По Домбаю в мини-группе: горы, озеро Кара-Кёль и Тебердинский заповедник
Осмотреть Сырные пещеры и древний храм, подняться на Мусса-Ачитара и насладиться нетронутой природой
За 2 дня вы влюбитесь в Кавказ! Мы проедем по головокружительному перевалу Гум-Баши и полюбуемся панорамами Кавказского хребта и двуглавого Эльбруса. Увидим причудливые пещеры из песчаника, которые прозвали Сырными.
Осмотрим тысячелетний
Шоанинский храм — однин из древнейших в России, построенный аланами ещё в 10 веке. Пройдёмся по подвесному мосту и остановимся у горного озера Кара-Кёль.
На следующий день вас ждёт подъём по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара и знакомство с Тебердинским заповедником — миром альпийских лугов, озёр и редких животных, где чувствуется первозданная энергия природы.
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется тёплая одежда, удобная обувь и солнечные очки.
Программа тура по дням
1 день
Перевал Гум-Баши, Сырные пещеры, Шоанинский храм, подвесной мост и озеро Кара-Кёль
Встречаемся и отправляемся к перевалу Гум-Баши — одному из самых живописных высокогорных перевалов России, по которому в древности проходили караванные пути. В любое время года он впечатляет по-своему: летом и весной — бархатными зелёными холмами, зимой — заснеженными просторами, а осенью плато Бийчесын сияет золотыми оттенками. Со смотровых площадок нам откроются панорамы Кавказского хребта и двуглавого Эльбруса. Мы прогуляемся, а во время перекуса погреемся горячим чаем, и попробуем айран и хычины.
Далее посетим пещеру Сквозняк, или Сырную пещеру, с узкими проходами. Она образована в песчанике и внешне напоминает пористый сыр — такие формы появились в результате многовекового выветривания. Затем поднимемся к Шоанинскому храму, расположенному на вершине горы Шоана над селом имени Коста Хетагурова в окрестностях Карачаевска. Храм был возведён аланами во второй половине 10 века, ещё до крещения Руси, и считается одним из древнейших христианских храмов на территории России. Также мы пройдём по подвесному мосту и полюбуемся пейзажами.
После поедем к отелю или апартаментам с остановкой у горного озера Кара-Кёль — водоёма возрастом около 8–10 тысяч лет, где сделаем небольшой привал.
2 день
Гора Мусса-Ачитара и Тебердинский заповедник
Утром по канатной дороге мы поднимемся на гору Мусса-Ачитара, откуда полюбуемся видами заснеженных пиков. С учётом прогулок, подъёма, спуска и возможных очередей всё займёт около 1–1,5 часов.
В 12:00 отправимся в Тебердинский заповедник — уникальную природную территорию Западного Кавказа. Здесь находится гора Домбай-Ульген — высочайшая вершина региона, раскинулись обширные альпийские и субальпийские луга, не имеющие аналогов в других заповедниках России, обитает множество животных, в том числе занесённых в Красную книгу, активно ведётся восстановление популяции зубра. Прогулка займёт около 1-1,5 часов.
После обеда будет время купить сувениры, затем мы отправимся обратно. Около 19:00 прибудем в Пятигорск или Минеральные Воды.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
22 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Трансферы от/до аэропорта или ж/д вокзала Минеральных Вод
Трансферы по маршруту тура
Сопровождение
Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
Авиабилеты или ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
Питание
1-местное размещение (по запросу)
Медицинская страховка
Подъёмники и экологические сборы (оплачиваются дополнительно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пятигорск / Минеральные Воды, 7:00 (возможна корректировка времени по договорённости)
Завершение: Пятигорск / Минеральные Воды, ориентировочно в 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Мы семейная пара Пётр и Юлия, живем в Ессентуках и организуем небольшие туры в самые интересные места на Кавказе.
У нас есть две машины, безграничная любовь к горам и желание показывать
людям настоящий Кавказ — не протоптанный миллионами туристов, а живой и бесконечно манящий.
Мы берём небольшую компанию и отправляемся в приключение, где можно почувствовать себя первооткрывателем, молча смотреть на закат, пить вкусный чай с видом на горы и разговаривать о важном.
Наша философия проста: Кавказ нужно пережить, а не просто посмотреть. И мы хотим стать вашими проводниками!