Выдыхаем! Перезагрузка в лагере у горной реки

Пожить вдали от цивилизации, прокатиться по бездорожью и искупаться в реках, озёрах и водопадах
Оказаться там, где нет связи, отключиться от повседневности, побыть в уединении среди горных вершин хоть раз мечтал каждый.

У реки Дамхурц на границе Кавказского природного биосферного заповедника вы насладитесь нетронутой природой,
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наберётесь сил и зарядитесь энергией. Будем купаться, гулять по лесным тропинкам, кататься на джипе там, где нет асфальта. Вечерами посидим у костра и полюбуемся бесконечным небом, усыпанным звёздами. Попаримся в русской бане и отдохнём от интернета и информационного потока. Это будет перезагрузка по максимуму!

Выдыхаем! Перезагрузка в лагере у горной реки
Выдыхаем! Перезагрузка в лагере у горной реки
Выдыхаем! Перезагрузка в лагере у горной реки
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 10 лет.

Вам понадобятся: рюкзак, тёплый свитер/флисовая куртка, тёплые носки, удобная обувь, полотенце, солнечные очки, термос (0,4 л и более).

Проживание. В двухместных палатках по два человека на территории туристического лагеря «Дамхурц». Есть летний душ, баня, деревенские туалеты. Возможно размещение в деревянных домиках по два человека в комнате за доплату.

Питание. Включено 3-разовое питание, кроме обедов по дороге (в 1-й день и в заключительный день). В 1-й день — ужин в лагере. Остальные дни гид готовит еду на костре. Меню доступно по запросу, состоит из яиц, мяса, овощей и бутербродов. Возможно вегетарианское или кошерное меню, если все в группе вегетарианцы. Также в лагере есть пекарня и столовая, открытая с 3 июля по 22 августа.

Километраж. Дорога в лагерь (280 км) занимает 7 часов. Для выходов (до 12 км в обе стороны) специальной подготовки не требуется.

Связь и интернет. 90% времени любая связь будет полностью недоступна.

Программа тура по дням

1 день

Дорога в лагерь, джипинг, купание в реке

Встречаемся и в 9:00 выезжаем в лагерь. Сегодня почти целый день проведём в дороге. Проедем через всю Карачаево-Черкесию, останавливаясь у достопримечательностей. Увидим горячие источники «Суворовские ванны», ущелье реки Большой Зеленчук, сторожевую башню Адиюх. Полюбуемся видами со смотровых площадок.

В 12:00 пообедаем в кафе в посёлке Псыж — вы попробуете национальные блюда. После остановимся у реки Лаба, притоке Кубани, чтобы прогуляться и пофотографироваться. Пройдёмся по мосту над водоёмом. Зарядимся яркими эмоциями, прокатившись на джипе по бездорожью, и в 15:00 прибудем в лагерь.

Разместимся и пойдём купаться на речку, а затем — на экскурсию по территории. Вечером поужинаем и пообщаемся у костра.

Дорога в лагерь, джипинг, купание в рекеДорога в лагерь, джипинг, купание в рекеДорога в лагерь, джипинг, купание в рекеДорога в лагерь, джипинг, купание в реке
2 день

Поездка к водопаду, прогулка по лесу, купание в озере, баня

Позавтракаем и в 10:00 отправимся на джипе до водопада. Завершающую часть подъёма совершим пешком. Места здесь нетронутые, много лесов. Мы насладимся единением с природой, выпьем кофе, искупаемся под летящими струями и устроим фотосессию. Спустимся через дамбу — с неё можно будет понырять в освежающую и бодрящую реку.

После обеда прогуляемся по грабовому лесу, поищем грибы и ягоды. Дойдём до поляны у слияния рек Дамхурц и Большая Лаба. Позагораем и искупаемся в небольшом горном озере. После ужина погреемся в бане и посидим у костра.

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3 день

Подъём на гору, отдых у озера, общение с местными жителями

Утром совершим несложное восхождение на седловину между двух вершин горы Закан. Затем вернёмся в лагерь, чтобы отдохнуть, искупаться в озере и позагорать на берегу.

А на ужин заглянем в гости к местным жителям. Вы увидите, как живут люди в горных условиях. Вечером по традиции разожжём костёр и полюбуемся танцующим пламенем, а желающие потанцуют на местной дискотеке.

Подъём на гору, отдых у озера, общение с местными жителямиПодъём на гору, отдых у озера, общение с местными жителямиПодъём на гору, отдых у озера, общение с местными жителямиПодъём на гору, отдых у озера, общение с местными жителями
4 день

Обратный путь

В 10:00, позавтракав и собрав вещи, выезжаем из лагеря, чтобы успеть посмотреть по дороге на живописные локации. Остановимся на поляне у реки. Желающие искупаются, пофотографируемся на фоне завораживающих видов и продолжим спуск по ущелью.

В 14:00 пообедаем в кафе блюдами местной кухни. В Пятигорск приедем около 19:00.

Обратный путьОбратный путьОбратный путь

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет29 250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание
  • Проживание в палатках по 2 человека
  • Снаряжение
  • Трансферы по маршруту
  • Работа гида и фотографа
  • Встреча и проводы в аэропорт
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Минеральных Вод/Пятигорска и обратно
  • Обед в кафе по дороге в лагерь и обратно
  • Размещение в домиках. Доплата - 3200 руб. с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды (аэропорт) / Пятигорск (ст. «Лермонтовская»), 9:00
Завершение: Минеральные Воды (аэропорт) / Пятигорск (ст. «Лермонтовская»), 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхТреккинг и походыПрирода и пейзажиВсе туры3-дневные туры4-дневные турыПерезагрузкаНа ноябрьские праздникиНа 4 дняГорыВодопады

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