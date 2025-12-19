Природные жемчужины Домбая: в мини-группе по горам, озёрам и ущелью
Полюбоваться отражениями вершин, осмотреть Шоанинский храм и проехать по живописному перевалу
Всего за 2 дня вы увидите самые впечатляющие уголки Домбая.
С перевала Гум-Баши мы полюбуемся захватывающими видами на двуглавый Эльбрус и Главный Кавказский хребет.
Прикоснёмся к тысячелетней истории в Шоанинском храме, возведённом
аланами на вершине горы-святилища.
Вас ждут Сырные пещеры с причудливым рельефом, остановка у древнего озера Кара-Кёль и при желании подъём по канатной дороге на Мусса-Ачитара.
Завершим маршрут Гончахирским ущельем и посещением озера Туманлы-Кёль — места тишины и первозданной природы.
Описание тура
Организационные детали
Отдельно оплачиваются подъёмники. Рекомендуется тёплая одежда, удобная обувь, солнечные очки.
Программа тура по дням
1 день
Перевал Гум-Баши, Сырные пещеры, Шоанинский храм, подвесной мост и озеро Кара-Кёль
Встречаемся и отправляемся к перевалу Гум-Баши — одному из самых живописных высокогорных перевалов России, по которому в древности проходили караванные пути. В любое время года он впечатляет по-своему: летом и весной — бархатными зелёными холмами, зимой — заснеженными просторами, а осенью плато Бийчесын сияет золотыми оттенками. Со смотровых площадок нам откроются панорамы Кавказского хребта и двуглавого Эльбруса. Мы прогуляемся, а во время перекуса погреемся горячим чаем, и попробуем айран и хычины.
Далее посетим пещеру Сквозняк, или Сырную пещеру, с узкими проходами. Она образована в песчанике и внешне напоминает пористый сыр — такие формы появились в результате многовекового выветривания. Затем поднимемся к Шоанинскому храму, расположенному на вершине горы Шоана над селом имени Коста Хетагурова в окрестностях Карачаевска. Храм был возведён аланами во второй половине 10 века, ещё до крещения Руси, и считается одним из древнейших христианских храмов на территории России. Также мы пройдём по подвесному мосту и полюбуемся пейзажами.
После поедем к отелю или апартаментам с остановкой у горного озера Кара-Кёль — водоёма возрастом около 8–10 тысяч лет, где сделаем небольшой привал.
2 день
Гора Мусса-Ачитара, Гончахирское ущелье и озеро Туманлы-Кёль
Утром нас ждёт подъём по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара. С учётом подъёма, прогулки на высоте и спуска на всё уйдёт около 1-1,5 часов. С обзорных площадок нам откроются впечатляющие виды на горные вершины и долины Домбая.
Ближе к 11:00–12:00 мы направимся в Гончахирское ущелье с живописными пейзажами, богатым историческим прошлым и высокогорным озером Туманлы-Кёль. Ущелье сформировано рекой, которая на протяжении тысячелетий прорезала скальные массивы, а археологические находки, сделанные здесь, свидетельствуют о древнем заселении этих мест. Через ущелье проходит Военно-Сухумская дорога — в советское время часть популярного туристического маршрута. Здесь мы насладимся тишиной, природной гармонией и при желании устроим небольшой пикник у озера.
Вечером, примерно к 19:00, мы вернёмся в Пятигорск или Минеральные Воды.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Трансферы от/до аэропорта или ж/д вокзала Минеральных Вод
Трансферы по маршруту
Сопровождение
Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в Минеральные Воды и обратно
Питание
Подъёмники
1-местное размещение (по запросу)
Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пятигорск / Минеральные Воды, 7:00
Завершение: Пятигорск / Минеральные Воды, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Пётр — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Мы семейная пара Пётр и Юлия, живем в Ессентуках и организуем небольшие туры в самые интересные места на Кавказе.
У нас есть две машины, безграничная любовь к горам и желание показывать
людям настоящий Кавказ — не протоптанный миллионами туристов, а живой и бесконечно манящий.
Мы берём небольшую компанию и отправляемся в приключение, где можно почувствовать себя первооткрывателем, молча смотреть на закат, пить вкусный чай с видом на горы и разговаривать о важном.
Наша философия проста: Кавказ нужно пережить, а не просто посмотреть. И мы хотим стать вашими проводниками!