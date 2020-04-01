Виталий проводит ещё 1 экскурсию

  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

  4. Ангелы и демоны Китай-города

Рассекретить закулисную историю района и отыскать на его улицах артефакты прошлого

Виталий
Задать вопрос
Виталий – ваш гид
В этом уголке Москвы загадок больше, чем в бестселлерах про секреты Ватикана.

Разгадывая их, вы прогуляетесь по трём главным артериям: Варварке, Ильинке, Никольской.

По пути зайдёте выпить чай в бывших монашеских кельях 17 века, окажетесь в храме-музее и спуститесь в подземелья эпохи Дмитрия Донского — готовы узнать, каков истинный Китай-город?
7000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча в районе станции метро «Китай-город»
Забронировать экскурсию
Ангелы и демоны Китай-города
Ангелы и демоны Китай-города

Что вас ожидает

Какие события тревожат душу Китай-города?
Именно в этом районе похоронили несостоявшуюся российскую императрицу, а будущий маршал Жуков нашел первую работу. Здесь в подвалах проводились расстрелы 30-х и родился первый царь династии Романовых. Я поделюсь с вами только проверенными фактами из истории Китай-города. Но такими, которых не отыщешь в путеводителе, и которые, несомненно, впечатлят вас. На каждом шагу мы будем раскрывать секреты богатых и знаменитых!

Любопытные точки на карте района
Попутно вы сосчитаете сколько ангелов и демонов притаилось в хитросплетении средневековых улочек:

  • найдете остатки башни, из-за которой случился Чумной бунт
  • увидите падающую колокольню
  • обнаружите церковь, которую поглотил супермаркет 19 века
  • потрогаете камни, которые старше московского Кремля
  • окажетесь на месте, куда пешком через полстраны шел Ломоносов.

И побываете ещё в целой коллекции мест, в истории которых спрятаны тайны и громкие события.

Ангелы и демоны Китай-города
Ангелы и демоны Китай-города
Ангелы и демоны Китай-города
Ангелы и демоны Китай-города
Ангелы и демоны Китай-города
Ангелы и демоны Китай-города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе станции метро «Китай-город».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Октябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виталий
Виталий
Всем салют! Меня зовут Виталий. Во-первых, я профессиональный историк. Во-вторых, человек из телевизора. В рамках авторского проекта на телеканале «Москва 24» рассказываю о прошлом столицы. Изучил город вдоль и поперёк. Фанат городских артефактов: примет из прошлого на современных улицах (старинные флагодержатели, клейменые кирпичи, дореволюционные канализационные люки и т.п.). Детали и люди — вот из чего состоит история. Они и станут нашими проводниками в прошлое Москвы!
Напишите мне

Виталий проводит ещё 1 экскурсию

Москва, Moscow, Mosca: столица с акцентомМосква, Moscow, Mosca: столица с акцентомМосква, Moscow, Mosca: столица с акцентом
7000 за экскурсию
2 часа
3 отзыва
Прогуляться по старейшим этническим кварталам города и услышать истории их знаменитых жителей
Евреи, немцы, украинцы, французы, итальянцы, армяне и прибалты веками приезжали в Москву, обживались в столице и становились её неотъемлемой частью. На прогулке по улочкам Китай-города вы узнаете о самых именитых иностранцах в истории города и даже подсчитаете процент заморской крови в русских монархах.

