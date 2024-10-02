читать дальше рассказали историю этих мест, посоветовали как лучше провести здесь время. Огромное спасибо организаторам и особенно нашему водителю и экскурсоводу Дмитрию за профессионализм, доброжелательность, терпение и отличное знания! Всем советую!

Все отлично. Четко, как договаривались нас забрал Дмитрий из гостиницы в Мин. Водах. А дальше началась прекрасная сказка: показали достопримечательности,