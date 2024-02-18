Эта экскурсия — сплав истории, архитектуры и культуры, как и сама Москва является сплавом различных эпох. Я проведу вас на мост, с которого можно увидеть место зарождения Москвы, средневековые палаты, здания, построенные при императорах, советский жилой комплекс и современные небоскрёбы. О каждом периоде я расскажу самое интересное так, чтобы у вас сложилась цельная картина.

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за 1-2 человека или 1495 руб. за человека, если вас больше

Описание

Что вас ожидает

Мы прогуляемся по одной из старейших улиц города, обойдём храм Христа Спасителя, доберёмся по пешеходному мосту до острова Балчуг. Я погружу вас в историю Москвы, показывая, как менялся её облик за последние 800 лет.

Вы увидите:

Главный храм России

Уникальные особняки в стиле русского национального модерна

Дом, в котором жила советская элита

Самый спорный памятник Москвы

Вы узнаете:

На что люди были готовы пойти ради лишней комнаты в квартире

Что подарили Сталину на день рождения

Куда свозили советские памятники

Чем пах Болотный остров

Как долго строили храм Христа Спасителя, а как быстро — московское метро

Что за здание могло стать самым высоким в мире

Организационные детали

При желании вы cможете самостоятельно посетить храма Христа Спасителя и смотровую площадку при нём.