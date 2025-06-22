Даты поездок на 2025 г. (7 дней): 22 июня - 28 июня 24 августа - 30 августа Вы уже отдыхали в Приэльбрусье, поднимались на Эльбрус, на Чегет. С нашими инструкторами гуляли на водопад Девичьи косы, наслаждались видами Песчаных замков в долине Ирик-Чат. И может показаться, что Вы уже всё видели в Приэльбрусье. Но это не так!;) Приэльбрусье очень богато на живописные ущелья, поэтому мы создали новый тур, чтобы порадовать Вас интересными треккингами! На этот раз большинство наших треккингов проходит очень близко к Главному Кавказского хребту! А это значит, что перед нашими глазами будут самые высокие и восхитительные горы Приэльбрусья! Мы отправимся в глубину ущелья Адыл-Су, чтобы увидеть озеро Башкара. Подойдем к леднику Шхельда и узнаем, что же такое Улыбка Шхельды. Отправимся гулять по альпийским лугам в ущелье Юсеньги. И совершим треккинг на самое большое озеро Приэльбрусья – заоблачный Сылтран-кёль. И, раз уж мы находимся в Приэльбрусье, то один день по традиции посвятим подъему на канатках на Эльбрус. Программа тура:

День 1. Замок Шато-Эркен, Баксанское ущелье. 11:30-12:00 – сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды. Собравшись все вместе, отправляемся в Приэльбрусье. По пути в горы заедем посмотреть на одну из новых достопримечательностей этих мест — замок Шато-Эркен. Шато-Эркен был построен по эскизам основателя местного винного концерна Тембулата Эркенова. Владелец замка пожелал, чтобы замок стоял на воде, так и родилось большое, искусственное озеро! По берегам озера растут хрупкие ивы, которые склоняют свои ветви к самой воде. Замок на воде великолепно смотрится и является отличной фотолокацией! Украшают замок красные башни, а у его входа сидят и пристально наблюдают за туристами черные пантеры. На замок Шато-Эркен мы смотрим снаружи и гуляем по территории вокруг озера!! Замок является частной собственностью, поэтому если по каким-либо причинам въезд в замок будет закрыт, инструктор покажет группе другую интересную локацию. Переезд в Баксанское ущелье (2,5-3 часа), поселение в гостинице. Активная часть: 2 км. пешком.

День 2. Треккинг в ущелье Адыл-Су, к поляне Улыбка Шхельды. Ущелье Адыл-Су является одним из наиболее прекрасных в Приэльбрусье. Название переводится как «красивая вода». И это чистая правда: местная река великолепна, чиста и полна целебными нарзанами, которые порой окрашивающими валуны в бронзовый цвет. Через хвойные леса ущелья Адыл-Су совершим треккинг к уникальной поляне Улыбка Шхельды. Именно в этом месте река Шхельда делает очень резкий, неожиданный поворот и ласково обнимает галечный пляж. Река словно улыбается туристам — так появляется знаменитая заводь Улыбка Шхельды. С этой поляны открывается вид на могучий ледник Шхельда, застывший здесь миллионы лет тому назад. Над ущельем возвышаются древние горные вершины Джантуган, пик Вольной Испании и гора Башкара, покрытые снежными шапками. В этих местах туристов всегда поражает контраст летнего и зимнего, когда в одном кадре можно поймать суровый ледник и нежные лепестки цветов. Активная часть: 12,8 км. пешком, перепад высот 1920-2340 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.

День 3. Ущелье Юсеньги. Откроем Вам секрет: самые красивые и видовые ущелья Приэльбрусья расположены очень близко к Главному Кавказскому хребту. Ущелье Юсеньги одно из таких ущелий! В начале маршрута нас ждет подъем по хвойному лесу. Местами тропинка крутовата, но спустя час-полтора подъем завершится и выйдем в зону альпики. Начиная с июня и до конца лета здесь можно восхищаться самыми разными цветами! В июне цветут рододендроны, позже к ним присоединяются горцы, незабудки, желтые лилии и голубые водосборы. Но самое главное – после леса в течение всего пути мы движемся все ближе к Главному хребту и горам-четырехтысяникам. Это невероятно эффектно!! Активная часть тура в Приэльбрусье: 15,6 км. пешком, перепад высот 1880-2460 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.

День 4. Канатная дорога на гору Эльбрус. Тур в Приэльбрусье просто не может обойтись без посещения Эльбруса! Эльбрус - главная гора этих мест, этот белоснежный исполин всегда неудержимо манит к себе туристов. По канатной дороге поднимемся высоко, в самое-самое поднебесье! Здесь живут облака, чуть выше лежит снег и всегда с этой точки открываются потрясающие виды на горы Кавказа. Активная часть: путь к горе Эльбрус и обратно — 13,5 км. пешком (при проживании в гостинице в поселке Терскол), перепад высот 2180-2380 м; подъем по канатной дороге — перепад высот 2380-3850 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.

День 5. Озеро Сылтран-кёль. Отправляемся в поселок Верхний Баксан, откуда начинается путь к горному озеру. Сылтран — один из самых крупных, высокогорных водоемов Приэльбрусья. Площадь его водной поверхности — 30 гектаров. Путь к озеру непрост, прежде всего, значительным набором высоты. Тропа поведёт нас за собой по лесу, а затем выведет в зону альпийских лугов. Будем часто идти по камням и здесь Вы с благодарностью вспомните нашего менеджера, который рекомендовал взять для поездки треккинговые ботинки)). Оставляем позади кош пастухов, любуемся на живописные скалы и вершины снежных гор. Спустя полдня пути, выходим к озеру Сылтран! У этого водоема своя, суровая красота. Цвет воды в озере меняется в зависимости от времени года: в июне озеро ярко-зеленое, а ближе к августу цвет воды становится менее насыщенный. Возле озера наверняка увидим палатки туристов, которые любят прийти сюда на несколько дней. Мы с вами с удовольствием походим вокруг озера и сделаем снимки с самых разных ракурсов. Затем пообедаем, отдохнем и отправимся в обратный путь. Активная часть: 11,3 км. пешком, перепад высот 2320-3200 м, продолжительность треккинга 8-9 часов.

День 6. Ущелье Адыл-Су, озеро Башкара. Новый день, новое ущелье! Сегодня совершим треккинг налегке к одному из озер Приэльбрусья, которое имеет свои тайны и секреты. Инструктор обязательно поведает нам о них по пути;) Поход к озеру Башкара несложный: зеленые, альпийские луга, горная река, а в конце ущелья красуется белоснежный пик Джантуган. В конце маршрута придем к озеру Башкара и его младшему брату — озеру Лапа. Сразу над озерами вырастают суровые горы, даже летом их вершины припорошены снегом, словно сахарной пудрой. Активная часть: 13,6 км. пешком, перепад высот 1950-2590 м, продолжительность треккинга 7-8 часов.

День 7. Отъезд из Баксанского ущелья. Тур в Приэльбрусье завершился, сегодня едем домой. Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды. 12:30-13:30 — приезд в г. Минеральные Воды в аэропорт и на железнодорожный вокзал. В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут треккинга может быть изменен. Важно:.

День 7. Отъезд из Баксанского ущелья. Тур в Приэльбрусье завершился, сегодня едем домой. Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды. 12:30-13:30 — приезд в г. Минеральные Воды в аэропорт и на железнодорожный вокзал. В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут треккинга может быть изменен. Важно:.

Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура. Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура.