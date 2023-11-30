Туры выходного дня в Минеральных Водах

Найдено 3 тура в категории «На выходные» в Минеральных Водах, цены от 33 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
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4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
Познакомиться с главными достопримечательностями, продегустировать местное вино, полюбоваться горами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
33 000 за человека
Перезагрузка в Чегеме: йога, медитации и красоты Северного Кавказа
🚶 Пешая
🪂 На параплане
Авторский тур
8 дней
Перезагрузка в Чегеме: йога, медитации и красоты Северного Кавказа
Поймать дзен в уединённых местах, побывать на Эльбрусе и полетать на параплане
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды, время зависит от вре...
7 июля в 12:00
21 июля в 12:00
77 000 за человека
Если с другом вышел в путь: комфортный треккинг в Приэльбрусье в компании маламута
Авторский тур
7 дней
Если с другом вышел в путь: комфортный треккинг в Приэльбрусье в компании маламута
Налегке подняться на Эльбрус и Чегет, погулять по ущелью Ирик и пройтись по леднику Гарабаши
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 13:00. Если вы прибыва...
7 июля в 13:00
14 июля в 13:00
44 700 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «На выходные»

Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. 4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
  2. Перезагрузка в Чегеме: йога, медитации и красоты Северного Кавказа
  3. Если с другом вышел в путь: комфортный треккинг в Приэльбрусье в компании маламута
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Плато Бермамыт
  5. Чегемские водопады
  6. Машук
  7. Уллу-Тау
  8. Чегемское ущелье
  9. Лаго-Наки
  10. Кисловодский парк
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июле 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "На выходные" можно забронировать 3 тура от 33 000 до 77 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте тур в Минеральных Водах на 2024 год на выходные, 2 ⭐ отзыва, цены от 33000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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