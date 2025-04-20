Треккинг по Ингушетии — это восхитительное путешествие в страну башен и высоких гор.
В этом удивительном крае прекрасно отдыхать в любое время года: летом в горах комфортная прохлада, весной цветущие луга поражают разнообразием красок, а осенью дорогу для путешественников украсят золотистые кусты с вкуснейшими ягодами.
В этом удивительном крае прекрасно отдыхать в любое время года: летом в горах комфортная прохлада, весной цветущие луга поражают разнообразием красок, а осенью дорогу для путешественников украсят золотистые кусты с вкуснейшими ягодами.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30
Описание тура
Даты поездок на 2025 г. (7 дней): Весна 20 апреля - 26 апреля 2025 - 50 800 руб. 27 апреля - 03 мая 2025 - 62 400 руб. Лето – 54 800 руб. 06 июля - 12 июля 2025 17 августа - 23 августа 2025 Осень – 56 400 руб. 21 сентября - 27 сентября 2025 05 октября - 11 октября 2025 Что вас ожидает: Треккинг по Ингушетии — это восхитительное путешествие в страну башен и высоких гор. В этом удивительном крае прекрасно отдыхать в любое время года: летом в горах комфортная прохлада, весной цветущие луга поражают разнообразием красок, а осенью дорогу для путешественников украсят золотистые кусты с вкуснейшими ягодами. Тур по Ингушетии включает в себя треккинг в Джейрахском ущелье. В этом каньоне наивысшая концентрация достопримечательностей: здесь находится более 160 древних башенных комплексов, три водопада, а высоко в горах скрыты от посторонних глаз уникальные святилища. Тур в Ингушетию не только увлекателен, но и безопасен, ведь рядом с границей Грузии расположена российская погранзастава. Если вы устали от городского шума, желаете спокойствия и тишины, тогда треккинг по Ингушетии принесёт несказанное удовольствие и оставит только наилучшие воспоминания! Программа тура:
- День 1. Термальные источники Гедуко, Джейрахское ущелье, курорт Армхи. 11:30-12:00 (московское время) — сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города) и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа). Переезд на автобусе в Ингушетию (260 км, около 4 часов). Из Минеральных Вод комфортабельный микроавтобус стартует в сторону сказочного края, где в древности жили строители башен. По пути группа заедет на термальные источники «Гедуко». Температура воды в источниках достигает около 30 градусов по Цельсию. Минеральная вода, которой наполнены бассейны комплекса, бьет из недр Земли, поэтому купание в ней приятно, полезно, доставляет удовольствие и наполняет энергией. К вечеру группа приедет на курорт Армхи и поселится в уютной гостинице «Армхи». Активная часть прохождения по маршруту: 2 км.
- День 2. Город Магас, Аланские ворота, Башня Согласия, мемориал 9 башен. Отправляемся в город Магас - самый юный и молодой город Республики. Здесь не только множество современных зданий, но и несколько интересных достопримечательностей. По пути в город проедем через красивую, въездную арку – Аланские ворота. Затем посетим Башню Согласия. Высота башни составляет 100 м! И ее видно практически из любой части города. На первом этаже башни посмотрим любопытные экспонаты, а затем поднимемся на самый верх. Отсюда открывается великолепный вид на город и далекие, снежные вершины гор. На верхнем ярусе башни стеклянный пол, проверьте себя, сможете ли по нему пройти)) Следующий объект на нашем пути - Мемориал памяти и славы в Ингушетии, который попросту называют 9 башен. Мемориал разбит на несколько зон: здесь увидим колоннаду, фонтан, конницу и, конечно, необычные 9 башен, скованные одной цепью. Активная часть: 5 км, продолжительность 6-7 часов.
- День 3. Салгинское ущелье, башня Магой-Джел, башенные комплексы Лялах, Хани, Гу, Салги. Если вы желаете привезти домой побольше фото, то самое время начать снимать – ведь треккинг продолжается! Сегодня путешественников ждет Салгинское ущелье, на просторы которого мы доедем на транспорте. В этот день посмотрим сторожевой бастион Магой-Джел и пойдем в гости в древние башенные комплексы Лялах, Хяни, Гу, Салги, где когда-то кипела жизнь ингушей. Если вы купили тур на майские праздники, то треккинг по этому маршруту откроет путнику красоту природы, пробуждающейся от долгого зимнего сна – вокруг будут цветущие деревья и первые цветы, украшающие здешние горы. Активная часть: 16,3 км, перепад высот 1940-1510-1940 м, продолжительность маршрута 7-8 часов.
