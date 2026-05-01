На внедорожнике по КЧР и КБР: Домбай, Эльбрус и Джилы-Су в мини-группе

Объехать горы и ущелья, увидеть Медовые водопады, озеро Туманлы-Кёль и нарзанные источники
Приезжайте на Кавказ за фантастическими видами — в этом отпуске их будет в избытке! Мы собрали топовые локации двух республик и, конечно, много-много гор.

Вы подниметесь на склоны легендарных вершин —
домбайского пика Мусса-Ачитара и двуглавого исполина Эльбруса.

Полюбуетесь панорамами с перевала Гумбаши, изучите окрестности Теберды и увидите россыпь ущелий над реками Аликоновка, Гоначхир, Баксан. Послушаете шум Медовых водопадов и заглянете в зеркало озера Туманлы-Кёль.

А также доберётесь к источникам урочища Джилы-Су и Поляны нарзанов — можно попробовать целебную воду и искупаться прямо в роднике.

Описание тура

Организационные детали

В 1-й день необходимо прилететь до обеда или накануне днём. В 4-й день обратный рейс должен быть не ранее 20:00.

Программа тура по дням

1 день

Медовые водопады, Аликоновское ущелье, перевал Гумбаши

Встретимся у аэропорта и поедем в Карачаево-Черкесию. По пути остановимся у Медовых водопадов, где желающие смогут пролететь на зиплайне над Аликоновским ущельем. Перекусим хычином с фирменным лимонадом и поднимемся выше в горы. Преодолеем перевал Гумбаши, в хорошую погоду издалека увидим Эльбрус. Вечером прибудем в Домбай.

2 день

Домбай, ущелье Гоначхир, озеро Туманлы-Кёль, поляна Косыгина, Теберда

По канатной дороге поднимемся на главную вершину Домбая — Мусса-Ачитара. Те виды, за которыми мы ехали! Спустимся к обеду, а затем отправимся дальше. Сделаем фотостопы в ущелье Гоначхир, у озера Туманлы-Кёль, на поляне Косыгина и границе с Абхазией. Продолжим путь вдоль Теберды с остановкой. Желающие прокатятся верхом на лошадях, остальные смогут провести время в кафе. Вечером приедем в Пятигорск и отдохнём — завтра ранний подъём.

3 день

Урочище Джилы-Су

Выезжаем утром в Кабардино-Балкарию и возвращаемся затемно. Весь день проведём в урочище Джилы-Су. Здесь много природных достопримечательностей — живописные водопады, каменные изваяния, минеральные источники и, конечно, невероятные виды! Будет время для купания в нарзанном роднике. Если останутся силы, вечером можно прогуляться по Пятигорску, но помните — завтра вновь предстоит ранний отъезд.

4 день

Баксанское ущелье, Эльбрус, Поляна нарзанов

Завершим отпуск красиво! Впереди — главный символ Кабардино-Балкарии, Эльбрус. До цели доберёмся по Баксанскому ущелью. Далее можем подняться как на сам Эльбрус, так и на соседний Чегет, откуда видны склоны двуглавого великана и других вершин. На обратном пути посетим Поляну нарзанов, пообедаем и вернёмся к аэропорту. До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник30 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Чай/кофе на видовых точках
  • Все трансферы по маршруту
  • Работа гидов-водителей
  • Экосборы
Что не входит в цену
  • Билеты в Минеральные Воды и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Канатные дороги (обязательная доплата на месте) - Домбай 2700 ₽, Эльбрус 3200 ₽
  • По желанию:
  • Канатно-кресельная дорога в Чегете - 2300 ₽
  • Конная прогулка - 1500 ₽
  • Зиплайн - 2500 ₽
  • Баня, спа
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 12:00-12:30
Завершение: Аэропорт Минеральных Вод, 20:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму запроса на бронь.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 28 туристов
Проводим авторские путешествия по продуманным до мелочей маршрутам, наполняем их интересными активностями. Добавляем нотку душевности, местного колорита и быта, приправляем юмором, финалим рилсом на память. Итог — все счастливы!

