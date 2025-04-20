Даты поездок на 2025 г. (7 дней): Весна 20 апреля - 26 апреля 2025 - 50 800 руб. 27 апреля - 03 мая 2025 - 62 400 руб. Лето – 54 800 руб. 06 июля - 12 июля 2025 17 августа - 23 августа 2025 Осень – 56 400 руб. 21 сентября - 27 сентября 2025 05 октября - 11 октября 2025 Что вас ожидает: Треккинг по Ингушетии — это восхитительное путешествие в страну башен и высоких гор. В этом удивительном крае прекрасно отдыхать в любое время года: летом в горах комфортная прохлада, весной цветущие луга поражают разнообразием красок, а осенью дорогу для путешественников украсят золотистые кусты с вкуснейшими ягодами. Тур по Ингушетии включает в себя треккинг в Джейрахском ущелье. В этом каньоне наивысшая концентрация достопримечательностей: здесь находится более 160 древних башенных комплексов, три водопада, а высоко в горах скрыты от посторонних глаз уникальные святилища. Тур в Ингушетию не только увлекателен, но и безопасен, ведь рядом с границей Грузии расположена российская погранзастава. Если вы устали от городского шума, желаете спокойствия и тишины, тогда треккинг по Ингушетии принесёт несказанное удовольствие и оставит только наилучшие воспоминания! Программа тура:

День 1. Термальные источники Гедуко, Джейрахское ущелье, курорт Армхи. 11:30-12:00 (московское время) — сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города) и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа). Переезд на автобусе в Ингушетию (260 км, около 4 часов). Из Минеральных Вод комфортабельный микроавтобус стартует в сторону сказочного края, где в древности жили строители башен. По пути группа заедет на термальные источники «Гедуко». Температура воды в источниках достигает около 30 градусов по Цельсию. Минеральная вода, которой наполнены бассейны комплекса, бьет из недр Земли, поэтому купание в ней приятно, полезно, доставляет удовольствие и наполняет энергией. К вечеру группа приедет на курорт Армхи и поселится в уютной гостинице «Армхи». Активная часть прохождения по маршруту: 2 км.

День 2. Город Магас, Аланские ворота, Башня Согласия, мемориал 9 башен. Отправляемся в город Магас - самый юный и молодой город Республики. Здесь не только множество современных зданий, но и несколько интересных достопримечательностей. По пути в город проедем через красивую, въездную арку – Аланские ворота. Затем посетим Башню Согласия. Высота башни составляет 100 м! И ее видно практически из любой части города. На первом этаже башни посмотрим любопытные экспонаты, а затем поднимемся на самый верх. Отсюда открывается великолепный вид на город и далекие, снежные вершины гор. На верхнем ярусе башни стеклянный пол, проверьте себя, сможете ли по нему пройти)) Следующий объект на нашем пути - Мемориал памяти и славы в Ингушетии, который попросту называют 9 башен. Мемориал разбит на несколько зон: здесь увидим колоннаду, фонтан, конницу и, конечно, необычные 9 башен, скованные одной цепью. Активная часть: 5 км, продолжительность 6-7 часов.

День 3. Салгинское ущелье, башня Магой-Джел, башенные комплексы Лялах, Хани, Гу, Салги. Если вы желаете привезти домой побольше фото, то самое время начать снимать – ведь треккинг продолжается! Сегодня путешественников ждет Салгинское ущелье, на просторы которого мы доедем на транспорте. В этот день посмотрим сторожевой бастион Магой-Джел и пойдем в гости в древние башенные комплексы Лялах, Хяни, Гу, Салги, где когда-то кипела жизнь ингушей. Если вы купили тур на майские праздники, то треккинг по этому маршруту откроет путнику красоту природы, пробуждающейся от долгого зимнего сна – вокруг будут цветущие деревья и первые цветы, украшающие здешние горы. Активная часть: 16,3 км, перепад высот 1940-1510-1940 м, продолжительность маршрута 7-8 часов.

