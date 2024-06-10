У реки Дамхурц на границе Кавказского природного биосферного заповедника вы насладитесь нетронутой природой,
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 10 лет.
Вам понадобятся: рюкзак, тёплый свитер/флисовая куртка, тёплые носки, удобная обувь, полотенце, солнечные очки, термос (0,4 л и более).
Проживание. В двухместных палатках по два человека на территории туристического лагеря «Дамхурц». Есть летний душ, баня, деревенские туалеты. Возможно размещение в деревянных домиках по два человека в комнате за доплату.
Питание. Включено 3-разовое питание, кроме обедов по дороге (в 1-й день и в заключительный день). В 1-й день — ужин в лагере. Остальные дни гид готовит еду на костре. Меню доступно по запросу, состоит из яиц, мяса, овощей и бутербродов. Возможно вегетарианское или кошерное меню, если все в группе вегетарианцы. Также в лагере есть пекарня и столовая, открытая с 3 июля по 22 августа.
Километраж. Дорога в лагерь (280 км) занимает 7 часов. Для выходов (до 12 км в обе стороны) специальной подготовки не требуется.
Связь и интернет. 90% времени любая связь будет полностью недоступна.
Программа тура по дням
Дорога в лагерь, джипинг, купание в реке
Встречаемся и в 9:00 выезжаем в лагерь. Сегодня почти целый день проведём в дороге. Проедем через всю Карачаево-Черкесию, останавливаясь у достопримечательностей. Увидим горячие источники «Суворовские ванны», ущелье реки Большой Зеленчук, сторожевую башню Адиюх. Полюбуемся видами со смотровых площадок.
В 12:00 пообедаем в кафе в посёлке Псыж — вы попробуете национальные блюда. После остановимся у реки Лаба, притоке Кубани, чтобы прогуляться и пофотографироваться. Пройдёмся по мосту над водоёмом. Зарядимся яркими эмоциями, прокатившись на джипе по бездорожью, и в 15:00 прибудем в лагерь.
Разместимся и пойдём купаться на речку, а затем — на экскурсию по территории. Вечером поужинаем и пообщаемся у костра.
Поездка к водопаду, прогулка по лесу, купание в озере, баня
Позавтракаем и в 10:00 отправимся на джипе до водопада. Завершающую часть подъёма совершим пешком. Места здесь нетронутые, много лесов. Мы насладимся единением с природой, выпьем кофе, искупаемся под летящими струями и устроим фотосессию. Спустимся через дамбу — с неё можно будет понырять в освежающую и бодрящую реку.
После обеда прогуляемся по грабовому лесу, поищем грибы и ягоды. Дойдём до поляны у слияния рек Дамхурц и Большая Лаба. Позагораем и искупаемся в небольшом горном озере. После ужина погреемся в бане и посидим у костра.
Подъём на гору, отдых у озера, общение с местными жителями
Утром совершим несложное восхождение на седловину между двух вершин горы Закан. Затем вернёмся в лагерь, чтобы отдохнуть, искупаться в озере и позагорать на берегу.
А на ужин заглянем в гости к местным жителям. Вы увидите, как живут люди в горных условиях. Вечером по традиции разожжём костёр и полюбуемся танцующим пламенем, а желающие потанцуют на местной дискотеке.
Обратный путь
В 10:00, позавтракав и собрав вещи, выезжаем из лагеря, чтобы успеть посмотреть по дороге на живописные локации. Остановимся на поляне у реки. Желающие искупаются, пофотографируемся на фоне завораживающих видов и продолжим спуск по ущелью.
В 14:00 пообедаем в кафе блюдами местной кухни. В Пятигорск приедем около 19:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|29 250 ₽
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Что включено
- Питание
- Проживание в палатках по 2 человека
- Снаряжение
- Трансферы по маршруту
- Работа гида и фотографа
- Встреча и проводы в аэропорт
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Минеральных Вод/Пятигорска и обратно
- Обед в кафе по дороге в лагерь и обратно
- Размещение в домиках. Доплата - 3200 руб. с человека