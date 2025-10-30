Мои заказы

Перевал Гум-Баши – туры в Минеральных Водах

Найдено 3 тура в категории «Перевал Гум-Баши» в Минеральных Водах, цены от 36 990 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Тур-знакомство с Карачаево-Черкесией: по Домбаю и Архызу на джипе в мини-группе
На машине
Джиппинг
4 дня
1 отзыв
Тур-знакомство с Карачаево-Черкесией: по Домбаю и Архызу на джипе в мини-группе
Полюбваться Эльбрусом с перевала Гум-Баши, осмотреть храмы 10 века и погулять по заповеднику
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, до 13:00
«Мы увидим необычную гору Кольцо и Медовые водопады, поднимемся на перевал Гум-Баши, откуда нам откроется вид на Эльбрус в лучах заката»
Завтра в 13:00
1 ноя в 13:00
36 990 ₽ за человека
Молодёжный тур в Домбай: покоряем склоны Мусса-Ачитары, катаемся на квадроицклах и ловим форель
На машине
5 дней
Молодёжный тур в Домбай: покоряем склоны Мусса-Ачитары, катаемся на квадроицклах и ловим форель
Побывать на перевале Гум-Баши, расслабиться в чане с травами и пронестись по горным трассам
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 12:00
«Побываем на перевале Гум-Баши, насладимся зимней рыбалкой и сможем отведать свежевыловленной рыбки на ужин (за доплату)»
30 дек в 12:00
7 янв в 12:00
115 000 ₽ за человека
Активный отдых в окружении гор: новогодний тур в Домбай и Архыз в мини-группе
На машине
Конные прогулки
На квадроциклах
5 дней
-
10%
Активный отдых в окружении гор: новогодний тур в Домбай и Архыз в мини-группе
Подняться на вершину Мусса-Ачитара, покататься на конях и квадроциклах и посетить Белый водопад
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 12:30 (возможно по догов...
«Встречаемся в Минеральных Водах или в одном из городов Кавказских Минеральных Вод и отправляемся в путь через живописный перевал Гум-Баши»
31 дек в 12:30
2 янв в 12:30
60 291 ₽66 990 ₽ за человека

