Закат на Бермамыте, виды Джилы-Су и Чегемское ущелье

Погрузиться в красоту природы, полюбоваться горами
Описание тура

Погрузиться в красоту природы, полюбоваться горами, озёрами и реками и насладиться каждым мгновением — если вы давно чувствуете, чтобы пора сбежать подальше от города и забыть о проблемах и суете, то это путешествие для вас. За три дня вы увидите места, которые завораживают своей красотой. Вы увидите невероятное плато Бермамыт будто с другой планеты, небесного цвета озеро Гижгит и другие потрясающие локации. Мы будем ночевать у подножия Эльбруса, ходить по горным тропинкам, пробовать вкуснейшие местные блюда и слушать плеск водопадов.

Программа тура по дням

1 день

Встреча Эльбрус на закате плато Бермамыт

Приезд. Мы встретим вас в аэропорту Минеральные Воды (утренние рейсы, прилетающие до 8:00), в 9:30 заедем в Кисловодск — можно присоединиться там. И наше путешествие начинается! Первая остановка — Медовые водопады. Вы зарядитесь энергией воды и сможете сделать отличные кадры.

Виды водохранилища и лазание по пещерам. Затем отправимся на Эшкаконское водохранилище, расположенное на высоте 1212 м. Это огромный водоем, завораживающий своими видами и масштабом. Затем погуляем по сталактитовым пещерам в Гришкиной балке. Этот маршрут по желанию, ведь не все любят лазать по пещерам, плюс для этого понадобится удобная обувь и подходящая одежда — в ущелье может быть довольно сыро.

Закат с видом на Эльбрус. К вечеру доберемся до плато Бермамыт и встретим там закат. Отсюда видно Эльбрус и виды открываются просто невероятные! Никуда уезжать из этой красоты не придется — остановимся рядом в гостинице при Астрономической обсерватории Рамн. Отсюда здорово наблюдать за звездами, а утром можно встретить рассвет на плато Шатджатмаз.

Программа может меняться по погодным условиям и техническим возможностям

2 день

Самая красивая дорога Кавказа - Джилы-су

Самая красивая дорога Кавказа, нарзаны и нарзанные ваны, водопады.

Дорога Джилы Су и Долина Нарзанов. Встретим рассвет в горах и в 8:30 поедем на Джилы-Су. Дорога туда входит в Топ-10 самых красивых дорог России: горы, петляющие серпантины, зеленые луга — просто райские пейзажи. Заедем в Долину Нарзанов в ущелье Хасаут, у вас будет возможность попробовать целебный нарзан прямо из источника, так что обязательно берите с собой бутылочки для воды.

Национальный обед и загадочная пирамида. На обед заедем в домик лесника в ущелье Харбаз. Вы насладитесь вкуснейшей национальной кухней — такие блюда не попробуешь больше нигде. Еще увидим гору Тузлук, которую называют Кавказской пирамидой и считают святым местом. Правильные и ровные очертания горы удивляют — сложно поверить, что это сделала природа.

Водопады и нарзанные ванны. Сделаем остановки на водопадах Кара-Каясу, Султан и Кызыкол, а еще заглянем в ущелье Малка и к минеральным источникам. Здесь можно принять нарзанную ванну, так что захватите с собой купальные принадлежности.

Треккинг к Серебряному источнику. Завершим день на поляне Эммануэля. Отсюда начинают восхождение на Эльбрус многие альпинисты — это стартовая точка с альплагерем. По договоренности и желанию группы можем совершить легкий треккинг к Серебряному источнику. А потом заселимся на турбазу Парк Долина Нарзанов и отдохнем после такого насыщенного дня.

3 день

Прекрасный Эльбрус

Небесное озеро Гижгитгижгит, парапланы и Чегемские водопады.

Загадочные озера. Сегодня нас ждут высокогорные озера Шадхурей. В переводе название означает круглый омут. Сюда не впадает и не вытекает ни одна река или ручей, так что с озерами связаны множество загадок и легенд.

Небесное озеро, живописный перевал и парапланы. После этого сделаем остановку на озере Гижгит, которое привлекает своим необычным небесным цветом — здесь получаются отличные кадры без всяких фильтров. Преодолеем перевал Актопрак, откуда открывается потрясающий вид на Эльбрус и малый Кавказский хребет. По желанию и при подходящей погоде здесь можно полетать на парапланах.

Водопады и отъезд. В завершении программы заедем на Чегемские водопады и отведаем настоящую балкарскую кухню. А потом вернемся в Кисловодск к 19:00. Если вам нужно в аэропорт в Минеральных Водах, мы отвезем вас туда — смотрите рейсы с вылетом не раньше 22-23:00.

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту Минеральные Воды и трансфер до Кисловодска
  • Весь трансфер по программе
  • Услуги гида
  • Проживание в гостинице и на турбазе
  • Чай в горах
Что не входит в цену
  • Дорога из вашего города до Минеральных Вод и обратно
  • Питание
  • Полёты на параплане
  • Эко-сборы
  • Доплата за 1-местное размещение - 1500
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алий
Алий — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мое имя Алий, родился и вырос в Кисловодске. Отсюда же устраиваем экскурсии в горы.

