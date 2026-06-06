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неё как на книгу, которую хочется не просто читать, а листать вслух. Люблю рассказывать о театре, актёрах советского времени, документальном кино и историях людей. Я не читаю с бумаги — говорю так, как если бы делилась с друзьями. Стараюсь не перегружать — ищу баланс между уважением к теме и к слушателю. Экскурсия для меня — это не «передача фактов», а разговор. С городом, с вами, с прошлым, а главное — с историей. Если вы хотите экскурсию без штампов, с живым рассказом и вниманием к смыслу — буду рада пройтись вместе!