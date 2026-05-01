На внедорожнике по КЧР и КБР: Домбай, Эльбрус и Джилы-Су в мини-группе
Объехать горы и ущелья, увидеть Медовые водопады, озеро Туманлы-Кёль и нарзанные источники
Приезжайте на Кавказ за фантастическими видами — в этом отпуске их будет в избытке! Мы собрали топовые локации двух республик и, конечно, много-много гор.
Вы подниметесь на склоны легендарных вершин — читать дальшеуменьшить
домбайского пика Мусса-Ачитара и двуглавого исполина Эльбруса.
Полюбуетесь панорамами с перевала Гумбаши, изучите окрестности Теберды и увидите россыпь ущелий над реками Аликоновка, Гоначхир, Баксан. Послушаете шум Медовых водопадов и заглянете в зеркало озера Туманлы-Кёль.
А также доберётесь к источникам урочища Джилы-Су и Поляны нарзанов — можно попробовать целебную воду и искупаться прямо в роднике.
Описание тура
Организационные детали
В 1-й день необходимо прилететь до обеда или накануне днём. В 4-й день обратный рейс должен быть не ранее 20:00.
Встретимся у аэропорта и поедем в Карачаево-Черкесию. По пути остановимся у Медовых водопадов, где желающие смогут пролететь на зиплайне над Аликоновским ущельем. Перекусим хычином с фирменным лимонадом и поднимемся выше в горы. Преодолеем перевал Гумбаши, в хорошую погоду издалека увидим Эльбрус. Вечером прибудем в Домбай.
2 день
Домбай, ущелье Гоначхир, озеро Туманлы-Кёль, поляна Косыгина, Теберда
По канатной дороге поднимемся на главную вершину Домбая — Мусса-Ачитара. Те виды, за которыми мы ехали! Спустимся к обеду, а затем отправимся дальше. Сделаем фотостопы в ущелье Гоначхир, у озера Туманлы-Кёль, на поляне Косыгина и границе с Абхазией. Продолжим путь вдоль Теберды с остановкой. Желающие прокатятся верхом на лошадях, остальные смогут провести время в кафе. Вечером приедем в Пятигорск и отдохнём — завтра ранний подъём.
3 день
Урочище Джилы-Су
Выезжаем утром в Кабардино-Балкарию и возвращаемся затемно. Весь день проведём в урочище Джилы-Су. Здесь много природных достопримечательностей — живописные водопады, каменные изваяния, минеральные источники и, конечно, невероятные виды! Будет время для купания в нарзанном роднике. Если останутся силы, вечером можно прогуляться по Пятигорску, но помните — завтра вновь предстоит ранний отъезд.
4 день
Баксанское ущелье, Эльбрус, Поляна нарзанов
Завершим отпуск красиво! Впереди — главный символ Кабардино-Балкарии, Эльбрус. До цели доберёмся по Баксанскому ущелью. Далее можем подняться как на сам Эльбрус, так и на соседний Чегет, откуда видны склоны двуглавого великана и других вершин. На обратном пути посетим Поляну нарзанов, пообедаем и вернёмся к аэропорту. До новых встреч!
Стоимость тура
Участник
30 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Чай/кофе на видовых точках
Все трансферы по маршруту
Работа гидов-водителей
Экосборы
Что не входит в цену
Билеты в Минеральные Воды и обратно в ваш город
Проживание
Питание
Канатные дороги (обязательная доплата на месте) - Домбай 2700 ₽, Эльбрус 3200 ₽
По желанию:
Канатно-кресельная дорога в Чегете - 2300 ₽
Конная прогулка - 1500 ₽
Зиплайн - 2500 ₽
Баня, спа
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 12:00-12:30
Завершение: Аэропорт Минеральных Вод, 20:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите к организатору и задайте вопрос.
Елена — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Проводим авторские путешествия по продуманным до мелочей маршрутам, наполняем их интересными активностями. Добавляем нотку душевности, местного колорита и быта, приправляем юмором, финалим рилсом на память. Итог — все счастливы!
