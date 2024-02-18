Исследовать территорию близ храма Христа Спасителя и найти отголоски истории и современности
Эта экскурсия — сплав истории, архитектуры и культуры, как и сама Москва является сплавом различных эпох.
Я проведу вас на мост, с которого можно увидеть место зарождения Москвы, средневековые палаты, здания, построенные при императорах, советский жилой комплекс и современные небоскрёбы. О каждом периоде я расскажу самое интересное так, чтобы у вас сложилась цельная картина.
Я проведу вас на мост, с которого можно увидеть место зарождения Москвы, средневековые палаты, здания, построенные при императорах, советский жилой комплекс и современные небоскрёбы. О каждом периоде я расскажу самое интересное так, чтобы у вас сложилась цельная картина.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Мы прогуляемся по одной из старейших улиц города, обойдём храм Христа Спасителя, доберёмся по пешеходному мосту до острова Балчуг. Я погружу вас в историю Москвы, показывая, как менялся её облик за последние 800 лет.
Вы увидите:
- Главный храм России
- Уникальные особняки в стиле русского национального модерна
- Дом, в котором жила советская элита
- Самый спорный памятник Москвы
Вы узнаете:
- На что люди были готовы пойти ради лишней комнаты в квартире
- Что подарили Сталину на день рождения
- Куда свозили советские памятники
- Чем пах Болотный остров
- Как долго строили храм Христа Спасителя, а как быстро — московское метро
- Что за здание могло стать самым высоким в мире
Организационные детали
При желании вы cможете самостоятельно посетить храма Христа Спасителя и смотровую площадку при нём.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Кропоткинская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 1566 туристов
Всем привет! Меня зовут Никита, я аккредитированный экскурсовод по Москве. Так как я не коренной москвич, а «понаехавший», с большим любопытством изучаю Москву, впитываю всю самую интересную информацию и с радостью делюсь ею с вами, моими экскурсантами!
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