6 дней
Трансформационный путь к себе: ретрит в Приэльбрусье
Перезагрузиться под руководством психофизиолога и насладиться природой Кавказа
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 13:00
«Сегодня после завтрака и первой практики отправимся к Чегемскому ущелью на джипах, посетим парк «Флай Чегем», заглянем на водопад Абай-Су и побываем в Эльтюбю или «городе мёртвых»»
10 окт в 13:00
60 000₽ за человека
5 дней
Приключения среди Кавказских гор: от плато Бермамыт до Чегемских водопадов
Полюбоваться Эльбрусом, встретить рассвет на плато Шаджатмаз и побывать на озере Гижгит
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды, 12:10. Возможна встр...
«Вы посетите плато Бермамыт, Канжол и Шаджатмаз, увидите водопады Каракая-Су, Эмир, Тызыл-Су, Абай-Су и, конечно знаменитые Чегемские водопады»
15 авг в 12:10
5 сен в 12:10
42 800₽ за человека
6 дней
Открывая силу 5 стихий: трип по Кавказу с духовными практиками, треккингами и джипингом
Сделать талисман из горных камней, почувствовать энергию природы и посетить знаковые локации
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, до 13:00
«Далее отправимся к Чегемскому ущелью, посетим парк «Флай Чегем», заглянем на водопад Абай-Су и побываем в Эльтюбю или «городе мёртвых»»
11 сен в 13:00
50 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Водопад Абай-Су»
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