Вы отправитесь в активное и живописное путешествие по Верхней Балкарии — региону, где горы касаются неба, а маршруты проходят через леса и древние памятники.Увидите стоящий посреди озера замок Шато-Эркен и

водопад Зеркли-Суу, заглянете в ущелья Уштулу, Рцывашки и знаменитое Безенгийское, чтобы полюбоваться снежными пиками. Также посетим Черекскую теснину и прогуляемся вдоль Голубых озёр, а ещё сделаем эффектные фото на Языке Тролля и обновимся в термальных источниках. Пейзажи тура меняются от хвойных склонов до высокогорных панорам, путь лежит по тропам у рек и скалистым склонам. Маршрут сбалансирован, все переходы налегке, а ночёвки будут в гостинице, поэтому специальная подготовка не требуется.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой:

• Куртка. Температура воздуха в разных ущельях по маршруту может быть в пределах -7, -10… +12С.

• Флиска

• Шапка, перчатки

• Ходовые брюки

• Футболка

• Нижнее белье

• Колготки, носки

• Теплая, непромокаемая обувь для ходьбы. Маршрут проходит по асфальту, по утоптанной снежной тропе, по свежему снегу.

• Фонарики (гамаши, гетры, бахилы). Пригодятся как защита от грязи или снега.

• Треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь обязательно.

• Подпопник

• Купальник, полотенце (для купания в термальных источниках)

• Шлепки

• Паспорт / свидетельство о рождении ребенка

• Фотоаппарат/видеокамера

• Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва)

• Расческа

• Очки солнцезащитные ОБЯЗАТЕЛЬНО (в ясные дни очки защищают глаза от воздействия солнечных лучей, которые могут обжечь внешние слои глаза)

• Непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже

• Нитка, иголка

• Рюкзак для прогулок (20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (термос, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм).

• Туалетная бумага (пригодится днём во время прогулок)

• Термос ОБЯЗАТЕЛЬНО (объем 0,75 – 1 л). В термосе каждый турист берет чай на прогулку.

• Кружка, ложка

• Сушилки для обуви. На прогулках мы ходим по снежным тропинкам, к вечеру обувь становится влажной, ее необходимо просушивать.

• Солнцезащитный крем, гигиеническая помада

• Индивидуальная аптечка

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменён.