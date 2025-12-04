Мои заказы

В снежную Верхнюю Балкарию на новогодние праздники: треккинг налегке с проживанием в гостинице

Отдохнуть активно среди горных панорам, дойти до эффектных смотровых и расслабиться в источниках
Вы отправитесь в активное и живописное путешествие по Верхней Балкарии — региону, где горы касаются неба, а маршруты проходят через леса и древние памятники.

Увидите стоящий посреди озера замок Шато-Эркен и
водопад Зеркли-Суу, заглянете в ущелья Уштулу, Рцывашки и знаменитое Безенгийское, чтобы полюбоваться снежными пиками.

Также посетим Черекскую теснину и прогуляемся вдоль Голубых озёр, а ещё сделаем эффектные фото на Языке Тролля и обновимся в термальных источниках.

Пейзажи тура меняются от хвойных склонов до высокогорных панорам, путь лежит по тропам у рек и скалистым склонам.

Маршрут сбалансирован, все переходы налегке, а ночёвки будут в гостинице, поэтому специальная подготовка не требуется.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой:
• Куртка. Температура воздуха в разных ущельях по маршруту может быть в пределах -7, -10… +12С.
• Флиска
• Шапка, перчатки
• Ходовые брюки
• Футболка
• Нижнее белье
• Колготки, носки
• Теплая, непромокаемая обувь для ходьбы. Маршрут проходит по асфальту, по утоптанной снежной тропе, по свежему снегу.
• Фонарики (гамаши, гетры, бахилы). Пригодятся как защита от грязи или снега.
• Треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь обязательно.
• Подпопник
• Купальник, полотенце (для купания в термальных источниках)
• Шлепки
• Паспорт / свидетельство о рождении ребенка
• Фотоаппарат/видеокамера
• Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва)
• Расческа
• Очки солнцезащитные ОБЯЗАТЕЛЬНО (в ясные дни очки защищают глаза от воздействия солнечных лучей, которые могут обжечь внешние слои глаза)
• Непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже
• Нитка, иголка
• Рюкзак для прогулок (20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (термос, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм).
• Туалетная бумага (пригодится днём во время прогулок)
• Термос ОБЯЗАТЕЛЬНО (объем 0,75 – 1 л). В термосе каждый турист берет чай на прогулку.
• Кружка, ложка
• Сушилки для обуви. На прогулках мы ходим по снежным тропинкам, к вечеру обувь становится влажной, ее необходимо просушивать.
• Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
• Индивидуальная аптечка

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменён.

Питание. Включены завтраки в гостинице по комплексному меню и 2 обеда-перекуса в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости). Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Переезды на микроавтобусе/минивэне. Также будут заброски на транспорте повышенной проходимости.

Возраст участников. 8-60 лет.

Уровень сложности. Треккинг-тур без рюкзаков в горах с ежедневным набором и сбросом высоты от 200 до 500 м (60-160 этажей). Маршрут проходит по лесным и снежным тропам, грунтовым дорогам, свежему снегу. Всего — 36 км. В день максимум — 12 км. Опыт горных треккингов необязателен, но желательно быть в хорошей физической форме, быть готовыми проводить активно около 5-7 часов в день.

Программа тура по дням

1 день

Замок Шато-Эркен и приезд в Верхнюю Балкарию

С 13:30 до 14:00 — сбор группы на вокзале и в аэропорту Минеральных Вод. После встречи — переезд в Верхнюю Балкарию.

По дороге сделаем остановку у замка Шато-Эркен, построенного в 2010 году виноделом Тембулатом Эркеновым. Это один из немногих замков в России, расположенных прямо посреди озера.

К вечеру приедем в село Верхняя Балкария. Поужинать вы сможете в кафе рядом с гостиницей.

Пешая часть — 2 км.

Замок Шато-Эркен и приезд в Верхнюю БалкариюЗамок Шато-Эркен и приезд в Верхнюю БалкариюЗамок Шато-Эркен и приезд в Верхнюю Балкарию
2 день

Уштулу и водопад Зеркли-Суу

Сегодня нас ждёт поездка в ущелье Уштулу, расположенное ближе к Главному Кавказскому хребту. Здесь много снега, хвойных лесов и живописных пейзажей. Попробуем нарзан прямо из источника, не замерзающего даже зимой!

