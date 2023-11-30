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Авторский тур
3 дня
4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
Познакомиться с главными достопримечательностями, продегустировать местное вино, полюбоваться горами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
33 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Перезагрузка в Чегеме: йога, медитации и красоты Северного Кавказа
Поймать дзен в уединённых местах, побывать на Эльбрусе и полетать на параплане
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды, время зависит от вре...
7 июля в 12:00
21 июля в 12:00
77 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Если с другом вышел в путь: комфортный треккинг в Приэльбрусье в компании маламута
Налегке подняться на Эльбрус и Чегет, погулять по ущелью Ирик и пройтись по леднику Гарабаши
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 13:00. Если вы прибыва...
7 июля в 13:00
14 июля в 13:00
44 700₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнтон30 ноября 2023Нам всё очень понравилось, тур хороший! Спасибо всей команде!
- ВВиталий27 ноября 2023Туп проводила Мария - отличный гид, знающая и любящая Кавказкие минеральные воды. Маршрут был составлен удобно, не смотря на капризы погоды, все прошло отлично. Побывали и увидели все, что было запланированно.
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «На выходные»
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Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июле 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "На выходные" можно забронировать 3 тура от 33 000 до 77 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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