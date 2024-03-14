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Авторский тур
3 дня
Внедорожное приключение по Кабардино-Балкарии или Путешествие туда, где нет асфальта
Побывать на Эльбрусе, полюбоваться водопадами и проводить закат на горном перевале
Начало: Аэропорт Минеральных Вод/автовокзал в Пятигорске, ...
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
39 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
Побывать в «Сырной пещере», полюбоваться древним храмом 10 века и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш о...
21 июня в 07:00
28 июня в 07:00
26 655₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
Искупаться в изумрудных озёрах, поймать брызги водопадов и подняться на высоту более 3000 метров
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
43 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Лёгкий треккинг в Приэльбрусье с проживанием в гостинице
Поиграть в снежки на Эльбрусе, выпить горный чай у водопада и увидеть, где живут облака
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
16 июня в 11:00
30 июня в 11:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Экспресс-перезагрузка в Архызе: пятизвёздочный отель, SPA-комплекс и экскурсии
Увидеть Софийские водопады, обновиться в банях и бассейнах и продегустировать хычины
Начало: Армавир/Ставрополь/Минеральные Воды, 9:00-10:00 и ...
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
56 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
В Грузию из Минеральных Вод: Кахетия, Тбилиси и Мцхета
Погулять по столице Грузии и насладиться романтичной атмосферой в Сигнахи
Начало: Забираем из городов: Лермонтов, Кисловодск, Ессент...
20 июня в 22:00
27 июня в 22:00
2433321 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина14 марта 2024О, мое путешествие прошло великолепно!) Конечно как и в любом путешествии есть свои шероховатости, но это все сглаживается за счёт общего
- ЮЮлия2 октября 2023По трекингу - для меня это был новый формат, эксперимент. И общее впечатление сформировалось из очень разных моментов, поэтому трудно давать
- ААндрей8 июля 2023Отдельное спасибо Алексею. Прекрасный человек, балагур и остряк! Благодаря ему группа прекрасно общалась, перенесла немногочисленные физические нагрузки.
- ООксана27 апреля 2023Замечательный отдых и маршруты! Еда превосходная, Домбай великолепен! Отличная работа инструктора Алексея! Проживание комфортная, надеюсь побывать ещё осенью!
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «На праздники»
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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
- Внедорожное приключение по Кабардино-Балкарии или Путешествие туда, где нет асфальта
- Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
- Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
- Лёгкий треккинг в Приэльбрусье с проживанием в гостинице
- Экспресс-перезагрузка в Архызе: пятизвёздочный отель, SPA-комплекс и экскурсии
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