Затем — треккинг в глубину ущелья. Также увидим водопад Зеркли-Суу, высота которого около 100 метров. В холодное время года он превращается в массивный ледопад.

Пеший маршрут — 10,4 км, перепад высот до 300 м, длительность — 5–6 часов.

Уштулу и водопад Зеркли-СууУштулу и водопад Зеркли-СууУштулу и водопад Зеркли-Суу
3 день

Рцывашки и крепость Амирхан-Кала

Сегодня маршрут пройдёт по ущелью Рцывашки, где меньше снега и удобная тропа. Вы увидите водопад Рцывашки, вершину Мехтыген — самую выразительную гору Верхней Балкарии, а также пики Соухкаузкую, Ликоран и Кая-Арты.

На поляне устроим обед-пикник и отдохнём. Далее — осмотр крепости Амирхан-Кала, стоящей на скале и отличающейся своей неприступной архитектурой.

Маршрут — 12 км, перепад высот 1160–1700 м, длительность — 6–7 часов.

Рцывашки и крепость Амирхан-КалаРцывашки и крепость Амирхан-КалаРцывашки и крепость Амирхан-Кала
4 день

Черекская теснина, Голубые озёра и термальные источники

После завтрака отправимся к Черекской теснине, где склоны ущелья поднимаются на 200–300 м, а внизу течёт река Черек. Увидим Голубые озёра и прогуляемся вдоль трёх водоёмов. Вы сможете купить сувениры, чай или варенье.

В завершение дня — купание в термальных источниках Аушигер. Здесь вода поступает из подземных глубин и подходит как для расслабления, так и для оздоровления.

Пешая часть — около 5 км.

Черекская теснина, Голубые озёра и термальные источникиЧерекская теснина, Голубые озёра и термальные источникиЧерекская теснина, Голубые озёра и термальные источникиЧерекская теснина, Голубые озёра и термальные источники
5 день

Безенгийское ущелье и Язык Тролля

Сегодня перед нами предстанет во всей красе знаменитое Безенгийское ущелье. Поднимемся к смотровой площадке Язык Тролля — каменному выступу над долиной. Сделаем фото и полюбуемся панорамой. В ясную погоду будет видно Безенгийскую стену и вершину Гестола. Заснеженные горы в этом районе часто напоминают знаменитые снежные «полоски» горы Кайлас.

Маршрут — 5 км, перепад высот 1700–1750–1330 м, длительность — 5–6 часов.

Безенгийское ущелье и Язык ТролляБезенгийское ущелье и Язык ТролляБезенгийское ущелье и Язык ТролляБезенгийское ущелье и Язык Тролля
6 день

Возвращение в Минеральные Воды

После завтрака попрощаемся с Верхней Балкарией и отправимся обратно в город. Прибытие в Минеральные Воды — с 12:30 до 13:30 (вокзал, аэропорт).

Возвращение в Минеральные ВодыВозвращение в Минеральные Воды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 2 обеда
  • Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт и на ж/д вокзал
  • Транспорт повышенной проходимости
  • Экосборы
  • Посещение термальных источников
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
  • Билеты до Минеральных Вод и обратно в ваш город
  • Ужины и остальные обеды - от 600 ₽ за один приём пищи в кафе
  • 1-местное размещение - доплата 14 000 ₽ за весь тур
  • Туристическая страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, ж/д вокзал и аэропорт, 13:30-14:00
Завершение: Минеральные Воды, ж/д вокзал и аэропорт, 12:30-12:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Минеральных Водах
Провела экскурсии для 185 туристов
Занимается организацией активных туров по России! Мы создаём душевные путешествия по всему Кавказу, Крыму, Алтаю, Байкалу и Ергакам. Пошли вместе в настоящие походы с рюкзаком или в комфортный тур с проживанием в гостинице и треккингами налегке. С нами официально, надёжно, а наши опытные гиды точно знают, что жизнь лучше, когда ты в горах:)

