индивидуально.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, прогулка и приветственный ужин

Встречаемся и едем в отель, сделав по пути остановку на обед в кафе-столовой. После размещения соберёмся на организационной встрече: познакомимся и обсудим детали предстоящего отдыха.

Затем прогуляемся по окрестностям, при необходимости подберём снаряжение, а вечером за приветственным ужином в кафе вы попробуете блюда кабардино-балкарской кухни (возможен перенос ужина на заключительный день тура).

2 день

Первое свидание с Эльбрусом, катание по склонам

Завтракаем и отправляемся к самой высокой в России и Европе канатной дороге горнолыжного курорта «Эльбрус». Здесь вас ждут широкие и пологие синие трассы с небольшими перепадами высот и несколько экстремальных красных и чёрных спусков — комфортно будет и новичкам, и опытным. Осваиваем склоны, любуемся горными пейзажами, дышим чистым морозным воздухом и заряжаемся яркими эмоциями с перерывом на обед.

Вечером вернёмся в отель, где после ужина организуем досуг по душе: сходим прогуляться, поиграем, пообщаемся.

3 день

Катание на Чегете или Эльбрусе

После завтрака, если будет желание, на полдня или целый день отправимся покорять соседний Чегет. Это один из самых сложных горнолыжных курортов России, но отсюда ещё лучше видны вершины Главного Кавказского хребта, можно полюбоваться ледником Семёрка и посмотреть на Эльбрус со стороны. Здесь много снега и настоящее раздолье для фрирайда. Также можно вместо Чегета продолжить катание на Эльбрусе.

Вечером вернёмся в отель, поужинаем и устроим досуг по интересам.

4 день

Переезд в Архыз, ущелье Адыр-Су, термальные источники

До обеда можно ещё насладиться катанием на Эльбрусе, а после переезжаем в Архыз. По дороге посетим живописное ущелье Адыр-Су и заедем погреться и восстановить силы на термальные источники (вход оплачивается дополнительно).

По приезде разместимся в отеле в посёлке Архыз, поужинаем и отдохнём.

5 день

Горнолыжный курорт «Архыз», посещение сауны

Сегодня отправляемся покорять горнолыжный курорт «Архыз». На территории молодого и активно развивающегося комплекса есть зелёные трассы для новичков, синие для более опытных лыжников, одна красная и один экстремальный чёрный склон с разными протяжённостью и перепадами высот — можно выбрать подходящий вариант. Катаемся, наслаждаемся живописными видами и хорошо подготовленными склонами с перерывом на обед.

К вечеру вернёмся в отель, поужинаем и пойдём париться и расслабляться в сауну.

6 день

Снова покоряем «Архыз»

В этот день продолжаем кататься на склонах «Архыза» и заряжаться драйвом и энергией гор. Вечером соберёмся за заключительным ужином, поделимся друг с другом впечатлениями и весело и душевно проведём время.

7 день

Нижне-Архызское городище, возвращение в Минеральные Воды

Утром можно ещё покататься, а затем выселяемся из гостиницы и едем к Нижне-Архызским храмам 9-11 веков в долине реки Большой Зеленчук. Вас ждёт экскурсия в сопровождении гида: вы посмотрите на сохранившиеся церкви на территории бывшего аланского города и лик Христа.

Затем отправимся в Минеральные Воды, куда прибудем ориентировочно к 15:30-16:00.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет55 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Групповой трансфер от и до аэропорта или ж/д вокзала Минеральные Воды
  • Трансферы между курортами по программе
  • Групповые трансферы от отеля до подъёмников и обратно в п. Архыз
  • Посещение сауны в один из дней своей группой (2 часа)
  • Выезд гида на горнолыжный курорт с группой для ознакомления с трассами и картой курортов, фото - и видеосъёмки, совместного катания по трассам (2-3 раза, при условии схожего уровня катания участников группы)
  • Сопровождение организатором или гидом из команды во время тура
  • Поддержка и помощь по всем вопросам по туру
Что не входит в цену
  • Ж/д или авиабилеты до Минеральных Вод и обратно (поможем с подбором)
  • Обеды
  • Ски-пассы (стоимость зависит от времени, на которое покупается ски-пасс):
  • Эльбрус - цены на дневной абонемент для катания от 1400 (полдня) до 3000 ₽
  • На ГК «Чегет» - от 1000 ₽ (целый день)
  • Архыз - цены на дневной абонемент для катания от 1550 до 3800 ₽. Также есть тарифы на вечернее катание - от 1250 ₽
  • Входной билет на термальные источники (по желанию) - от 500 ₽
  • Страховка (можно оформить дополнительно) - около 1000 ₽ на весь срок тура
  • Стоимость тура на даты 6-12 января составляет 48 140 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, 13:00. Предусмотрен групповой трансфер от аэропорта или ж/д вокзала до отеля около 13:30, прилететь необходимо до 13:10
Завершение: Минеральные Воды, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Провели экскурсии для 195 туристов
Всем привет! Я тревел-гид с большим опытом организации туров, путешествий, индивидуальных эксклюзивных программ и экскурсий по Краснодарскому краю, России и Кавказу. С 2020 года наша команда организует авторские путешествия: экскурсионные,
читать дальше

туры в горы, спортивные, горнолыжные и винно-гастрономические! Не имея возможности жить вечно, мы имеем возможность жить ярко! Создаем яркие путешествия для тех, кто любит настоящие эмоции. Наши путешественники часто возвращаются вновь и вновь, для нас это самый главный отзыв о нашей работе! До встречи!

