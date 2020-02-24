49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Удивляться и еще раз удивляться! Вы обнаружите, что, гуляя задворками в двух минутах у Кремля, можно наткнуться на очень интересные и неожиданные достопримечательности. Это самая настоящая Москва, непричесанная, контрастная, разная. По пути вас также будут ждать сюрпризы: барельефы с котом из советского мультфильма, «памятник» любовному треугольнику Осип-Лиля-Маяковский, бассейн и секретная европейская улочка. А в конце вас будет ждать еще один большой сюрприз.

От 4550 ₽ за экскурсию

Можно с детьми

До 10 человек

Это индивидуальная экскурсияВы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей

Что вас ожидает

Мы будем старательно избегать парадных улиц и пересечем сразу четыре самые шумные и центральные магистрали: Знаменку, Воздвиженку, Большую Никитскую и Тверскую.

Двор № 1. Классический. Вы узнаете, где же находится «лицо» знаменитого Дома Пашкова — одного из самых красивых зданий в Москве.

Двор № 2. Руинированный. Если повезет, мы окажемся около разрушенных палат 16-го века — и это в самом центре Москвы!

Двор № 3. Андеграундный. Где в Москве фрески с изображением Пола Маккартни, Джимми Хендрикса, Мика Джаггера и многих других рок-, джаз-, блюз-, и поп-музыкантов? Найдем их без труда!

Двор № 4. Пустырь. Среди красивых парадных улиц в Москве вы увидите разрушающийся и забытый авангард на пустыре.

Двор № 5. Архитектурный. В этом дворике вы познакомитесь с некоторыми экспонатами музея архитектуры и узнаете о его истории.

Двор № 6. Контрастный. Вашим глазам предстанет зрелище в лучших традициях московской архитектурной мешанины: отражение старинной церкви в стекле и блеске современного офисного центра, а среди дорогого интерьера вы найдете то, что действительно дорого сердцу: археологическую находку — настоящую печь.

Двор № 7. Палатный. Увидите одно из типичных каменных строений древней Москвы и взойдете на парадное крыльцо.

Двор № 8. Английский. Неожиданно попадете в уголочек настоящей Англии на московской улице.

Двор № 9. Музыкальный. Узнаете, как соседствуют сейчас музыкальные гении: Ростропович и Хачатурян.

Двор № 10. Двухэтажный. Разваливающаяся усадьба, зажатая со всех сторон сталинскими гигантами на Тверской — удивительный обломок самого времени и живое напоминание о старой Москве, городе наших прабабушек и прадедушек. Из этого тихого двора мы выйдем секретным путем на самую шумную улицу.

Двор № 11. Сказочный. Саввинское подворье — самый знаменитый «переехавший» дом на Тверской улице — настоящая архитектурная жемчужина. Этот шедевр больше похож на резную шкатулку или сказочный терем. Он спрятан от постороннего взгляда, буквально «задавлен» сталинским ампиром.