День 4. Столовая гора, храм Мят-Сели. В этот день с утра пораньше отправляемся в аул Бейни, сегодня наш тур продолжится подъемом на священную Столовую гору. Этот треккинг отличается сложностью, но всё окупается сногсшибательными видами, открывающимися со скалы! В наших планах подняться на плато Столовой горы и подойти к храму Мят-Сели. Поговаривают, что на этой горе живет божество, ответственное за хорошую погоду. И местные жители до сих пор приходят сюда, чтобы получить благосклонность этого бога. От храма Мят-Сели видна несравненная панорама курортного городка Армхи и Джейрахского ущелья. Открывающаяся туристам картина хороша в любое время года! Активная часть: 12,1 км, перепад высот 1580-2510 м, продолжительность маршрута 9-10 часов.

День 5. Терра Инкогнита. Цей-Лоамский перевал, башни Эгикал, Таргим, Ассинский каньон, Эка-Чожинский водопад, святилище Тхаба-Ерды, башни Вовнушки, Пялинг, Ний. Сегодня экскурсия пройдет по самым отдаленным и аутентичным уголкам республики: мы увидим жемчужный водопад, древние башни и таинственные святилища. И все это в окружении невероятных гор! Весь день будем ездить на транспорте, а ходим совсем немного. Сначала посетим знаменитый башенный комплексу Эрзи. Средневековую крепость недавно отреставрировали, но при этом сохранив её аутентичный облик. Старинные бастионы хранят необычную тайну – на территории Эрзи однажды был найден Орёл Сулеймана – статуэтка, отлитая из бронзы в Арабском халифате. Случилось это в восьмом веке нашей эры, а как скульптура попала в крепость – до сих пор является секретом. Следующий пункт путешествия – Цей-Лоамский перевал. Это гигантская смотровая площадка, с которой великолепно виден Кавказский хребет, грузинский красавец Казбек, застывшая скала Шан, а также гора Цей-Лоам – жемчужина данного региона. Впервые путешественники увидят эту гору настолько близко! Далее тур приведет нас к замковым комплексам Эгикал и Вовнушкам – визитной карточке республики. Также сегодня полюбуемся на святилище Тхаба-Ерды и заглянем в Ассинское ущелье, где бурлит красавица река Асса, мерно переваливаясь через огромные валуны. Здесь находится Эка-Чожинский водопад почти 40-метровой высоты – наиболее доступная природная достопримечательность края. Сегодня будет очень насыщенный день! Уставшие и довольные, к вечеру возвращаемся в гостиницу. Активная часть: 6,5 км, продолжительность маршрута 8-9 часов.

День 6. Ляжгинcкий водопад, башенный комплекс Фалхан и Мицхал. В этот день треккинг пролегает к Ляжгинскому водопаду. Рядом с Ляжгинским потоком находится каскад мини-водопадов, вытекающих прямо из скалы. Далее идем пешком к замковым комплексам Мицхал и Фалхан. Мы никуда не торопимся, много созерцаем, отдыхаем и наслаждаемся красотой гор Ингушетии. Башенный комплекс Фалхан как нельзя лучше походит для этого: башни здесь очень хрупкие, кажется, что они словно застыли перед тобой на мгновение. Здесь находится несколько склепов, которые очень похожи на знаменитые строения в Осетии — некрополь Даргавс. Активная часть треккинга: 11,1 км, перепад высот 1240-1120-1320-1120-1470 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.

День 7. Утром прощаемся с Джейрахским ущельем. Переезд в г. Минеральные Воды. 13:30-14:30 — прибытие в г. Минеральные Воды, отъезд домой. В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен. Важная информация:.

День 7. Утром прощаемся с Джейрахским ущельем. Переезд в г. Минеральные Воды. 13:30-14:30 — прибытие в г. Минеральные Воды, отъезд домой. В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен. Важная информация:.

• День 7. Утром прощаемся с Джейрахским ущельем. Переезд в г. Минеральные Воды. 13:30-14:30 — прибытие в г. Минеральные Воды, отъезд домой. В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен. Важная информация: