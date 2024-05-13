На ноябрьские праздники – туры в Минеральных Водах

Найдено 12 туров в категории «На ноябрьские праздники» в Минеральных Водах, цены от 21 900 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
Побывать в «Сырной пещере», полюбоваться древним храмом 10 века и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш о...
14 июня в 07:00
21 июня в 07:00
26 655 за человека
Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
14 отзывов
Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
Побывать на Эльбрусе, полюбоваться водопадами и проводить закат на горном перевале
Начало: Аэропорт Минеральных Вод/автовокзал в Пятигорске, ...
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
39 000 за человека
Без соцсетей и новостей: 3 дня в долине реки Махар
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
17 отзывов
Без соцсетей и новостей: 3 дня в долине реки Махар
Пожить в окружении гор, насладиться нетронутой природой и романтикой вечеров у костра
Начало: Минеральные Воды, аэропорт/Пятигорск, станция «Лер...
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
2700022 950 за человека
Верхом по Карачаево-Черкесии
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Верхом по Карачаево-Черкесии
Почувствовать себя джигитом и отдохнуть в окружении природы
Начало: Минеральные Воды, аэропорт или ж. - д. вокзал, 13:...
14 июня в 13:00
21 июня в 13:00
34 500 за человека
Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
Искупаться в изумрудных озёрах, поймать брызги водопадов и подняться на высоту более 3000 метров
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
43 900 за человека
Я гуляю по Домбаю. 4 дня в горах
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
Я гуляю по Домбаю. 4 дня в горах
Прокатиться по канатной дороге, побывать в заповедных местах и увидеть «летающую тарелку»
Начало: В аэропорту г. Минеральные Воды в 12:30. Прилететь...
1 ноя в 12:30
28 100 за человека
Курорты КМВ, Приэльбрусье и Домбай
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Курорты КМВ, Приэльбрусье и Домбай
Попить знаменитой минеральной воды, увидеть главные достопримечательности и подняться в горы
Начало: Кисловодск, 13:45-14:05
10 июня в 14:00
17 июня в 14:00
46 090 за человека
Лёгкий треккинг в Приэльбрусье с проживанием в гостинице
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Лёгкий треккинг в Приэльбрусье с проживанием в гостинице
Поиграть в снежки на Эльбрусе, выпить горный чай у водопада и увидеть, где живут облака
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
16 июня в 11:00
30 июня в 11:00
45 000 за человека
Экспресс-перезагрузка в Архызе: пятизвёздочный отель, SPA-комплекс и экскурсии
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Экспресс-перезагрузка в Архызе: пятизвёздочный отель, SPA-комплекс и экскурсии
Увидеть Софийские водопады, обновиться в банях и бассейнах и продегустировать хычины
Начало: Армавир/Ставрополь/Минеральные Воды, 9:00-10:00 и ...
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
56 000 за человека
Приключения среди Кавказских гор: от плато Бермамыт до Чегемских водопадов
Авторский тур
5 дней
Приключения среди Кавказских гор: от плато Бермамыт до Чегемских водопадов
Полюбоваться Эльбрусом, встретить рассвет на плато Шаджатмаз и побывать на озере Гижгит
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды, 12:10. Возможна встр...
27 июня в 12:10
25 июля в 12:10
42 800 за человека
В Грузию из Минеральных Вод: Кахетия, Тбилиси и Мцхета
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
В Грузию из Минеральных Вод: Кахетия, Тбилиси и Мцхета
Погулять по столице Грузии и насладиться романтичной атмосферой в Сигнахи
Начало: Забираем из городов: Лермонтов, Кисловодск, Ессент...
20 июня в 22:00
27 июня в 22:00
2433321 900 за человека
Выдыхаем! Перезагрузка в лагере у горной реки
🚗 На машине
скидка
25%
Авторский тур
4 дня
Выдыхаем! Перезагрузка в лагере у горной реки
Пожить вдали от цивилизации, прокатиться по бездорожью и искупаться в реках, озёрах и водопадах
Начало: Минеральные Воды (аэропорт) / Пятигорск (ст. «Лерм...
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3900029 250 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    13 мая 2024
    Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
    Прекрасный тур, незабываемые локации!!! Мы полностью погрузились в красоты Кавказа, познакомились с местными традициями, поели вкусную Кавказскую еду приготовленную местными хозяйками. Спасибо огромное Антону за замечательную поездку!!! Всем рекомендую обязательно!
  • М
    Марина
    14 марта 2024
    Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
    О, мое путешествие прошло великолепно!) Конечно как и в любом путешествии есть свои шероховатости, но это все сглаживается за счёт общего
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    впечатления) К самой организации претензий нет, годы все знают своё дело) то есть помимо просто впечатления от гор и красот, я уехала почерпнув ещё и знаний) Спасибо, надеюсь у вас по всем направлениям на таком уровне организованы туры, планирую в будущем обращаться к вашей организации уже в новых путешествиях. А если о шероховатостях путешествия, то это по большей части касается самой группы и инфраструктуры.

