Своей компанией по Домбаю: Тебердинский заповедник, горы, пещеры, озёра
Погулять среди нетронутой природы, полюбоваться вершинами Кавказа и озерами Кара-Кёль и Туманлы-Кёль
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 11:00
«Вы окажетесь на легендарном перевале Гум-Баши с видами на двуглавый Эльбрус, заглянете в Сырные пещеры, подниметесь к Шоанинскому храму — одному из древнейших в России»
31 янв в 11:00
5 фев в 11:00
48 000 ₽ за человека
На новогодние выходные - в Домбай: индивидуальный джип-тур и урок катания на лыжах или сноуборде
Исследовать Сырные пещеры, встретить закат с видом на Эльбрус и подняться на Мусса-Ачитару
Начало: Аэропорт или вокзал Минеральных Вод, 10:00. Возмож...
«Мы прикоснёмся к древности, осматривая Сентинский храм 10 века, побродим по лабиринтам Сырных пещер, а у Мариинского водопада услышим гул мощных потоков»
2 янв в 10:00
79 800 ₽ за человека
По Домбаю в мини-группе: горы, озеро Кара-Кёль и Тебердинский заповедник
Осмотреть Сырные пещеры и древний храм, подняться на Мусса-Ачитара и насладиться нетронутой природой
Начало: Пятигорск / Минеральные Воды, 7:00 (возможна корре...
«Увидим причудливые пещеры из песчаника, которые прозвали Сырными»
5 янв в 07:00
7 янв в 07:00
22 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Пещеры»
Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в декабре 2025
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Пещеры" можно забронировать 3 тура от 22 000 до 79 800.
Забронируйте тур в Минеральных Водах на 2026 год по теме «Пещеры», цены от 22000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль