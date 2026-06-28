Пожар 1812 года практически уничтожил Москву.
Мы проведём историческое расследование этой трагедии и отправимся изучать усадьбы, которые возводились на пепелище.
Как восстанавливали город? Правда ли, что дворянские дома стоят на костях? Почему архитектура ампира постоянно нас обманывает? Об этом расскажет сам город, который ещё хранит осколки ушедшей эпохи.
Мы проведём историческое расследование этой трагедии и отправимся изучать усадьбы, которые возводились на пепелище.
Как восстанавливали город? Правда ли, что дворянские дома стоят на костях? Почему архитектура ампира постоянно нас обманывает? Об этом расскажет сам город, который ещё хранит осколки ушедшей эпохи.
Описание экскурсии
- Главные архитектурные шедевры послепожарной Москвы
- Один из немногих сохранившихся деревянных ампирных особняков начала 19 века
- Особенности архитектуры ампира — я научу вас распознавать этот стиль
Вы узнаете:
- Почему послепожарная Москва оставалась деревянной
- Почему дворянские особняки возводились на костях
- Где селились декабристы и каких знаменитостей они принимали
- Где жил последний декабрист и при чём тут мавзолей Ленина
И многое другое!
Организационные детали
- Возраст детей — 14+
- Возможно провести экскурсию индивидуально для компании до 10 человек — 5000 ₽
в воскресенье в 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 14 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|975 ₽
|Студенты
|975 ₽
|Стандартный
|1125 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 127 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Роман. Я аттестованный гид и коллекционер антикварных предметов. В детстве я влюбился в историю земли Русской, занимаясь археологией. Сейчас я влюбляюсь в Москву, исследуя её архитектуру. Фасады зданий и старинные предметы — живые свидетели ушедших эпох, а моя главная задача — познакомить вас с ними.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная экскурсия, узнал много нового и интересного. . Рекомендую. .
😊👍
😊👍
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П
Наконец пришла весна в город Москва и мне на глаза попалась экскурсия, пока без отзывов, но с интересным названием Ампир во время чумы. Про этот стиль архитектуры мне мало что
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И
Необычная и увлекательная экскурсия🫶🏻 Нестандартный подход и очень интересные факты. Всем рекомендую прогуляться этим замечательным маршрутом! Роману отдельное спасибо, за вовлеченность и доброжелательность❤️
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С неприличным опозданием оставляю отзыв на экскурсию Романа "Ампир во время чумы: Пречистенка и переулки". По счастливому стечению обстоятельств эта экскурсия оказалась для меня индивидуальной, и оставила меня в эстетическом
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О
Экскурсия Ампир во время чумы очень понравилась. Гид Роман очень интересно рассказал об истории 1812 года, сопряженной с пожаром Москвы и строительством домов стиля Ампир. Много узнали нового о старой Москве, экскурсия познавательная. Спасибо большое!
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Отличная экскурсия! Роман очень увлеченно и профессионально вел повествование, маршрут продуман до мелочей. Экскурсия больше нишевая и на конкретную тему, не обзорная. Удалось погрузиться в мир ампира и узнать много нового об этом стиле.
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