Горы, облака, релакс: путешествие с треккингами и восхождениями

Подняться на Эльбрус, отдохнуть в термальном источнике и увидеть яков
Приглашаем вас отправиться на Кавказ и проехать по местам, воспетым русскими писателями! В этом туре мы сполна насладимся горным свежим воздухом и цветущими лугами, поднимемся на Эльбрус и гору Мусса-Ачитара по канатной дороге, полюбуемся водопадом Алибек, урочищем Джилы-Су и плато Бермамыт, а ещё погуляем по Пятигорску и увидим «Лермонтовскую галерею».
Горы, облака, релакс: путешествие с треккингами и восхождениями
Горы, облака, релакс: путешествие с треккингами и восхождениями
Горы, облака, релакс: путешествие с треккингами и восхождениями
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять удобную одежду и обувь. Постарайтесь подобрать не слишком открытые вещи.
Головной убор с козырьком, солнечные очки и солнцезащитный крем, средство от насекомых. Советуем обойтись ручной кладью.

Проживание. В отелях и гостевых домах, 2- или 3-местные номера с удобствами на этаже или в номере.

Питание. Не входит в стоимость. Будем питаться в кафе.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Свидание с Эльбрусом, термальные источники и прибытие в Пятигорск

Встречаемся в аэропорту и отправляемся к Эльбрусу. По канатной дороге поднимемся на высоту почти 4000 метров над уровнем моря. В окружении заснеженных вершин насладимся свежим воздухом и великолепными панорамами. Желающие смогут подняться выше на снегоходе (за дополнительную плату), а также прокатиться на качелях, взмывая к облакам.

После обеда вас ждёт релакс в термальном источнике под открытым небом. Вечер посвятим прогулке по Пятигорску. Если позволит время, посетим парк «Цветник», где расположена «Лермонтовская галерея», построенная в стиле модерн с элементами готики.

Свидание с Эльбрусом, термальные источники и прибытие в ПятигорскСвидание с Эльбрусом, термальные источники и прибытие в ПятигорскСвидание с Эльбрусом, термальные источники и прибытие в ПятигорскСвидание с Эльбрусом, термальные источники и прибытие в ПятигорскСвидание с Эльбрусом, термальные источники и прибытие в ПятигорскСвидание с Эльбрусом, термальные источники и прибытие в ПятигорскСвидание с Эльбрусом, термальные источники и прибытие в Пятигорск
2 день

Домбай, встречай! Подъём на гору Мусса-Ачитара

В этот день едем в Домбай, расположенный у подножья Кавказских гор. По канатной дороге поднимемся на гору Мусса-Ачитара, откуда полюбуемся захватывающим видом на Главный Кавказский хребет и увидим визитную карточку региона — вершину Белалакая, возвышающуюся над окрестностями. Здесь вы также познакомитесь с яками Гошей и Яшей.

Домбай, встречай! Подъём на гору Мусса-АчитараДомбай, встречай! Подъём на гору Мусса-АчитараДомбай, встречай! Подъём на гору Мусса-АчитараДомбай, встречай! Подъём на гору Мусса-АчитараДомбай, встречай! Подъём на гору Мусса-АчитараДомбай, встречай! Подъём на гору Мусса-АчитараДомбай, встречай! Подъём на гору Мусса-Ачитара
3 день

Треккинг к водопаду Алибек

Сегодня отправляемся в поход до ущелья Алибек к одноимённому водопаду. Преодолеем около 14 километров, но маршрут будет несложным. Насладимся могучим потоком, спадающим с высоты 25 метров, сделаем эффектные кадры, а на обратном пути зайдём на кладбище альпинистов.

После обеда поедем в Кисловодск.

Треккинг к водопаду АлибекТреккинг к водопаду АлибекТреккинг к водопаду АлибекТреккинг к водопаду Алибек
4 день

Урочище Джилы-Су и плато Бермамыт

Разместимся в машине и отправимся на автопрогулку к плато Бермамыт с причудливыми каменными столбами, резными ущельями и крутыми обрывами. Остановимся на смотровой площадке, и вы увидите высочайшую точку России — Эльбрус.

Если повезёт с погодой, посетим урочище Джилы-Су — край горячих термальных источников и водопадов. Сюда приезжают за завораживающими видами и целебной нарзанной водой. Понаблюдаем за сусликами и просто отдохнём, наслаждаясь окружающими пейзажами.

Пообедав, поедем в аэропорт. Рекомендуем приобретать билеты на рейсы не ранее 20:00. До новых встреч!

Урочище Джилы-Су и плато БермамытУрочище Джилы-Су и плато БермамытУрочище Джилы-Су и плато БермамытУрочище Джилы-Су и плато БермамытУрочище Джилы-Су и плато БермамытУрочище Джилы-Су и плато Бермамыт

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет35 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Экскурсионные сборы
  • Билеты на подъёмник
  • Туристическая страховка
  • Услуги инструктора
Что не входит в цену
  • Билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 9:50
Завершение: Аэропорт Минеральных Вод, после 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеГорыПрирода и пейзажиАктивный отдыхЭльбрусПопулярные местаДомбайВыездныеДжилы-суТреккинг и походыВсе туры3-дневные туры4-дневные турыНа 4 дняSPAТермальные источникиВосхождения

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