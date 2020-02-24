49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. 11 неожиданных дворов Москвы

Почувствовать дух Москвы, еще оставшийся на задворках и пустырях центра

Юлия
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Юлия – ваш гид
Удивляться и еще раз удивляться! Вы обнаружите, что, гуляя задворками в двух минутах у Кремля, можно наткнуться на очень интересные и неожиданные достопримечательности.

Это самая настоящая Москва, непричесанная, контрастная, разная.

По пути вас также будут ждать сюрпризы: барельефы с котом из советского мультфильма, «памятник» любовному треугольнику Осип-Лиля-Маяковский, бассейн и секретная европейская улочка.

А в конце вас будет ждать еще один большой сюрприз.
От 4550 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии49 отзывов
4.96
11 неожиданных дворов Москвы
11 неожиданных дворов Москвы

Что вас ожидает

Мы будем старательно избегать парадных улиц и пересечем сразу четыре самые шумные и центральные магистрали: Знаменку, Воздвиженку, Большую Никитскую и Тверскую.

Двор № 1. Классический. Вы узнаете, где же находится «лицо» знаменитого Дома Пашкова — одного из самых красивых зданий в Москве.

Двор № 2. Руинированный. Если повезет, мы окажемся около разрушенных палат 16-го века — и это в самом центре Москвы!

Двор № 3. Андеграундный. Где в Москве фрески с изображением Пола Маккартни, Джимми Хендрикса, Мика Джаггера и многих других рок-, джаз-, блюз-, и поп-музыкантов? Найдем их без труда!

Двор № 4. Пустырь. Среди красивых парадных улиц в Москве вы увидите разрушающийся и забытый авангард на пустыре.

Двор № 5. Архитектурный. В этом дворике вы познакомитесь с некоторыми экспонатами музея архитектуры и узнаете о его истории.

Двор № 6. Контрастный. Вашим глазам предстанет зрелище в лучших традициях московской архитектурной мешанины: отражение старинной церкви в стекле и блеске современного офисного центра, а среди дорогого интерьера вы найдете то, что действительно дорого сердцу: археологическую находку — настоящую печь.

Двор № 7. Палатный. Увидите одно из типичных каменных строений древней Москвы и взойдете на парадное крыльцо.

Двор № 8. Английский. Неожиданно попадете в уголочек настоящей Англии на московской улице.

Двор № 9. Музыкальный. Узнаете, как соседствуют сейчас музыкальные гении: Ростропович и Хачатурян.

Двор № 10. Двухэтажный. Разваливающаяся усадьба, зажатая со всех сторон сталинскими гигантами на Тверской — удивительный обломок самого времени и живое напоминание о старой Москве, городе наших прабабушек и прадедушек. Из этого тихого двора мы выйдем секретным путем на самую шумную улицу.

Двор № 11. Сказочный. Саввинское подворье — самый знаменитый «переехавший» дом на Тверской улице — настоящая архитектурная жемчужина. Этот шедевр больше похож на резную шкатулку или сказочный терем. Он спрятан от постороннего взгляда, буквально «задавлен» сталинским ампиром.

11 неожиданных дворов Москвы
11 неожиданных дворов Москвы
11 неожиданных дворов Москвы
11 неожиданных дворов Москвы
11 неожиданных дворов Москвы
11 неожиданных дворов Москвы
11 неожиданных дворов Москвы
11 неожиданных дворов Москвы

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Наша любовь с Москвой — взаимна. Чем больше погружаешься в город, тем больше он открывает тайных мест и трогательных историй. Я бываю во многих городах, но всегда с радостью возвращаюсь в Москву. Ее история — не «законсервирована», она вечно обновляется, как живой организм, и мы живем внутри этой истории. Моим пешим прогулкам три года, раньше работала на Останкинской башне — ей отдано несколько лет карьеры и кусочек сердца. В Москве есть на что посмотреть, но главная ее особенность — контрасты.
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49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 февраля 2020
Очень понравилось! Это была наша первая экскурсия по Москве и мы остались в полном восторге!
7 февраля 2020
Замечательная экскурсия.
Много интересных исторических моментов, удивительных архитектурных сооружений скрытых или, которые обычно не замечаешь в спешке. Экскурсия подходит для всех, кто любит путешествовать.
Спасибо Юлия, было очень познавательно.
8 января 2020
Шикарно, интересно и очень познавательно!!!!
7 января 2020
Все было отлично , созвонились заранее, по договорённости изменили маршрут и в удобном темпе с хорошим настроением прошлись по малознакомым нам уголкам Москвы . Спасибо , Юля)))
25 ноября 2019
Если вы хотите провести время в неизведанном центре в компании замечательного рассказчика, окунуться в разные эпохи , утепляйтесь и бронируйте ! Экскурсия прошла на одном дыхании, обязательно посетим и другие маршруты Юлии! Спасибо!
22 ноября 2019
Экскурсия прошла отлично. Юлия грамотно и эрудированностей провела экскурсию, за что ей огромное спасибо. Увлечённый человек, нашла контакт с ребенком 12 лет! Так что следующую экскурсию закажем с ней!
14 октября 2019
Прекрасная экскурсия по нетуристической Москве. Остались самые приятные впечатления. Юлия увлекательно рассказала про обычно скрытые от туристов места. Чувствуются глубокие знания и нежная любовь к городу, в котором живет. И огромное желание делиться этим всем с приезжающими в Москву туристами. Спасибо за столь нетривиальное путешествие.
3 октября 2019
Экскурсия была очень интересна и познавательна. Юле большое спасибо.
8 сентября 2019
Экскурсия нам очень понравилась, экскурсовод Юлия рассказывала доступным языком, увидели необычные и удивительные места нашего города, планируем продолжить в дальнейшем наше путешествие по Москве с компанией Трипстер.
31 июля 2019
Получилась очень хорошая,теплая прогулка воскресного дня! Всегда приятно побродить по местам, где прошли юность и молодость.... Что-то очень знакомо, что- то сильно изменилось, а чего-то и не видела или просто не обращала внимания... Экскурсовод-очень знающий, интересующийся, влюбленный в свой город человек! Понравилась манера подачи материала не просто рассказывать (это ей отлично удается), а постоянно беседовать, обмениваться мнениями с экскурсантами... Моей 13-ти летней дочке экскурсия тоже очень понравилась! Хотя немного устали! Но это приятная усталость! Юля, спасибо Вам за праздник!!!
Ещё 39 отзывов

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