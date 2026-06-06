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Театральный Арбат: по следам Андрея Миронова

Взглянуть на любимого артиста вне сцены и экрана
Вы проследите эволюцию Арбата от старинной московской улицы до колыбели советского кино через личную историю Андрея Миронова. Я проведу вас в скрытые арбатские дворики, где сохранилась тишина и уют старой
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Москвы. В рассказе я опираюсь на воспоминания современников, коллег и соседей артиста.

Это позволит вам узнать Миронова не как недосягаемую звезду с экрана, а как живого человека — со своими привычками, любимыми местами и юмором.

Театральный Арбат: по следам Андрея Миронова
Театральный Арбат: по следам Андрея Миронова
Театральный Арбат: по следам Андрея Миронова

Описание экскурсии

  • Начнём у бывшего ресторана «Прага» — места, где до сих пор чувствуется старая московская жизнь. Здесь зададим контекст: каким был Арбат в середине XX века, как менялся этот район и чем он связан с личностью Андрея Миронова.
  • Роддом Грауэрмана — место рождения целой плеяды советских актёров. Поговорим о семье Миронова — актёрской династии, в которой он вырос, и о том, как среда с детства формирует судьбу.
  • Небольшая визуальная пауза. Рассмотрим панно и попробуем «прочитать» город.
  • Параллельно поговорим о советском кинематографе и Новом Арбате.
  • Театральный институт имени Бориса Щукина. Один из важнейших этапов в жизни Миронова. Здесь он учился. Разберём, каким студентом он был и почему упорство оказалось важнее природных данных.
  • Старый Арбат. Поговорим о происхождении названия и о том, как улица из торгового тракта превратилась в культурный символ. Обсудим, почему Арбат стал пешеходным и как это изменило его атмосферу. И главное — каким был Арбат во времена Миронова.
  • Театр имени Евгения Вахтангова — место, о котором Миронов мечтал. Разберём парадокс: почему талант не всегда признают сразу и как отказ может изменить судьбу.
  • Дом, где жили родители Миронова — Мария Миронова и Александр Менакер. Поговорим о семейных отношениях, о том, какую роль мать играла в его жизни и как этот дом стал местом памяти.

А ещё вы узнаете:

  • Как личная история Андрея Миронова переплелась с судьбой главной улицы Москвы.
  • Где находился знаменитый роддом имени Грауэрмана и почему он стал легендой культурной жизни столицы.
  • Почему Миронова не приняли в Театр имени Вахтангова и как это событие закалило его характер.
  • Откуда взялось название «Арбат» и что скрывается за этим загадочным словом.
  • Как Арбат менялся вместе с Мироновым.

Организационные детали

Все объекты мы осматриваем снаружи.

в будние дни в 11:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Метро Арбатская
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Меня зовут Алина — я экскурсовод по Москве. Мои прогулки — это не поток дат, а живой рассказ. Живу в Москве более 5 лет — и до сих пор смотрю на
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неё как на книгу, которую хочется не просто читать, а листать вслух. Люблю рассказывать о театре, актёрах советского времени, документальном кино и историях людей. Я не читаю с бумаги — говорю так, как если бы делилась с друзьями. Стараюсь не перегружать — ищу баланс между уважением к теме и к слушателю. Экскурсия для меня — это не «передача фактов», а разговор. С городом, с вами, с прошлым, а главное — с историей. Если вы хотите экскурсию без штампов, с живым рассказом и вниманием к смыслу — буду рада пройтись вместе!

Входит в следующие категории Москвы

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