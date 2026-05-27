Мои заказы

Треккинг в Архызе с забросками и проживанием в отеле 4

Полюбоваться горами и увидеть знаменитые Дуккинские озёра и самую большую обсерваторию в России
Архыз — один из живописнейших регионов Западного Кавказа. Альпийские луга, заснеженные вершины, стремительные реки — настоящие местные сокровища.

А ещё — высокогорные озёра, которых здесь более 60! Вы увидите несколько водоёмов
читать дальшеуменьшить

Софийского хребта и Софийский ледник, из-под которого с высоты 120 метров низвергаются водопады. Прокатитесь на высокопроходимом транспорте по ущелью реки Большой Зеленчук. Погуляете по Нижне-Архызскому городищу и осмотрите древние храмы. Заглянете в обсерваторию у подножия горы Пастухова. Мы будем обедать на свежем воздухе и наслаждаться природой и видами. Тур подойдёт активным людям с хорошей физической подготовкой.

Треккинг в Архызе с забросками и проживанием в отеле 4
Треккинг в Архызе с забросками и проживанием в отеле 4
Треккинг в Архызе с забросками и проживанием в отеле 4

Описание тура

Организационные детали

Решение об участии в программе тура принимается и подтверждается туроператором только на основании заполненной анкеты!

Туроператор оставляет за собой право в связи с погодными условиями или закрытием маршрутов национальным заповедником вносить изменения в последовательность выполнения программы, без изменения объёма предоставляемых услуг.

Важно! Маршрут проходит в пограничной зоне. Без ограничений допускаются только граждане РФ. Для иностранных граждан, в том числе граждан стран СНГ, необходимо заблаговременно оформить пограничный пропуск: подача документов за 45 дней до даты заезда. Для Вашего удобства мы сами оформим и вышлем заполненное ходатайство в соответствующие пограничные органы. Для этого присылайте свои данные (копию паспорта, визы в РФ (при наличии), адрес прописки, контактный номер телефона)

Вам понадобятся:
• ветрозащитная куртка;
• треккинговые брюки;
• треккинговые ботинки;
• термобельё;
• кофта (флисовая);
• перчатки и шапка для подъёма по канатной дороге;
• рюкзак (объём до 30 литров);
• накидка от дождя (дождевик) для тела и рюкзака;
• солнцезащитные очки и крем (SPF50);
• индивидуальная аптечка;
• пенополиуретановая «сидушка»;
• термос;
• треккинговые палки

Программа тура по дням

1 день

Встреча, переезд в Архыз, размещение в отеле

Если вы приезжаете до начала тура или остаетесь после программы, рекомендуем проживание в Пятигорске (уточняйте при бронировании).

Встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале Минеральных Вод и поедем в Архыз (без гида, в пути 3,5 ч с техническими остановками).
По прибытии — размещение в отеле.

Встреча, переезд в Архыз, размещение в отелеВстреча, переезд в Архыз, размещение в отеле
2 день

Дуккинские озера - жемчужины Карачаево-Черкесии

После завтрака — инструктаж по технике безопасности, в 9:00 встреча с гидом и заброска на транспорте к началу маршрута.
Дуккинские озера — один из самых известных маршрутов Архыза. Мы посетим три популярных озера бассейна реки Малая Дукка.
Сначала будем идти по пологой тропе, которая приводёт к излучине реки Малая Дукка. Потом тропа начнёт подниматься вверх, вскоре снова станет ровной.

Остановимся на отдых у ручья в окружении альпийского разноцветья. Впереди самый сложный участок — подъём к нижнему озеру Рыбка. Затем — к озеру Аркасарское. Несмотря на то, что между водоёмами меньше 100 метров, выглядят они по-разному: верхнее озеро в окружении горных пиков кажется более суровым.

Пообедаем и, если останутся силы, вернёмся другим путем — через третье озеро Сказка Кавказа.

Продолжительность: 5-6 часов. Перепад высот: 500 метров.

