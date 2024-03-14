1 чел.
По популярности
Авторский тур
3 дня
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
Побывать в «Сырной пещере», полюбоваться древним храмом 10 века и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш о...
«Нас ждёт Шоанинский храм 10 века»
5 июля в 07:00
12 июля в 07:00
26 655₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Ущелья и горы Архыза и Домбая: от древних аланских храмов до звёздного неба в обсерватории
Совершить экзотический подъём на «банане» и насладиться первозданной природой Карачаево-Черкесии
Начало: Минеральные Воды, аэропорт
«После пещер вы увидите Шоанинский храм, история которого насчитывает более тысячи лет»
18 дек в 08:00
25 дек в 08:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке по Ингушетии: святилища, башенные комплексы и гора с герба Владикавказа
Подняться к языческому храму на высоту 2560 м, увидеть пейзажи «Игры престолов» и Цей-Лоам
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
«Дойдём до языческого храма, куда приходили местные просить у Бога плодородия дождь, древнего христианского святилища, сторожевых и жилых башен»
15 сен в 11:00
6 окт в 11:00
58 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина14 марта 2024О, мое путешествие прошло великолепно!) Конечно как и в любом путешествии есть свои шероховатости, но это все сглаживается за счёт общего
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Соборы и храмы»
Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 тура от 26 655 до 58 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Уникальные туры по соборам и храмам Минеральных Вод. Познакомьтесь с архитектурными памятниками, историей и культурой региона. Участвуйте в наших турх и получите массу положительных эмоций!