  • И
    Ирина
    12 декабря 2023
    Верхом по Карачаево-Черкесии
    Здравствуйте! Мы очень переживали перед поездкой, поскольку впервые отправлялись в такой тур, но вся команда нам так быстро отвечали и
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    все подробно рассказывали в беседе, что сразу стало спокойнее! Очень обрадовались, когда за несколько дней до поездки нам написал водитель с подробной информацией. (также было и при отъезде). Люди на самой ферме просто замечательные! Мы были вообще в полнейшем восторге, никак такого не ожидали. У них у всех такие большие сердца и любовь к тем местам, что сразу чувствуется в их общении и подходе к делу. Я уже была готова уволиться с работы и остаться там навсегда😂😂 Обязательно воспользуемся вашим сервисом еще раз❤

  • А
    Антон
    10 декабря 2023
    Верхом по Карачаево-Черкесии
    Хороший тур, подпорченный организационными моментами. Ездил с дочкой 7 лет. Она осталась в восторге от всего — природа, лошади и
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    прочие животные. Ездила на лошади самостоятельно. Большое спасибо инструктору Аслану. У меня же остались и неприятные воспоминания, хотя на общем фоне, конечно, это все мелочи. 1-й день. Встретили в Минводах. Трансфер в хорошем микроавтобусе до турбазы — почти 3 часа замечательных видов. По приезду обеда не было (как обещают в программе). На ужин была большая тарелка супа и овощи на общей тарелке (пока ел суп, салат закончился:). Ребенок есть это не стал и так как выбора нет остался бы голодный, но в кафе есть хычины. Инструктажа в 1-й день (как обещают в программе) тоже не было. База хорошая, номера комфортные. 2-й день. Завтрак отличный — вкусно, сытно. Можно выбирать блюда. Ребенок смог поесть хорошо. Дальше был инструктаж минут на 15 в формате «Это лошадь, это стремя, это повод». Мне, как человеку первый раз севшему на коня, было страшновато и явно не хватило инструктажа в первый день, особенно учитывая, что предстояла большая поездка. Сама поездка отличная. Виды чумовые. Управлять лошадью сложно, она просто вас не слушается — хочу ем, хочу бегу быстрее за остальными и т. д. Обед — два бутерброда, яблоко и апельсин (не густо). Поездка с обедом и всеми остановками заняла 6-7 часов. Для меня и жены это было физически тяжело: ужасно болели колени, голени, копчик. Берите пенки на сидение и щитки для голени. Как спасти колени не знаю. Вечером думал, что утром не смогу встать с кровати. А дочь вечером спрыгнула с лошади и побежала играть с животными — ноль усталости. На ужин была тарелка картошки с мясом и горой лука. Вкусно, но ребенок есть снова отказался и, чтобы не остаться голодным ел хычин. Меню в кафе, к сожалению, бедное, а до ближайшего магазина или кафе 20 мин на машине в Карачаевск (но мы-то без машины). 3-й день. На удивление физически чувствовали себя более-менее. Завтрак снова отличный. К сырной пещере из взрослых не поехал никто кроме нас. Физ. нагрузки во второй день всем хватило с лихвой. По программе должен был быть обед, спокойный сбор и трансфер. По факту после поездки все разошлись по номерам и нас начали быстро собирать «Бегите обедать, там и трансфер за вами уже приехал». Народ начал суетливо собираться. Пришли на обед, а там ничего нет и оказывается ничего не планировалось. После долгих разговоров организаторов всем выдали… хычины. Ну а дальше мы почти 30 минут сидели в микроавтобусе и чего-то ждали. Куда и зачем нас гнали я так и не понял. По итогу. Тренировкой езды на лошадях я бы это не назвал. Поездка да. Вокруг красота и тишина — это очень сильно влияет на общее впечатление. Фактов о культуре и истории не было. Проживание хорошее. Питание с нюансами. Люди вежливые и дружелюбные, Аслану отдельное спасибо.

