Вы уже отдыхали в Приэльбрусье, поднимались на Эльбрус и на Чегет.
Вместе с нашими инструкторами гуляли на водопад Девичьи косы и наслаждались видами Песчаных замков в долине Ирик-Чат. Может показаться, что вы уже всё видели в Приэльбрусье.
Но это не так! Приэльбрусье очень богато на живописные ущелья, поэтому мы создали новый тур, чтобы порадовать вас интересными треккингами!
Вместе с нашими инструкторами гуляли на водопад Девичьи косы и наслаждались видами Песчаных замков в долине Ирик-Чат. Может показаться, что вы уже всё видели в Приэльбрусье.
Но это не так! Приэльбрусье очень богато на живописные ущелья, поэтому мы создали новый тур, чтобы порадовать вас интересными треккингами!
Ближайшие даты:22
июн
Время начала: 11:30
Описание тура
Даты поездок на 2025 г. (7 дней): 22 июня - 28 июня 24 августа - 30 августа Вы уже отдыхали в Приэльбрусье, поднимались на Эльбрус, на Чегет. С нашими инструкторами гуляли на водопад Девичьи косы, наслаждались видами Песчаных замков в долине Ирик-Чат. И может показаться, что Вы уже всё видели в Приэльбрусье. Но это не так!;) Приэльбрусье очень богато на живописные ущелья, поэтому мы создали новый тур, чтобы порадовать Вас интересными треккингами! На этот раз большинство наших треккингов проходит очень близко к Главному Кавказского хребту! А это значит, что перед нашими глазами будут самые высокие и восхитительные горы Приэльбрусья! Мы отправимся в глубину ущелья Адыл-Су, чтобы увидеть озеро Башкара. Подойдем к леднику Шхельда и узнаем, что же такое Улыбка Шхельды. Отправимся гулять по альпийским лугам в ущелье Юсеньги. И совершим треккинг на самое большое озеро Приэльбрусья – заоблачный Сылтран-кёль. И, раз уж мы находимся в Приэльбрусье, то один день по традиции посвятим подъему на канатках на Эльбрус. Программа тура:
- День 1. Замок Шато-Эркен, Баксанское ущелье. 11:30-12:00 – сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды. Собравшись все вместе, отправляемся в Приэльбрусье. По пути в горы заедем посмотреть на одну из новых достопримечательностей этих мест — замок Шато-Эркен. Шато-Эркен был построен по эскизам основателя местного винного концерна Тембулата Эркенова. Владелец замка пожелал, чтобы замок стоял на воде, так и родилось большое, искусственное озеро! По берегам озера растут хрупкие ивы, которые склоняют свои ветви к самой воде. Замок на воде великолепно смотрится и является отличной фотолокацией! Украшают замок красные башни, а у его входа сидят и пристально наблюдают за туристами черные пантеры. На замок Шато-Эркен мы смотрим снаружи и гуляем по территории вокруг озера!! Замок является частной собственностью, поэтому если по каким-либо причинам въезд в замок будет закрыт, инструктор покажет группе другую интересную локацию. Переезд в Баксанское ущелье (2,5-3 часа), поселение в гостинице. Активная часть: 2 км. пешком.
- День 2. Треккинг в ущелье Адыл-Су, к поляне Улыбка Шхельды. Ущелье Адыл-Су является одним из наиболее прекрасных в Приэльбрусье. Название переводится как «красивая вода». И это чистая правда: местная река великолепна, чиста и полна целебными нарзанами, которые порой окрашивающими валуны в бронзовый цвет. Через хвойные леса ущелья Адыл-Су совершим треккинг к уникальной поляне Улыбка Шхельды. Именно в этом месте река Шхельда делает очень резкий, неожиданный поворот и ласково обнимает галечный пляж. Река словно улыбается туристам — так появляется знаменитая заводь Улыбка Шхельды. С этой поляны открывается вид на могучий ледник Шхельда, застывший здесь миллионы лет тому назад. Над ущельем возвышаются древние горные вершины Джантуган, пик Вольной Испании и гора Башкара, покрытые снежными шапками. В этих местах туристов всегда поражает контраст летнего и зимнего, когда в одном кадре можно поймать суровый ледник и нежные лепестки цветов. Активная часть: 12,8 км. пешком, перепад высот 1920-2340 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.
- День 3. Ущелье Юсеньги. Откроем Вам секрет: самые красивые и видовые ущелья Приэльбрусья расположены очень близко к Главному Кавказскому хребту. Ущелье Юсеньги одно из таких ущелий! В начале маршрута нас ждет подъем по хвойному лесу. Местами тропинка крутовата, но спустя час-полтора подъем завершится и выйдем в зону альпики. Начиная с июня и до конца лета здесь можно восхищаться самыми разными цветами! В июне цветут рододендроны, позже к ним присоединяются горцы, незабудки, желтые лилии и голубые водосборы. Но самое главное – после леса в течение всего пути мы движемся все ближе к Главному хребту и горам-четырехтысяникам. Это невероятно эффектно!! Активная часть тура в Приэльбрусье: 15,6 км. пешком, перепад высот 1880-2460 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.
