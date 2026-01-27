Описание тура
Погрузиться в красоту природы, полюбоваться горами, озёрами и реками и насладиться каждым мгновением — если вы давно чувствуете, чтобы пора сбежать подальше от города и забыть о проблемах и суете, то это путешествие для вас. За три дня вы увидите места, которые завораживают своей красотой. Вы увидите невероятное плато Бермамыт будто с другой планеты, небесного цвета озеро Гижгит и другие потрясающие локации. Мы будем ночевать у подножия Эльбруса, ходить по горным тропинкам, пробовать вкуснейшие местные блюда и слушать плеск водопадов.
Программа тура по дням
Встреча Эльбрус на закате плато Бермамыт
Приезд. Мы встретим вас в аэропорту Минеральные Воды (утренние рейсы, прилетающие до 8:00), в 9:30 заедем в Кисловодск — можно присоединиться там. И наше путешествие начинается! Первая остановка — Медовые водопады. Вы зарядитесь энергией воды и сможете сделать отличные кадры.
Виды водохранилища и лазание по пещерам. Затем отправимся на Эшкаконское водохранилище, расположенное на высоте 1212 м. Это огромный водоем, завораживающий своими видами и масштабом. Затем погуляем по сталактитовым пещерам в Гришкиной балке. Этот маршрут по желанию, ведь не все любят лазать по пещерам, плюс для этого понадобится удобная обувь и подходящая одежда — в ущелье может быть довольно сыро.
Закат с видом на Эльбрус. К вечеру доберемся до плато Бермамыт и встретим там закат. Отсюда видно Эльбрус и виды открываются просто невероятные! Никуда уезжать из этой красоты не придется — остановимся рядом в гостинице при Астрономической обсерватории Рамн. Отсюда здорово наблюдать за звездами, а утром можно встретить рассвет на плато Шатджатмаз.
Программа может меняться по погодным условиям и техническим возможностям
Самая красивая дорога Кавказа - Джилы-су
Самая красивая дорога Кавказа, нарзаны и нарзанные ваны, водопады.
Дорога Джилы Су и Долина Нарзанов. Встретим рассвет в горах и в 8:30 поедем на Джилы-Су. Дорога туда входит в Топ-10 самых красивых дорог России: горы, петляющие серпантины, зеленые луга — просто райские пейзажи. Заедем в Долину Нарзанов в ущелье Хасаут, у вас будет возможность попробовать целебный нарзан прямо из источника, так что обязательно берите с собой бутылочки для воды.
Национальный обед и загадочная пирамида. На обед заедем в домик лесника в ущелье Харбаз. Вы насладитесь вкуснейшей национальной кухней — такие блюда не попробуешь больше нигде. Еще увидим гору Тузлук, которую называют Кавказской пирамидой и считают святым местом. Правильные и ровные очертания горы удивляют — сложно поверить, что это сделала природа.
Водопады и нарзанные ванны. Сделаем остановки на водопадах Кара-Каясу, Султан и Кызыкол, а еще заглянем в ущелье Малка и к минеральным источникам. Здесь можно принять нарзанную ванну, так что захватите с собой купальные принадлежности.
Треккинг к Серебряному источнику. Завершим день на поляне Эммануэля. Отсюда начинают восхождение на Эльбрус многие альпинисты — это стартовая точка с альплагерем. По договоренности и желанию группы можем совершить легкий треккинг к Серебряному источнику. А потом заселимся на турбазу Парк Долина Нарзанов и отдохнем после такого насыщенного дня.
Прекрасный Эльбрус
Небесное озеро Гижгитгижгит, парапланы и Чегемские водопады.
Загадочные озера. Сегодня нас ждут высокогорные озера Шадхурей. В переводе название означает круглый омут. Сюда не впадает и не вытекает ни одна река или ручей, так что с озерами связаны множество загадок и легенд.
Небесное озеро, живописный перевал и парапланы. После этого сделаем остановку на озере Гижгит, которое привлекает своим необычным небесным цветом — здесь получаются отличные кадры без всяких фильтров. Преодолеем перевал Актопрак, откуда открывается потрясающий вид на Эльбрус и малый Кавказский хребет. По желанию и при подходящей погоде здесь можно полетать на парапланах.
Водопады и отъезд. В завершении программы заедем на Чегемские водопады и отведаем настоящую балкарскую кухню. А потом вернемся в Кисловодск к 19:00. Если вам нужно в аэропорт в Минеральных Водах, мы отвезем вас туда — смотрите рейсы с вылетом не раньше 22-23:00.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Что включено
- Встреча в аэропорту Минеральные Воды и трансфер до Кисловодска
- Весь трансфер по программе
- Услуги гида
- Проживание в гостинице и на турбазе
- Чай в горах
Что не входит в цену
- Дорога из вашего города до Минеральных Вод и обратно
- Питание
- Полёты на параплане
- Эко-сборы
- Доплата за 1-местное размещение - 1500