Россыпь цветов и мириады звёзд. 3 дня в сердце гор

Переночевать в звенящей тишине, покорить перевалы и полюбоваться ковром из рододендронов
Едем туда, где парят орлы, цветут краснокнижные цветы и нет никого — только вы и безмолвные горы.

Будем ночевать в палатках, готовить плов на костре и пить кофе, сваренный на углях,
читать дальше

глядя на подмигивающие звёзды.

Преодолеем на внедорожниках несколько перевалов, побродим по покинутым аулам, покачаемся на качелях над пропастью и взберёмся на Язык тролля. А ещё погуляем по Верхней Балкарии и полюбуемся таинственным Голубым озером. Отыщем свой затерянный мир!

5
2 отзыва
Россыпь цветов и мириады звёзд. 3 дня в сердце гор
Россыпь цветов и мириады звёзд. 3 дня в сердце гор
Россыпь цветов и мириады звёзд. 3 дня в сердце гор
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 10 лет.

Проживание. В палатках. Всё необходимое предоставляется: палатки tramp — одна трёхместная на двоих; спальный мешок индивидуально; каримат индивидуально; надувная подушка индивидуально, вся необходимая мебель и посуда.

Питание. Включено питание в горах (завтраки и ужины) — готовим еду по вечерам на костре. Обеды — за доплату: заезжаем в кафе в горных селениях по маршруту.

Километраж. В первый день пройдём 20 километров, поднимемся на перевал Думала. Во второй день пройдём 10 километров с радиальными выходами в точках остановок.

Связь и интернет. Первый день в походе на перевал — только голосовая. Вечером первого дня в лагере — LTE. Второй день LTE до выезда из селения Верхняя Балкария (до границы с Грузией, там связи нет вообще). При подъёме в долину рододендронов связи нет. Вечером в лагере — LTE. Третий день постоянная устойчивая связь.

Программа тура по дням

1 день

Безенгийское ущелье, перевал Кышлык, Язык тролля

Встречаемся и отправляемся в горы — в Безенгийское ущелье. Здесь находятся высочайшие вершины Большого Кавказского хребта — шесть из восьми пятитысячников Кавказа, а за труднодоступность и живописность место называют Малыми Гималаями. Установим лагерь и совершим небольшой радиальный выход. Дойдём до перевала Кышлык, соединяющего Чегемское и Хуламо-Безенгийское ущелья. Подышим чистым воздухом и насладимся видами с высоты 2600 метров над уровнем моря. Заглянем в заброшенный высокогорный аул Хулам — одно из древнейших поселений на территории Балкарии, где посмотрим на сохранившиеся развалины домов и родовые башни, некоторые из которых датируются 12-13 веками.

Побываем на Языке тролля — скальном выступе, застывшем над пропастью, откуда открывается головокружительная панорама. «Полетаем» на горных качелях на вершине холма — ощущения незабываемые. К вечеру вернёмся в лагерь, приготовим в плов в казане, сварим наш фирменный кофе в углях и будем любоваться звёздным небом, растворяясь в тишине и потрескивании костра.

Безенгийское ущелье, перевал Кышлык, Язык тролляБезенгийское ущелье, перевал Кышлык, Язык тролляБезенгийское ущелье, перевал Кышлык, Язык тролляБезенгийское ущелье, перевал Кышлык, Язык тролля
2 день

Прогулки по горам

Проснёмся в окружении гор, приготовим на завтрак яичницу на костре, соберём лагерь и отправимся ещё в одно ущелье, где поднимемся до самой границы с Грузией. Наберём целебного нарзана из источника. Пройдём по старой дороге над пропастью на уровне полёта орлов и улицам покинутых аулов, увидим древние башни и полюбуемся лугами с пасущимися на них овцами и лошадьми.

Затем доедем до высоты 2500 метров и пешком поднимемся до 3000, где цветёт знаменитый горный рододендрон. Только представьте, какая красота откроется перед нами: широкие поляны и целые склоны, усеянные цветами!

К вечеру спустимся чуть ниже и установим наш второй лагерь посреди цветущего дикого фруктового сада. Приготовим ужин, снова сварим фирменный кофе и ароматный согревающий глинтвейн. А перед сном найдём на небе Млечный Путь и поищем знакомые созвездия.

Прогулки по горамПрогулки по горамПрогулки по горамПрогулки по горам
3 день

Верхняя Балкария, Голубое озеро

Сегодня побываем в уникальном и живописном селении Верхняя Балкария в Черекском ущелье, где сохранились руины традиционных балкарских поселений, оборонительные башни и склепы. Прогуляемся и осмотрим древние строения. Пройдём по дороге над местностью, где снимал сцены фильмов режиссер Алексей Балабанов.

