А ещё — высокогорные озёра, которых здесь более 60! Вы увидите несколько водоёмов
Описание тура
Организационные детали
Решение об участии в программе тура принимается и подтверждается туроператором только на основании заполненной анкеты!
Туроператор оставляет за собой право в связи с погодными условиями или закрытием маршрутов национальным заповедником вносить изменения в последовательность выполнения программы, без изменения объёма предоставляемых услуг.
Важно! Маршрут проходит в пограничной зоне. Без ограничений допускаются только граждане РФ. Для иностранных граждан, в том числе граждан стран СНГ, необходимо заблаговременно оформить пограничный пропуск: подача документов за 45 дней до даты заезда. Для Вашего удобства мы сами оформим и вышлем заполненное ходатайство в соответствующие пограничные органы. Для этого присылайте свои данные (копию паспорта, визы в РФ (при наличии), адрес прописки, контактный номер телефона)
Вам понадобятся:
• ветрозащитная куртка;
• треккинговые брюки;
• треккинговые ботинки;
• термобельё;
• кофта (флисовая);
• перчатки и шапка для подъёма по канатной дороге;
• рюкзак (объём до 30 литров);
• накидка от дождя (дождевик) для тела и рюкзака;
• солнцезащитные очки и крем (SPF50);
• индивидуальная аптечка;
• пенополиуретановая «сидушка»;
• термос;
• треккинговые палки
Программа тура по дням
Встреча, переезд в Архыз, размещение в отеле
Если вы приезжаете до начала тура или остаетесь после программы, рекомендуем проживание в Пятигорске (уточняйте при бронировании).
Встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале Минеральных Вод и поедем в Архыз (без гида, в пути 3,5 ч с техническими остановками).
По прибытии — размещение в отеле.
Дуккинские озера - жемчужины Карачаево-Черкесии
После завтрака — инструктаж по технике безопасности, в 9:00 встреча с гидом и заброска на транспорте к началу маршрута.
Дуккинские озера — один из самых известных маршрутов Архыза. Мы посетим три популярных озера бассейна реки Малая Дукка.
Сначала будем идти по пологой тропе, которая приводёт к излучине реки Малая Дукка. Потом тропа начнёт подниматься вверх, вскоре снова станет ровной.
Остановимся на отдых у ручья в окружении альпийского разноцветья. Впереди самый сложный участок — подъём к нижнему озеру Рыбка. Затем — к озеру Аркасарское. Несмотря на то, что между водоёмами меньше 100 метров, выглядят они по-разному: верхнее озеро в окружении горных пиков кажется более суровым.
Пообедаем и, если останутся силы, вернёмся другим путем — через третье озеро Сказка Кавказа.
Продолжительность: 5-6 часов. Перепад высот: 500 метров.
Софийское ущелье, водопады Ак-Айры
Утром — заброска на транспорте в верховья Софийского ущелья на высоту 2000 м над уровнем моря. Далее — два радиальных выхода, оба примерно одинаковой сложности и продолжительности.
Первый — к знаменитым Софийским водопадам. Поднимемся по хорошей тропе около 300 м. Водопады берут начало в Софийском Восточном леднике, который отступает со значительной скоростью, обнажая сглаженные скалы — «бараньи лбы» — и открывая взгляду новые ветви водопадов.
После обеда посетим водопады Ак-Айры. К ним также ведёт хорошая тропа с аналогичным набором высоты. Самый высокий водопад берёт начало на леднике Софийский Западный, а каскад водопадов поменьше — на леднике Соловьёва, который стекает с вершины Надежда.
Продолжительность: 5-6 часов. Перепад высот: 300 метров.
Треккинг на гору Пастухова, обсерватория
Часть маршрута проедем на транспорте по ущелью реки Большой Зеленчук и поднимемся по серпантину на высоту 2070 метров над уровнем моря. Далее — лёгкий треккинг на гору Пастухова с завораживающими видами.
После обеда посетим самую большую в России обсерваторию у подножия горы. Её главный купол виден за несколько километров с дороги в Архыз. Наш путь пройдёт по горному серпантину протяженностью 10 км. Главный объект внимания — Большой азимутальный телескоп, который является крупнейшим оптическим телескопом во всей Евразии и вторым в мире после телескопа КЕКА (США).
Продолжительность: 5-6 часов. Перепад высот: 700 метров.
Треккинг на хребет Абишара - Ахубу
По канатной дороге поднимемся на высоту 2400 метров (за доплату). Отсюда начнём треккинг на хребет Абишира-Ахуба — одну из визитных карточек района. Его главная достопримечательность — около 20 высокогорных озёр. Средняя высота хребта составляет 3000 метров над уровнем моря, а его самая высокая вершина — гора Речепста (3214 м).
Сначала будем идти вдоль относительно пологого южного склона через красивые альпийские луга. Чтобы добраться до озёр, преодолеем перевал Федосеева и окажемся на северной стороне со скальными выступами, небольшими ледниками и водоёмами. Сверху видно, как выглядит хребет с другой стороны: обзор открывается на 360 градусов. За спиной — бескрайние зелёные долины и ущелья с озёрами, реками и водопадами. Около 1,5 км пройдём до ближайшего озера Турье.
Продолжительность: 5-6 часов. Перепад высот: 800 метров.
Нижне-Архызское городище, Зеленчукские храмы
До 12:00 освободим номера и возьмём вещи с собой на экскурсию и прогулку по Нижне-Архызскому городищу. На его территории сохранились храмы, построенные ещё до крещения Руси. Также у вас будет возможность подняться к Лику Христа — монументальной иконе, написанной на скале в 10 веке.
После обеда — трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал Минеральных Вод к рейсам, отправляющимся после 20:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|73 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле «Вертикаль SKI&SPA Resort»
- Завтраки, сухпайки по программе, обед в последний день
- Трансфер аэропорт / ж/д вокзал Минеральные Воды - Архыз - аэропорт / ж/д вокзал Минеральные Воды
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по маршруту
- Услуги горного гида
- Для гостей отеля «Вертикаль SKI&SPA Resort» посещение спа-центра отеля в часы работы 9:00-13:00
- Для гостей отеля «7Peaks Family Resort» (за доплату) посещение спа-зоны отеля в часы работы (хаммам, две финские сауны, бассейн с выходом на улицу, джакузи и тренажёрный зал)
- Входные билеты на экскурсионные объекты
Что не входит в цену
- Билеты до места старта и обратно
- Питание вне программы
- Страховка
- Аренда туристического снаряжения
- Дополнительные услуги в гостиницах (баня, сауна, бильярд и пр.) и экскурсии
- Конные прогулки
- Канатная дорога в Архызе - от 2700 ₽
- Приглашение для иностранных граждан - 1500 ₽/чел
- Для гостей отеля «Вертикаль SKI&SPA Resort» посещение спа-центра отеля после 13:00 - 1000 ₽ в час с чел
- Проживание в Пятигорске в отелях "Машук", "Интурист", "Бештау" - от 5500 ₽/сутки
- Обратите внимание:
- При размещении в отеле «Вертикаль SKI&SPA Resort» 4* в 2-местном номере в августе цена тура составит 75 000 ₽
- 1-местное размещение - 99 000 ₽ в июле и сентябре/ 105 000 ₽ в августе
- Доп. место (взрослый, ребенок с 12 лет) - 65 000 ₽ в июле и сентябре / 67 000 ₽ в августе
- Возможно размещение в отеле «7 Peaks Family Resort»:
- 2-местное размещение в стандартном номере - 80 000 ₽
- 1-местное размещение - 130 000 ₽
- Доп. место - 69 000 ₽