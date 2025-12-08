Едем заряжаться энергией гор, наслаждаться скоростью и любоваться живописными видами! Вы прокатитесь по самой высокой канатной дороге Европы и сможете сравнить более пологие трассы Эльбруса с чегетскими трассами посложнее. Побываете

на самом молодом горнолыжном курорте Северного Кавказа — «Архызе». А разбавим катание посещением чарующего ущелья, термальных источников и древних храмов. Вы попробуете ароматные хычины и шурпу и весело проведёте время в тёплой компании единомышленников.

Описание тура

Организационные детали

За 3 дня до старта тура будет создан общий чат со всеми участниками, где будут даны общие рекомендации по поездке и вся необходимая информация.

Очередность проведения мероприятий в программе тура по дням может быть изменена, что никак не повлияет на качество тура, поэтому приготовьтесь к яркому горнолыжному путешествию!

Размещение в номере в основном 2-местное, в крайней необходимости 3-местное, если ты один или одна, постараемся подобрать тебе хорошего соседа или соседку. При 1-местном размещении доплата к стоимости тура, возможность и условия одноместного размещения обсуждаются индивидуально.