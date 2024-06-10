Возможно участие с детьми от 10 лет.

Вам понадобятся: рюкзак, тёплый свитер/флисовая куртка, тёплые носки, удобная обувь, полотенце, солнечные очки, термос (0,4 л и более).

Проживание. В двухместных палатках по два человека на территории туристического лагеря «Дамхурц». Есть летний душ, баня, деревенские туалеты. Возможно размещение в деревянных домиках по два человека в комнате за доплату.

Питание. Включено 3-разовое питание, кроме обедов по дороге (в 1-й день и в заключительный день). В 1-й день — ужин в лагере. Остальные дни гид готовит еду на костре. Меню доступно по запросу, состоит из яиц, мяса, овощей и бутербродов. Возможно вегетарианское или кошерное меню, если все в группе вегетарианцы. Также в лагере есть пекарня и столовая, открытая с 3 июля по 22 августа.

Километраж. Дорога в лагерь (280 км) занимает 7 часов. Для выходов (до 12 км в обе стороны) специальной подготовки не требуется.

Связь и интернет. 90% времени любая связь будет полностью недоступна.