После обеда направимся к Нижнему Голубому озеру (Черек-Кёль) — самому глубокому карстовому озеру в России и второму по глубине после Байкала. Вода в нём имеет постоянную температуру 9 градусов и летом, и зимой. Полюбуемся бирюзовой гладью в обрамлении изогнутых деревьев и отправимся вниз, на равнину.

Верхняя Балкария, Голубое озероВерхняя Балкария, Голубое озероВерхняя Балкария, Голубое озероВерхняя Балкария, Голубое озеро

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет24 210 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортные услуги
  • Услуги гида и проводника
  • Питание в горах
  • Предоставление всего необходимого инвентаря и снаряжения: палатки tramp - одна трёхместная на двоих спальный мешок outventure индивидуально каримат outventure индивидуально надувная подушка outventure индивидуально. Вся необходимая мебель и посуда
  • Запас воды и дров для костра
  • Фирменный кофе в углях, чай с горными травами, фирменный глинтвейн у костра
Что не входит в цену
  • Проезд до места старта и обратно
  • Обеды
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, до 9:00. Точное место встречи - по договорённости
Завершение: Минеральные Воды, аэропорт, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Евгения
4 июн 2024
3 дня в горах с замечательным гидом! Это путешествие мы запомним надолго. Обязательно рекомендуем это путешествие с Михаилом: просыпаться в горах с волшебными видами, увидеть диких яков во время трекинга, наслаждаться самой вкусной едой, приготовленной на костре в приятной компании за интересной беседой.
3 дня в горах с замечательным гидом! Это путешествие мы запомним надолго. Обязательно рекомендуем это путешествие
Д
10 авг 2023
Потрясающая экскурсия!!! Красивейшая природа, необыкновенные места. Был первый опыт подобного отдыха и он оказался очень впечатляющим. Отдельное спасибо Михаилу за организацию и четкое продумывание маршрута, интересную информацию и душевное отношение!
Потрясающая экскурсия!!! Красивейшая природа, необыкновенные места. Был первый опыт подобного отдыха и он оказался очень впечатляющим.Потрясающая экскурсия!!! Красивейшая природа, необыкновенные места. Был первый опыт подобного отдыха и он оказался очень впечатляющим.Потрясающая экскурсия!!! Красивейшая природа, необыкновенные места. Был первый опыт подобного отдыха и он оказался очень впечатляющим.Потрясающая экскурсия!!! Красивейшая природа, необыкновенные места. Был первый опыт подобного отдыха и он оказался очень впечатляющим.Потрясающая экскурсия!!! Красивейшая природа, необыкновенные места. Был первый опыт подобного отдыха и он оказался очень впечатляющим.Потрясающая экскурсия!!! Красивейшая природа, необыкновенные места. Был первый опыт подобного отдыха и он оказался очень впечатляющим.Потрясающая экскурсия!!! Красивейшая природа, необыкновенные места. Был первый опыт подобного отдыха и он оказался очень впечатляющим.Потрясающая экскурсия!!! Красивейшая природа, необыкновенные места. Был первый опыт подобного отдыха и он оказался очень впечатляющим.Потрясающая экскурсия!!! Красивейшая природа, необыкновенные места. Был первый опыт подобного отдыха и он оказался очень впечатляющим.

Похожие туры из Минеральных Вод

Комфортный Архыз: по горам налегке
Пешая
7 дней
3 отзыва
Комфортный Архыз: по горам налегке
Жить в уютном гостевом доме и каждый день совершать треккинги к захватывающим видовым точкам
Начало: В 12:00 на ж/д вокзале, в 12:30 в аэропорту Минера...
1 июн в 08:00
8 июн в 08:00
58 900 ₽ за человека
Поход по горам Архыза
Пешая
3 дня
1 отзыв
Поход по горам Архыза
Переночевать у высокогорного озера Семицветное и покорить перевал Айюлю
Начало: Встретим вас в г. Минеральные Воды и привезём в Ар...
1 мая в 06:00
8 мая в 06:00
12 000 ₽ за человека
Выходные среди гор: к плато Бермамыт и Гришкиной балке на лошадях
Конные прогулки
2 дня
1 отзыв
Выходные среди гор: к плато Бермамыт и Гришкиной балке на лошадях
Полюбоваться звёздами, насладиться палитрой горного рассвета и переночевать над обрывом
Начало: Посёлок Элькуш, ул. Центральная 72, экоранчо «Зов ...
30 мая в 08:00
31 мая в 11:00
19 500 ₽ за человека