    Хороший тур, подпорченный организационными моментами. Ездил с дочкой 7 лет. Она осталась в восторге от всегоХороший тур, подпорченный организационными моментами. Ездил с дочкой 7 лет. Она осталась в восторге от всегоХороший тур, подпорченный организационными моментами. Ездил с дочкой 7 лет. Она осталась в восторге от всегоХороший тур, подпорченный организационными моментами. Ездил с дочкой 7 лет. Она осталась в восторге от всегоХороший тур, подпорченный организационными моментами. Ездил с дочкой 7 лет. Она осталась в восторге от всего
  • В
    Виктория
    7 ноября 2023
    Без соцсетей и новостей: 3 дня в долине реки Махар
    Антон, мы все сказали лично, и все же, спустя время после того, как «отпустило» от поездки- огромное спасибо!) Это было очень классно!) До сих пор с Тимуром вспоминаем и реку, и горы, и лошадей, и уютные ужины 😊
    Антон, мы все сказали лично, и все же, спустя время после того, как «отпустило» от поездки-Антон, мы все сказали лично, и все же, спустя время после того, как «отпустило» от поездки-Антон, мы все сказали лично, и все же, спустя время после того, как «отпустило» от поездки-
  • О
    Ольга
    4 ноября 2023
    Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
    Из данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не
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    достаточно. Нужно брать именно такой тур, который вам покажет все самые красивые места, куда обычные туристы не добираются! Впечатлений море, решили, что обязательно приедем сюда еще не раз в разные времена года (были в туре с 27 октября, погода была шикарная) Все было просто шикарно! Антон огромный молодец, что составил такой маршрут, мы получили массу удовольствия Фотографии никогда не передадут первозданную красоту тех мест Отдельно стоит сказать спасибо местным жителям, у которых мы останавливались на ночевки, у которых брали выезд на лошадях в горы. Это такие душевные люди! Ощущения были, что вернулся домой после долгого расставания Спасибо всем огромное, кто причастен к нашему путешествию, за настоящую сказку!))🤗🌸⛰️

    Из данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не достаточноИз данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не достаточноИз данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не достаточноИз данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не достаточноИз данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не достаточноИз данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не достаточноИз данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не достаточноИз данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не достаточноИз данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не достаточноИз данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не достаточно
  • Н
    Надежда
    25 октября 2023
    Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
    Шикарный тур! Очень насыщенно, много локаций. Очень понравилось, буду рекомендовать своим друзьям и знакомым!
  • Ю
    Юлия
    2 октября 2023
    Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
    По трекингу - для меня это был новый формат, эксперимент. И общее впечатление сформировалось из очень разных моментов, поэтому трудно давать
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    оценку Природа - фантастическая. Сам формат - не очень мое, потому что мне не хватает осмысленности процесса, тут чисто спортивный формат - дошло, посидели-отдохнули, обратно. Группа нормальная, спокойные люди Отель - вполне себе, как домашний. Приятный администратор. Питание в отеле - завтраки ок, они включены, обед 1 раз взяли, это ужас.

  • Е
    Елена
    13 июля 2023
    Без соцсетей и новостей: 3 дня в долине реки Махар
    Великолепные три дня в спокойных совершенно необжитых местах. Прекрасные водопады в верховьях Махара, альпийские луга на берегах реки Индрикой, водопад Чертова
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    мельница, каменные сады на реке Гондарай, совершенная нетронутая природа Кабардино-Балкарии. Великолепные махарские вечера с вином и горячими хычинами, дружелюбные отзывчивые люди, живущие на Махаре и дикие нарзанные источники. Это нужно видеть своими глазами, этими местами нужно дышать, слышать, чувствовать.

    Великолепные три дня в спокойных совершенно необжитых местахВеликолепные три дня в спокойных совершенно необжитых местахВеликолепные три дня в спокойных совершенно необжитых местахВеликолепные три дня в спокойных совершенно необжитых местахВеликолепные три дня в спокойных совершенно необжитых местахВеликолепные три дня в спокойных совершенно необжитых местахВеликолепные три дня в спокойных совершенно необжитых местахВеликолепные три дня в спокойных совершенно необжитых местах
  • А
    Андрей
    8 июля 2023
    Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
    Отдельное спасибо Алексею. Прекрасный человек, балагур и остряк! Благодаря ему группа прекрасно общалась, перенесла немногочисленные физические нагрузки.

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «На ноябрьские праздники»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 12
  1. Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
  2. Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
  3. Без соцсетей и новостей: 3 дня в долине реки Махар
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  5. Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Плато Бермамыт
  5. Чегемские водопады
  6. Уллу-Тау
  7. Даргавс
  8. Машук
  9. Лаго-Наки
  10. Парк Цветник
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2024
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