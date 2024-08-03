Рекомендуем взять удобную одежду и обувь. Постарайтесь подобрать не слишком открытые вещи.

Головной убор с козырьком, солнечные очки и солнцезащитный крем, средство от насекомых. Советуем обойтись ручной кладью.

Проживание. В отелях и гостевых домах, 2- или 3-местные номера с удобствами на этаже или в номере.

Питание. Не входит в стоимость. Будем питаться в кафе.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.