Дуккинские озера - жемчужины Карачаево-ЧеркесииДуккинские озера - жемчужины Карачаево-Черкесии
3 день

Софийское ущелье, водопады Ак-Айры

Утром — заброска на транспорте в верховья Софийского ущелья на высоту 2000 м над уровнем моря. Далее — два радиальных выхода, оба примерно одинаковой сложности и продолжительности.

Первый — к знаменитым Софийским водопадам. Поднимемся по хорошей тропе около 300 м. Водопады берут начало в Софийском Восточном леднике, который отступает со значительной скоростью, обнажая сглаженные скалы — «бараньи лбы» — и открывая взгляду новые ветви водопадов.

После обеда посетим водопады Ак-Айры. К ним также ведёт хорошая тропа с аналогичным набором высоты. Самый высокий водопад берёт начало на леднике Софийский Западный, а каскад водопадов поменьше — на леднике Соловьёва, который стекает с вершины Надежда.

Продолжительность: 5-6 часов. Перепад высот: 300 метров.

Софийское ущелье, водопады Ак-АйрыСофийское ущелье, водопады Ак-Айры
4 день

Треккинг на гору Пастухова, обсерватория

Часть маршрута проедем на транспорте по ущелью реки Большой Зеленчук и поднимемся по серпантину на высоту 2070 метров над уровнем моря. Далее — лёгкий треккинг на гору Пастухова с завораживающими видами.

После обеда посетим самую большую в России обсерваторию у подножия горы. Её главный купол виден за несколько километров с дороги в Архыз. Наш путь пройдёт по горному серпантину протяженностью 10 км. Главный объект внимания — Большой азимутальный телескоп, который является крупнейшим оптическим телескопом во всей Евразии и вторым в мире после телескопа КЕКА (США).

Продолжительность: 5-6 часов. Перепад высот: 700 метров.

Треккинг на гору Пастухова, обсерваторияТреккинг на гору Пастухова, обсерватория
5 день

Треккинг на хребет Абишара - Ахубу

По канатной дороге поднимемся на высоту 2400 метров (за доплату). Отсюда начнём треккинг на хребет Абишира-Ахуба — одну из визитных карточек района. Его главная достопримечательность — около 20 высокогорных озёр. Средняя высота хребта составляет 3000 метров над уровнем моря, а его самая высокая вершина — гора Речепста (3214 м).

Сначала будем идти вдоль относительно пологого южного склона через красивые альпийские луга. Чтобы добраться до озёр, преодолеем перевал Федосеева и окажемся на северной стороне со скальными выступами, небольшими ледниками и водоёмами. Сверху видно, как выглядит хребет с другой стороны: обзор открывается на 360 градусов. За спиной — бескрайние зелёные долины и ущелья с озёрами, реками и водопадами. Около 1,5 км пройдём до ближайшего озера Турье.

Продолжительность: 5-6 часов. Перепад высот: 800 метров.

Треккинг на хребет Абишара - АхубуТреккинг на хребет Абишара - Ахубу
6 день

Нижне-Архызское городище, Зеленчукские храмы

До 12:00 освободим номера и возьмём вещи с собой на экскурсию и прогулку по Нижне-Архызскому городищу. На его территории сохранились храмы, построенные ещё до крещения Руси. Также у вас будет возможность подняться к Лику Христа — монументальной иконе, написанной на скале в 10 веке.

После обеда — трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал Минеральных Вод к рейсам, отправляющимся после 20:00.