- День 4. Столовая гора, храм Мят-Сели. В этот день с утра пораньше отправляемся в аул Бейни, сегодня наш тур продолжится подъемом на священную Столовую гору. Этот треккинг отличается сложностью, но всё окупается сногсшибательными видами, открывающимися со скалы! В наших планах подняться на плато Столовой горы и подойти к храму Мят-Сели. Поговаривают, что на этой горе живет божество, ответственное за хорошую погоду. И местные жители до сих пор приходят сюда, чтобы получить благосклонность этого бога. От храма Мят-Сели видна несравненная панорама курортного городка Армхи и Джейрахского ущелья. Открывающаяся туристам картина хороша в любое время года! Активная часть: 12,1 км, перепад высот 1580-2510 м, продолжительность маршрута 9-10 часов.
- День 5. Терра Инкогнита. Цей-Лоамский перевал, башни Эгикал, Таргим, Ассинский каньон, Эка-Чожинский водопад, святилище Тхаба-Ерды, башни Вовнушки, Пялинг, Ний. Сегодня экскурсия пройдет по самым отдаленным и аутентичным уголкам республики: мы увидим жемчужный водопад, древние башни и таинственные святилища. И все это в окружении невероятных гор! Весь день будем ездить на транспорте, а ходим совсем немного. Сначала посетим знаменитый башенный комплексу Эрзи. Средневековую крепость недавно отреставрировали, но при этом сохранив её аутентичный облик. Старинные бастионы хранят необычную тайну – на территории Эрзи однажды был найден Орёл Сулеймана – статуэтка, отлитая из бронзы в Арабском халифате. Случилось это в восьмом веке нашей эры, а как скульптура попала в крепость – до сих пор является секретом. Следующий пункт путешествия – Цей-Лоамский перевал. Это гигантская смотровая площадка, с которой великолепно виден Кавказский хребет, грузинский красавец Казбек, застывшая скала Шан, а также гора Цей-Лоам – жемчужина данного региона. Впервые путешественники увидят эту гору настолько близко! Далее тур приведет нас к замковым комплексам Эгикал и Вовнушкам – визитной карточке республики. Также сегодня полюбуемся на святилище Тхаба-Ерды и заглянем в Ассинское ущелье, где бурлит красавица река Асса, мерно переваливаясь через огромные валуны. Здесь находится Эка-Чожинский водопад почти 40-метровой высоты – наиболее доступная природная достопримечательность края. Сегодня будет очень насыщенный день! Уставшие и довольные, к вечеру возвращаемся в гостиницу. Активная часть: 6,5 км, продолжительность маршрута 8-9 часов.
- День 6. Ляжгинcкий водопад, башенный комплекс Фалхан и Мицхал. В этот день треккинг пролегает к Ляжгинскому водопаду. Рядом с Ляжгинским потоком находится каскад мини-водопадов, вытекающих прямо из скалы. Далее идем пешком к замковым комплексам Мицхал и Фалхан. Мы никуда не торопимся, много созерцаем, отдыхаем и наслаждаемся красотой гор Ингушетии. Башенный комплекс Фалхан как нельзя лучше походит для этого: башни здесь очень хрупкие, кажется, что они словно застыли перед тобой на мгновение. Здесь находится несколько склепов, которые очень похожи на знаменитые строения в Осетии — некрополь Даргавс. Активная часть треккинга: 11,1 км, перепад высот 1240-1120-1320-1120-1470 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.
День 7. Утром прощаемся с Джейрахским ущельем. Переезд в г. Минеральные Воды. 13:30-14:30 — прибытие в г. Минеральные Воды, отъезд домой. В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен. Важная информация:.
День 7. Утром прощаемся с Джейрахским ущельем. Переезд в г. Минеральные Воды. 13:30-14:30 — прибытие в г. Минеральные Воды, отъезд домой. В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен. Важная информация:.
• День 7. Утром прощаемся с Джейрахским ущельем. Переезд в г. Минеральные Воды. 13:30-14:30 — прибытие в г. Минеральные Воды, отъезд домой. В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен. Важная информация:
- Маршрут проходит в пограничной зоне с Грузией.
- Гражданам России для посещения Республики Ингушетия достаточно иметь оригинал паспорта РФ.