- День 4. Канатная дорога на гору Эльбрус. Тур в Приэльбрусье просто не может обойтись без посещения Эльбруса! Эльбрус - главная гора этих мест, этот белоснежный исполин всегда неудержимо манит к себе туристов. По канатной дороге поднимемся высоко, в самое-самое поднебесье! Здесь живут облака, чуть выше лежит снег и всегда с этой точки открываются потрясающие виды на горы Кавказа. Активная часть: путь к горе Эльбрус и обратно — 13,5 км. пешком (при проживании в гостинице в поселке Терскол), перепад высот 2180-2380 м; подъем по канатной дороге — перепад высот 2380-3850 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.
- День 5. Озеро Сылтран-кёль. Отправляемся в поселок Верхний Баксан, откуда начинается путь к горному озеру. Сылтран — один из самых крупных, высокогорных водоемов Приэльбрусья. Площадь его водной поверхности — 30 гектаров. Путь к озеру непрост, прежде всего, значительным набором высоты. Тропа поведёт нас за собой по лесу, а затем выведет в зону альпийских лугов. Будем часто идти по камням и здесь Вы с благодарностью вспомните нашего менеджера, который рекомендовал взять для поездки треккинговые ботинки)). Оставляем позади кош пастухов, любуемся на живописные скалы и вершины снежных гор. Спустя полдня пути, выходим к озеру Сылтран! У этого водоема своя, суровая красота. Цвет воды в озере меняется в зависимости от времени года: в июне озеро ярко-зеленое, а ближе к августу цвет воды становится менее насыщенный. Возле озера наверняка увидим палатки туристов, которые любят прийти сюда на несколько дней. Мы с вами с удовольствием походим вокруг озера и сделаем снимки с самых разных ракурсов. Затем пообедаем, отдохнем и отправимся в обратный путь. Активная часть: 11,3 км. пешком, перепад высот 2320-3200 м, продолжительность треккинга 8-9 часов.
- День 6. Ущелье Адыл-Су, озеро Башкара. Новый день, новое ущелье! Сегодня совершим треккинг налегке к одному из озер Приэльбрусья, которое имеет свои тайны и секреты. Инструктор обязательно поведает нам о них по пути;) Поход к озеру Башкара несложный: зеленые, альпийские луга, горная река, а в конце ущелья красуется белоснежный пик Джантуган. В конце маршрута придем к озеру Башкара и его младшему брату — озеру Лапа. Сразу над озерами вырастают суровые горы, даже летом их вершины припорошены снегом, словно сахарной пудрой. Активная часть: 13,6 км. пешком, перепад высот 1950-2590 м, продолжительность треккинга 7-8 часов.
День 7. Отъезд из Баксанского ущелья. Тур в Приэльбрусье завершился, сегодня едем домой. Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды. 12:30-13:30 — приезд в г. Минеральные Воды в аэропорт и на железнодорожный вокзал. В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут треккинга может быть изменен. Важно:.
День 7. Отъезд из Баксанского ущелья. Тур в Приэльбрусье завершился, сегодня едем домой. Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды. 12:30-13:30 — приезд в г. Минеральные Воды в аэропорт и на железнодорожный вокзал. В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут треккинга может быть изменен. Важно:.
Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура. Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура.
Согласно расписанию
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Шато-Эркен
- Баксанское ущелье
- Ущелье Адыл-Су
- Поляна Улыбка Шхельды
- Ущелье Юсеньги, озеро Юсеньги
- Озеро Сылтран-кёль
- Озеро Башкара
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту.
- Проживание в Приэльбрусье, гостиница «Салам», или гостиница аналогичного класса: двух-, трехместные номера, удобства в номере, телевизор, Wi-Fi.
- Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2, 3, 5, 6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости).
- Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах в период с июня по август), групповая аптечка.
- Экосбор в Нацпарке Приэльбрусье.
- Билеты на канатную дорогу Эльбрус.
- Услуги инструктора-проводника.
- Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура.
- Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура.
Что не входит в цену
- Транспортные расходы из Вашего города к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды).
- Обеды (день 1, 4) ужины. Рядом с гостиницей есть несколько кафе, стоимость ужина - от 500 руб.
- Доплата за одноместное размещение в номере на турбазе.
- Страховка (не обязательна).
Место начала и завершения?
Г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт)
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 78 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
- Район путешествия: РФ, Кабардино-Балкария, Приэльбрусье
- Старт маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 11:30-12:00 МСК
- Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 12:30-!3:00 МСК
- Тип отдыха: проживание в гостинице, прогулки по ущельям налегке
- Проживание: гостиница
- Питание: двухразовое. Завтрак в кафе, обед - сухой паек днем
- Маршрут проходит на высоте: 1800-3200 м, по канатной дороге поднимаемся на высоту 3850 м
- Протяженность маршрута: 59,5 км
- Ограничение по возрасту: от 14 до 60 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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