Нижне-Архызское городище, Зеленчукские храмыНижне-Архызское городище, Зеленчукские храмы

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник73 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле «Вертикаль SKI&SPA Resort»
  • Завтраки, сухпайки по программе, обед в последний день
  • Трансфер аэропорт / ж/д вокзал Минеральные Воды - Архыз - аэропорт / ж/д вокзал Минеральные Воды
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по маршруту
  • Услуги горного гида
  • Для гостей отеля «Вертикаль SKI&SPA Resort» посещение спа-центра отеля в часы работы 9:00-13:00
  • Для гостей отеля «7Peaks Family Resort» (за доплату) посещение спа-зоны отеля в часы работы (хаммам, две финские сауны, бассейн с выходом на улицу, джакузи и тренажёрный зал)
  • Входные билеты на экскурсионные объекты
Что не входит в цену
  • Билеты до места старта и обратно
  • Питание вне программы
  • Страховка
  • Аренда туристического снаряжения
  • Дополнительные услуги в гостиницах (баня, сауна, бильярд и пр.) и экскурсии
  • Конные прогулки
  • Канатная дорога в Архызе - от 2700 ₽
  • Приглашение для иностранных граждан - 1500 ₽/чел
  • Для гостей отеля «Вертикаль SKI&SPA Resort» посещение спа-центра отеля после 13:00 - 1000 ₽ в час с чел
  • Проживание в Пятигорске в отелях "Машук", "Интурист", "Бештау" - от 5500 ₽/сутки
  • Обратите внимание:
  • При размещении в отеле «Вертикаль SKI&SPA Resort» 4* в 2-местном номере в августе цена тура составит 75 000 ₽
  • 1-местное размещение - 99 000 ₽ в июле и сентябре/ 105 000 ₽ в августе
  • Доп. место (взрослый, ребенок с 12 лет) - 65 000 ₽ в июле и сентябре / 67 000 ₽ в августе
  • Возможно размещение в отеле «7 Peaks Family Resort»:
  • 2-местное размещение в стандартном номере - 80 000 ₽
  • 1-местное размещение - 130 000 ₽
  • Доп. место - 69 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, 14:15
Завершение: Минеральные Воды, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Надёжный партнёр в активном и приключенческом туризме на Северном Кавказе: Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня и Кавказские Минеральные Воды. Мои программы — это авторские маршруты по самым живописным и
читать дальшеуменьшить

аутентичным местам, созданные командой опытных путешественников, краеведов и гидов. Я и моя команда не просто предлагаем туры — мы формируем глубокое погружение в природу, историю и культуру мест, которые посещаем. Ключевые преимущества: •Наличие авторских программ •Полный контроль качества на всех этапах •Фокус на осознанный и активный туризм •Более 10 лет опыта в сфере активного туризма •Высокий уровень безопасности •Гибкость в адаптации программ под запросы

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

Похожие туры на «Треккинг в Архызе с забросками и проживанием в отеле 4»

Самые большие курорты Кавказа за 3 дня: Эльбрус, Домбай и Архыз (в мини-группе)
На машине
Джип-туры
3 дня
42 отзыва
Самые большие курорты Кавказа за 3 дня: Эльбрус, Домбай и Архыз (в мини-группе)
Увидеть огромные телескопы в обсерватории Архыза и встретить закат в горах Домбая
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или Кисловодск, время за...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
26 000 ₽ за человека
Домбай и Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Пешая
10 дней
5 отзывов
Домбай и Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Подняться выше облаков, поплавать в ледниковых озёрах и увидеть 70-метровые водопады
Начало: Минеральные Воды, ж/д вокзал и аэропорт, 11:30-12:...
2 авг в 11:30
13 авг в 11:30
91 400 ₽ за человека
Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
Пешая
Канатная дорога
7 дней
7 отзывов
Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
Пройти через хвойные леса к водопадам и ледникам, сплавиться на рафтах и насладиться озёрами
Начало: Г. Минеральные Воды, ж/д вокзал в 11:30 или аэропо...
31 мая в 11:30
7 июн в 11:30
69 800 ₽ за человека
Край разноцветных озёр: треккинг налегке в Архызе с проживанием в палатках
Пешая
7 дней
5 отзывов
Край разноцветных озёр: треккинг налегке в Архызе с проживанием в палатках
Искупаться в изумрудной воде, выпить горный чай рядом с «Чёрным принцем» и отдохнуть в тени пихт
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:30 и аэропор...
31 мая в 11:30
7 июн в 11:30
44 800 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Минеральных Водах
Все туры из Минеральных Вод
73 000 ₽ за человека