Виталий проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Какие события тревожат душу Китай-города?

Именно в этом районе похоронили несостоявшуюся российскую императрицу, а будущий маршал Жуков нашел первую работу. Здесь в подвалах проводились расстрелы 30-х и родился первый царь династии Романовых. Я поделюсь с вами только проверенными фактами из истории Китай-города. Но такими, которых не отыщешь в путеводителе, и которые, несомненно, впечатлят вас. На каждом шагу мы будем раскрывать секреты богатых и знаменитых!

Любопытные точки на карте района

Попутно вы сосчитаете сколько ангелов и демонов притаилось в хитросплетении средневековых улочек:

найдете остатки башни, из-за которой случился Чумной бунт

увидите падающую колокольню

обнаружите церковь, которую поглотил супермаркет 19 века

потрогаете камни, которые старше московского Кремля

окажетесь на месте, куда пешком через полстраны шел Ломоносов.

И побываете ещё в целой коллекции мест, в истории которых спрятаны тайны и громкие события.