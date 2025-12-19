Встречаемся и отправляемся к перевалу Гум-Баши — одному из самых живописных высокогорных перевалов России, по которому в древности проходили караванные пути. В любое время года он впечатляет по-своему: летом и весной — бархатными зелёными холмами, зимой — заснеженными просторами, а осенью плато Бийчесын сияет золотыми оттенками. Со смотровых площадок нам откроются панорамы Кавказского хребта и двуглавого Эльбруса. Мы прогуляемся, а во время перекуса погреемся горячим чаем, и попробуем айран и хычины.

Далее посетим пещеру Сквозняк, или Сырную пещеру, с узкими проходами. Она образована в песчанике и внешне напоминает пористый сыр — такие формы появились в результате многовекового выветривания. Затем поднимемся к Шоанинскому храму, расположенному на вершине горы Шоана над селом имени Коста Хетагурова в окрестностях Карачаевска. Храм был возведён аланами во второй половине 10 века, ещё до крещения Руси, и считается одним из древнейших христианских храмов на территории России. Также мы пройдём по подвесному мосту и полюбуемся пейзажами.

После поедем к отелю или апартаментам с остановкой у горного озера Кара-Кёль — водоёма возрастом около 8–10 тысяч лет, где сделаем небольшой привал.