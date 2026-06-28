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Ампир во время чумы: Пречистенка и переулки

Увидеть дворянские усадьбы послепожарной Москвы и обсудить судьбу целой эпохи
Пожар 1812 года практически уничтожил Москву.

Мы проведём историческое расследование этой трагедии и отправимся изучать усадьбы, которые возводились на пепелище.

Как восстанавливали город? Правда ли, что дворянские дома стоят на костях? Почему архитектура ампира постоянно нас обманывает? Об этом расскажет сам город, который ещё хранит осколки ушедшей эпохи.
5
10 отзывов
Ампир во время чумы: Пречистенка и переулки
Ампир во время чумы: Пречистенка и переулки
Ампир во время чумы: Пречистенка и переулки

Описание экскурсии

  • Главные архитектурные шедевры послепожарной Москвы
  • Один из немногих сохранившихся деревянных ампирных особняков начала 19 века
  • Особенности архитектуры ампира — я научу вас распознавать этот стиль

Вы узнаете:

  • Почему послепожарная Москва оставалась деревянной
  • Почему дворянские особняки возводились на костях
  • Где селились декабристы и каких знаменитостей они принимали
  • Где жил последний декабрист и при чём тут мавзолей Ленина

И многое другое!

Организационные детали

  • Возраст детей — 14+
  • Возможно провести экскурсию индивидуально для компании до 10 человек — 5000 ₽

в воскресенье в 15:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 14 летБесплатно
Пенсионеры975 ₽
Студенты975 ₽
Стандартный1125 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 127 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Роман. Я аттестованный гид и коллекционер антикварных предметов. В детстве я влюбился в историю земли Русской, занимаясь археологией. Сейчас я влюбляюсь в Москву, исследуя её архитектуру. Фасады зданий и старинные предметы — живые свидетели ушедших эпох, а моя главная задача — познакомить вас с ними.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
Александр
Отличная экскурсия, узнал много нового и интересного. . Рекомендую. .
😊👍
Отличная экскурсия, узнал много нового и интересного. . Рекомендую. .
Отличная экскурсия, узнал много нового и интересного. . Рекомендую. .
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П
Наконец пришла весна в город Москва и мне на глаза попалась экскурсия, пока без отзывов, но с интересным названием Ампир во время чумы. Про этот стиль архитектуры мне мало что
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было известно, экскурсовод Роман подробно и поэтапно пояснил красоту и изящество этого стиле. Не думала, что во времена современности и бетонных и стеклянных конструкций, в Москве ещё есть такие красивые ДЕРЕВЯННЫЕ домики! Экскурсия в самое сердце. Приходите, не пожалеете!

Наконец пришла весна в город Москва и мне на глаза попалась экскурсия, пока без отзывов, но
Наконец пришла весна в город Москва и мне на глаза попалась экскурсия, пока без отзывов, но
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И
Необычная и увлекательная экскурсия🫶🏻 Нестандартный подход и очень интересные факты. Всем рекомендую прогуляться этим замечательным маршрутом! Роману отдельное спасибо, за вовлеченность и доброжелательность❤️
Необычная и увлекательная экскурсия🫶🏻 Нестандартный подход и очень интересные факты. Всем рекомендую прогуляться этим замечательным маршрутом!
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Павел
С неприличным опозданием оставляю отзыв на экскурсию Романа "Ампир во время чумы: Пречистенка и переулки". По счастливому стечению обстоятельств эта экскурсия оказалась для меня индивидуальной, и оставила меня в эстетическом
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восторге.
Всегда приятно общаться с воспитанным и интеллигентным человеком, особенно таким начитанным и погружённым в тему, как Роман. Он не просто повторяет заученный текст, а пытается заинтересовать (а иногда и заинтриговать!) слушателя. Отвечает на возникающие вопросы, рассказывает о тех нюансах, на которые раньше я не обращал внимания.
После окончания экскурсии я ещё несколько часов гулял по этому району, просто любуясь архитектурой и подмечая детали, о которых упоминал Роман. Большое ему спасибо за умение пробудить интерес к истории собственной страны

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О
Экскурсия Ампир во время чумы очень понравилась. Гид Роман очень интересно рассказал об истории 1812 года, сопряженной с пожаром Москвы и строительством домов стиля Ампир. Много узнали нового о старой Москве, экскурсия познавательная. Спасибо большое!
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Sofya
Отличная экскурсия! Роман очень увлеченно и профессионально вел повествование, маршрут продуман до мелочей. Экскурсия больше нишевая и на конкретную тему, не обзорная. Удалось погрузиться в мир ампира и узнать много нового об этом стиле.
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