Архыз — один из живописнейших регионов Западного Кавказа. Альпийские луга, заснеженные вершины, стремительные реки — настоящие местные сокровища.А ещё — высокогорные озёра, которых здесь более 60! Вы увидите несколько водоёмов

Софийского хребта и Софийский ледник, из-под которого с высоты 120 метров низвергаются водопады. Прокатитесь на высокопроходимом транспорте по ущелью реки Большой Зеленчук. Погуляете по Нижне-Архызскому городищу и осмотрите древние храмы. Заглянете в обсерваторию у подножия горы Пастухова. Мы будем обедать на свежем воздухе и наслаждаться природой и видами. Тур подойдёт активным людям с хорошей физической подготовкой.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Решение об участии в программе тура принимается и подтверждается туроператором только на основании заполненной анкеты!

Туроператор оставляет за собой право в связи с погодными условиями или закрытием маршрутов национальным заповедником вносить изменения в последовательность выполнения программы, без изменения объёма предоставляемых услуг.

Важно! Маршрут проходит в пограничной зоне. Без ограничений допускаются только граждане РФ. Для иностранных граждан, в том числе граждан стран СНГ, необходимо заблаговременно оформить пограничный пропуск: подача документов за 45 дней до даты заезда. Для Вашего удобства мы сами оформим и вышлем заполненное ходатайство в соответствующие пограничные органы. Для этого присылайте свои данные (копию паспорта, визы в РФ (при наличии), адрес прописки, контактный номер телефона)

Вам понадобятся:

• ветрозащитная куртка;

• треккинговые брюки;

• треккинговые ботинки;

• термобельё;

• кофта (флисовая);

• перчатки и шапка для подъёма по канатной дороге;

• рюкзак (объём до 30 литров);

• накидка от дождя (дождевик) для тела и рюкзака;

• солнцезащитные очки и крем (SPF50);

• индивидуальная аптечка;

• пенополиуретановая «сидушка»;

• термос;

• треккинговые палки