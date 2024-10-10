Найдено 3 тура в категории « Водопад Абай-Су » в Минеральных Водах, цены от 42 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности 6 дней Трансформационный путь к себе: ретрит в Приэльбрусье Перезагрузиться под руководством психофизиолога и насладиться природой Кавказа Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 13:00 «Сегодня после завтрака и первой практики отправимся к Чегемскому ущелью на джипах, посетим парк «Флай Чегем», заглянем на водопад Абай-Су и побываем в Эльтюбю или «городе мёртвых»» 60 000 ₽ за человека 5 дней Приключения среди Кавказских гор: от плато Бермамыт до Чегемских водопадов Полюбоваться Эльбрусом, встретить рассвет на плато Шаджатмаз и побывать на озере Гижгит Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды, 12:10. Возможна встр... «Вы посетите плато Бермамыт, Канжол и Шаджатмаз, увидите водопады Каракая-Су, Эмир, Тызыл-Су, Абай-Су и, конечно знаменитые Чегемские водопады» 42 800 ₽ за человека Джиппинг 6 дней Открывая силу 5 стихий: трип по Кавказу с духовными практиками, треккингами и джипингом Сделать талисман из горных камней, почувствовать энергию природы и посетить знаковые локации Начало: Аэропорт Минеральных Вод, до 13:00 «Далее отправимся к Чегемскому ущелью, посетим парк «Флай Чегем», заглянем на водопад Абай-Су и побываем в Эльтюбю или «городе мёртвых»» 50 000 ₽ за человека Все туры Минеральных Вод

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