Описание тура
Организационные детали
За 3 дня до старта тура будет создан общий чат со всеми участниками, где будут даны общие рекомендации по поездке и вся необходимая информация.
Очередность проведения мероприятий в программе тура по дням может быть изменена, что никак не повлияет на качество тура, поэтому приготовьтесь к яркому горнолыжному путешествию!
Размещение в номере в основном 2-местное, в крайней необходимости 3-местное, если ты один или одна, постараемся подобрать тебе хорошего соседа или соседку. При 1-местном размещении доплата к стоимости тура, возможность и условия одноместного размещения обсуждаются индивидуально.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, прогулка и приветственный ужин
Встречаемся и едем в отель, сделав по пути остановку на обед в кафе-столовой. После размещения соберёмся на организационной встрече: познакомимся и обсудим детали предстоящего отдыха.
Затем прогуляемся по окрестностям, при необходимости подберём снаряжение, а вечером за приветственным ужином в кафе вы попробуете блюда кабардино-балкарской кухни (возможен перенос ужина на заключительный день тура).
Первое свидание с Эльбрусом, катание по склонам
Завтракаем и отправляемся к самой высокой в России и Европе канатной дороге горнолыжного курорта «Эльбрус». Здесь вас ждут широкие и пологие синие трассы с небольшими перепадами высот и несколько экстремальных красных и чёрных спусков — комфортно будет и новичкам, и опытным. Осваиваем склоны, любуемся горными пейзажами, дышим чистым морозным воздухом и заряжаемся яркими эмоциями с перерывом на обед.
Вечером вернёмся в отель, где после ужина организуем досуг по душе: сходим прогуляться, поиграем, пообщаемся.
Катание на Чегете или Эльбрусе
После завтрака, если будет желание, на полдня или целый день отправимся покорять соседний Чегет. Это один из самых сложных горнолыжных курортов России, но отсюда ещё лучше видны вершины Главного Кавказского хребта, можно полюбоваться ледником Семёрка и посмотреть на Эльбрус со стороны. Здесь много снега и настоящее раздолье для фрирайда. Также можно вместо Чегета продолжить катание на Эльбрусе.
Вечером вернёмся в отель, поужинаем и устроим досуг по интересам.
Переезд в Архыз, ущелье Адыр-Су, термальные источники
До обеда можно ещё насладиться катанием на Эльбрусе, а после переезжаем в Архыз. По дороге посетим живописное ущелье Адыр-Су и заедем погреться и восстановить силы на термальные источники (вход оплачивается дополнительно).
По приезде разместимся в отеле в посёлке Архыз, поужинаем и отдохнём.
Горнолыжный курорт «Архыз», посещение сауны
Сегодня отправляемся покорять горнолыжный курорт «Архыз». На территории молодого и активно развивающегося комплекса есть зелёные трассы для новичков, синие для более опытных лыжников, одна красная и один экстремальный чёрный склон с разными протяжённостью и перепадами высот — можно выбрать подходящий вариант. Катаемся, наслаждаемся живописными видами и хорошо подготовленными склонами с перерывом на обед.
К вечеру вернёмся в отель, поужинаем и пойдём париться и расслабляться в сауну.
Снова покоряем «Архыз»
В этот день продолжаем кататься на склонах «Архыза» и заряжаться драйвом и энергией гор. Вечером соберёмся за заключительным ужином, поделимся друг с другом впечатлениями и весело и душевно проведём время.
Нижне-Архызское городище, возвращение в Минеральные Воды
Утром можно ещё покататься, а затем выселяемся из гостиницы и едем к Нижне-Архызским храмам 9-11 веков в долине реки Большой Зеленчук. Вас ждёт экскурсия в сопровождении гида: вы посмотрите на сохранившиеся церкви на территории бывшего аланского города и лик Христа.
Затем отправимся в Минеральные Воды, куда прибудем ориентировочно к 15:30-16:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|55 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Групповой трансфер от и до аэропорта или ж/д вокзала Минеральные Воды
- Трансферы между курортами по программе
- Групповые трансферы от отеля до подъёмников и обратно в п. Архыз
- Посещение сауны в один из дней своей группой (2 часа)
- Выезд гида на горнолыжный курорт с группой для ознакомления с трассами и картой курортов, фото - и видеосъёмки, совместного катания по трассам (2-3 раза, при условии схожего уровня катания участников группы)
- Сопровождение организатором или гидом из команды во время тура
- Поддержка и помощь по всем вопросам по туру
Что не входит в цену
- Ж/д или авиабилеты до Минеральных Вод и обратно (поможем с подбором)
- Обеды
- Ски-пассы (стоимость зависит от времени, на которое покупается ски-пасс):
- Эльбрус - цены на дневной абонемент для катания от 1400 (полдня) до 3000 ₽
- На ГК «Чегет» - от 1000 ₽ (целый день)
- Архыз - цены на дневной абонемент для катания от 1550 до 3800 ₽. Также есть тарифы на вечернее катание - от 1250 ₽
- Входной билет на термальные источники (по желанию) - от 500 ₽
- Страховка (можно оформить дополнительно) - около 1000 ₽ на весь срок тура
- Стоимость тура на даты 6-12 января составляет 48 140 ₽