Индивидуальные экскурсии по Москве

Москва непарадная, приветливая, милаяМосква непарадная, приветливая, милаяМосква непарадная, приветливая, милая
250 за человека
1 час
14 отзывов
История и достопримечательности малоизвестных переулков столицы на дружеской экскурсии
Гуляя по старинному району Китай-город, вы рассмотрите церковь на Кулишках, синагогу и лютеранский собор. Заглянете в атмосферные московские дворики, услышите длинную историю женского монастыря и отыщете сад-усадьбу Морозовых. Я помогу вам «отключиться» от динамичного ритма мегаполиса и увидеть другую Москву — многовековую, неспешную и умиротворенную.
Кругосветка по МосквеКругосветка по МосквеКругосветка по Москве
6000 за экскурсию
4 часа
37 отзывов
Без пробок объехать самые важные и яркие символы столицы под содержательный рассказ о ней
Моя главная задача за 4 часа создать в головах экскурсантов 3D композицию города, чтобы после авто-прогулки у вас сложилась безупречная картина Москвы с её историческими зданиями, парками, монастырями и жилыми домами. По пути я поделюсь с вами глубокими знаниями о прошлом столицы, а также дам актуальную справку о действующих выставках, интересных мероприятиях и объездных путях.
Сладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 векаСладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 векаСладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 века
500 за человека
1 час
5 отзывов
Узнать о традиционных сладостях царской России и продегустировать их с чашечкой кофе
Стоит переступить порог музея конфектов — и вы окажетесь в типичной лавке сладостей русского городка 19 века. Вы узнаете, как выглядели и как готовились старинные лакомства, откроете секреты знаменитых конфетчиков, проследите победоносный путь кофе по России и, разумеется, отведаете сладости с чашечкой ароматного напитка.
Полёт над Москвой на самолёте!Полёт над Москвой на самолёте!Полёт над Москвой на самолёте!
10990 за экскурсию
1 час
8 отзывов
Почувствовать себя пилотом и полюбоваться столицей с впечатляющего ракурса
Тех, кто обожает панорамы; тех, кто горит приключениями; тех мальчишек и девчонок, которые с детства мечтали покорять воздушные просторы, — приглашаем полетать над Москвой. Вас ждут без преувеличения яркие эмоции, возможность подержать штурвал, «горки» и «виражи». Опытный пилот обеспечит комфорт и безопасность, а также расскажет о самолете и аэродроме.
«Тайны Красной площади»: экскурсия-квест для детей«Тайны Красной площади»: экскурсия-квест для детей«Тайны Красной площади»: экскурсия-квест для детей
5800 за экскурсию
2 часа
47 отзывов
Услышать истории средневековой Москвы, отгадать загадки и получить сувенир
Приглашаю на одну из самых загадочных экскурсий вокруг Кремлевских стен. Ребят ждет не сухое повествование, но увлекательная командная игра. Дети раскроют тайны собора Василия Блаженного, поймут, для чего использовали ров вокруг Кремля и куда он делся, обнаружат следы первого Московского зверинца. Придется «пошевелить мозгами», разгадать исторические и архитектурные задачки, ответить на все вопросы — и получить приз.
Тайны Ваганьковского некрополяТайны Ваганьковского некрополяТайны Ваганьковского некрополя
1500 за человека
1.5 часа
9 отзывов
Посетить легендарное кладбище и узнать о похороненных на нем выдающихся людях
Гуляя по знаменитому на всю страну некрополю, вы услышите истории жизни и смерти Высоцкого, Есенина, Шехтеля, Тимирязева, Льва Яшина и других гениальных личностей. Рассмотрите работы именитых скульпторов и раскроете факты, которые не найти в Википедии!

Выбирайте и другие экскурсии по Москве

ОбзорныеМосква-СитиИстория и архитектураТрансферыГастрономическиеПарки и усадьбыНа автобусеМистическиеЗарядьеНеобычные маршрутыМонастыри, церкви, храмыДля детейЗа городомБольшой театрНа автомобилеДля школьниковРомантическиеВДНХКвестыБулгаковМузеи и искусствоСталинские высоткиПарк ГорькогоТеатральныеКремльНочныеЦарицыноВсеНоводевичий монастырьМетроКладбищаПоклонная гораПалаты РомановыхОстанкинская башняХрам Христа СпасителяСтарый АрбатПешкомМастер и МаргаритаСо скидкойВоробьевы горыИндивидуальныеУсадьбы и дворцыХрам Василия БлаженногоГрупповыеУсадьба КусковоКрасная площадьКрыши и панорамыНа корабликеМосква-река