- Гражданам иностранных государств (Украина, Беларусь, Израиль) посещение региона возможно только по пропуску в пограничную зону. Оформление пропуска занимает 30 рабочих дней (43 календарных дня). Для оформления пропуска, у каждого гражданина иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта.
Согласно расписанию
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Термальные источники Гедуко
- Фуртоугский водопад, крепость Фуртоуг
- Крепость Бейни
- Башенный комплекс Эрзи
- Салгинское ущелье
- Башенные комплексы Лялах, Хани, Гу, Салги
- Святилище Маго-Ерды
- Столовая гора, святилище Мят-Сели
- Цей-Лоамский перевал
- Башни Эгикал, Таргим
- Ассинский каньон
- Эка-Чожинский водопад
- Святилище Тхаба-Ерды
- Башни Вовнушки, Пялинг, Ний
- Ляжгинский водопад
- Башенные комплексы Мицхал, Фалхан
Что включено
- "Автотранспортные переезды по маршруту.", "Проживание гостиничном комплексе /"Армхи/": двух-, трехместные номера, удобства в номере, Wi-Fi. Полотенца выдают
- Туры в 2025 г:
- Корпус «Чайка»: 20-26 апреля
- Корпус «Терк»: 06-12 июля, 17-23 августа
- Главный корпус: 27 апреля - 03 мая, 21-27 сентября, 05-11 октября. ", "Питание в туре 27 апреля - 03 мая 2025 г. Завтраки по системе шведский стол (день 2-7), обеды (день 3-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости), ужины (день 1-6).", "Питание (во все даты, кроме 27 апреля - 03 мая 2025 г.). Завтраки по системе шведский стол (день 2-7), обеды (день 3-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости).", "Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах в период июнь-август), групповая аптечка.", "Входные билеты на термальные источники.", "Входные билеты в Заповедник "Эрзи".", "Услуги инструктора-проводника."
Что не входит в цену
- Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды).
- Во все даты, кроме 27 апреля - 03 мая 2025 г: обеды в день 1, 2, ужины.
- В даты 27 апреля - 03 мая 2025 г: обеды в день 1, 2.
- При необходимости, доплата за одноместное размещение в номере гостиницы.
- Страховка (не обязательно).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт)
Завершение: Г. Минеральные (ж/д вокзал, аэропорт)
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 78 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
- Район путешествия: Российская Федерация, Республика Ингушетия, курорт Армхи
- Старт маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 11:00-11:30 МСК
- Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 14:30 МСК
- Часовой пояс: московское время
- Денежная единица: российский рубль
- Тип отдыха: проживание в гостинице, треккинг по ущельям налегке
- Проживание: гостиница
- Питание: трехразовое. Завтрак и ужин в кафе, обед - сухой паек днем в горах
- Маршрут проходит на высоте: 950-2500 м
- Протяженность маршрута: 53 км
- Ограничение по возрасту: от 7 до 60 лет
- Уровень сложности маршрута: умеренный (30% маршрута), средний (70% маршрута)
- Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн): ежедневно до 09:00 и после 18:00. Оператор Теле2 не работает. Во время прогулок в ущелья мобильная связь зачастую отсутствует
- Инфраструктура: в 10 минутах ходьбы от гостиницы находится маленький продуктовый магазин c очень ограниченным набором продуктов. В гостинице есть банкомат Сбербанка России, на территории гостиницы находится ресторан «Эрзи». До ближайшей аптеки 5 км
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Минеральных Вод
Похожие туры из Минеральных Вод
7 дней
Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
Искупаться в изумрудных озёрах, поймать брызги водопадов и подняться на высоту более 3000 метров
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал и аэропорт, 11:30...
1 июн в 11:00
8 июн в 11:00
53 000₽ за человека
7 дней
Комфортный Архыз: по горам налегке
Жить в уютном гостевом доме и каждый день совершать треккинги к захватывающим видовым точкам
Начало: В 12:00 на ж/д вокзале, в 12:30 в аэропорту Минера...
15 июн в 08:00
22 июн в 08:00
54 300₽ за человека
7 дней
Высокогорный треккинг вокруг Эльбруса в Джилы-Су с проживанием в палатках
Посетить места силы, подняться на 3380 метров, зарядиться энергией и искупаться в нарзанных ваннах
Начало: Минеральные Воды, ж/д вокзал 11:30 и аэропорт 12:0...
22 июн в 11:30
29 июн в 11:30
35 800₽ за человека