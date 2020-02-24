49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы будем старательно избегать парадных улиц и пересечем сразу четыре самые шумные и центральные магистрали: Знаменку, Воздвиженку, Большую Никитскую и Тверскую.
Двор № 1. Классический. Вы узнаете, где же находится «лицо» знаменитого Дома Пашкова — одного из самых красивых зданий в Москве.
Двор № 2. Руинированный. Если повезет, мы окажемся около разрушенных палат 16-го века — и это в самом центре Москвы!
Двор № 3. Андеграундный. Где в Москве фрески с изображением Пола Маккартни, Джимми Хендрикса, Мика Джаггера и многих других рок-, джаз-, блюз-, и поп-музыкантов? Найдем их без труда!
Двор № 4. Пустырь. Среди красивых парадных улиц в Москве вы увидите разрушающийся и забытый авангард на пустыре.
Двор № 5. Архитектурный. В этом дворике вы познакомитесь с некоторыми экспонатами музея архитектуры и узнаете о его истории.
Двор № 6. Контрастный. Вашим глазам предстанет зрелище в лучших традициях московской архитектурной мешанины: отражение старинной церкви в стекле и блеске современного офисного центра, а среди дорогого интерьера вы найдете то, что действительно дорого сердцу: археологическую находку — настоящую печь.
Двор № 7. Палатный. Увидите одно из типичных каменных строений древней Москвы и взойдете на парадное крыльцо.
Двор № 8. Английский. Неожиданно попадете в уголочек настоящей Англии на московской улице.
Двор № 9. Музыкальный. Узнаете, как соседствуют сейчас музыкальные гении: Ростропович и Хачатурян.
Двор № 10. Двухэтажный. Разваливающаяся усадьба, зажатая со всех сторон сталинскими гигантами на Тверской — удивительный обломок самого времени и живое напоминание о старой Москве, городе наших прабабушек и прадедушек. Из этого тихого двора мы выйдем секретным путем на самую шумную улицу.
Двор № 11. Сказочный. Саввинское подворье — самый знаменитый «переехавший» дом на Тверской улице — настоящая архитектурная жемчужина. Этот шедевр больше похож на резную шкатулку или сказочный терем. Он спрятан от постороннего взгляда, буквально «задавлен» сталинским ампиром.