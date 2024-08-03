Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять удобную одежду и обувь. Постарайтесь подобрать не слишком открытые вещи.
Головной убор с козырьком, солнечные очки и солнцезащитный крем, средство от насекомых. Советуем обойтись ручной кладью.
Проживание. В отелях и гостевых домах, 2- или 3-местные номера с удобствами на этаже или в номере.
Питание. Не входит в стоимость. Будем питаться в кафе.
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Программа тура по дням
Свидание с Эльбрусом, термальные источники и прибытие в Пятигорск
Встречаемся в аэропорту и отправляемся к Эльбрусу. По канатной дороге поднимемся на высоту почти 4000 метров над уровнем моря. В окружении заснеженных вершин насладимся свежим воздухом и великолепными панорамами. Желающие смогут подняться выше на снегоходе (за дополнительную плату), а также прокатиться на качелях, взмывая к облакам.
После обеда вас ждёт релакс в термальном источнике под открытым небом. Вечер посвятим прогулке по Пятигорску. Если позволит время, посетим парк «Цветник», где расположена «Лермонтовская галерея», построенная в стиле модерн с элементами готики.
Домбай, встречай! Подъём на гору Мусса-Ачитара
В этот день едем в Домбай, расположенный у подножья Кавказских гор. По канатной дороге поднимемся на гору Мусса-Ачитара, откуда полюбуемся захватывающим видом на Главный Кавказский хребет и увидим визитную карточку региона — вершину Белалакая, возвышающуюся над окрестностями. Здесь вы также познакомитесь с яками Гошей и Яшей.
Треккинг к водопаду Алибек
Сегодня отправляемся в поход до ущелья Алибек к одноимённому водопаду. Преодолеем около 14 километров, но маршрут будет несложным. Насладимся могучим потоком, спадающим с высоты 25 метров, сделаем эффектные кадры, а на обратном пути зайдём на кладбище альпинистов.
После обеда поедем в Кисловодск.
Урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
Разместимся в машине и отправимся на автопрогулку к плато Бермамыт с причудливыми каменными столбами, резными ущельями и крутыми обрывами. Остановимся на смотровой площадке, и вы увидите высочайшую точку России — Эльбрус.
Если повезёт с погодой, посетим урочище Джилы-Су — край горячих термальных источников и водопадов. Сюда приезжают за завораживающими видами и целебной нарзанной водой. Понаблюдаем за сусликами и просто отдохнём, наслаждаясь окружающими пейзажами.
Пообедав, поедем в аэропорт. Рекомендуем приобретать билеты на рейсы не ранее 20:00. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|35 000 ₽
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Что включено
- Проживание
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Экскурсионные сборы
- Билеты на подъёмник
- Туристическая страховка
- Услуги инструктора
Что не входит в цену
- Билеты до Минеральных Вод и обратно
- Питание