Вы проследите эволюцию Арбата от старинной московской улицы до колыбели советского кино через личную историю Андрея Миронова. Я проведу вас в скрытые арбатские дворики, где сохранилась тишина и уют старой
Описание экскурсии
- Начнём у бывшего ресторана «Прага» — места, где до сих пор чувствуется старая московская жизнь. Здесь зададим контекст: каким был Арбат в середине XX века, как менялся этот район и чем он связан с личностью Андрея Миронова.
- Роддом Грауэрмана — место рождения целой плеяды советских актёров. Поговорим о семье Миронова — актёрской династии, в которой он вырос, и о том, как среда с детства формирует судьбу.
- Небольшая визуальная пауза. Рассмотрим панно и попробуем «прочитать» город.
- Параллельно поговорим о советском кинематографе и Новом Арбате.
- Театральный институт имени Бориса Щукина. Один из важнейших этапов в жизни Миронова. Здесь он учился. Разберём, каким студентом он был и почему упорство оказалось важнее природных данных.
- Старый Арбат. Поговорим о происхождении названия и о том, как улица из торгового тракта превратилась в культурный символ. Обсудим, почему Арбат стал пешеходным и как это изменило его атмосферу. И главное — каким был Арбат во времена Миронова.
- Театр имени Евгения Вахтангова — место, о котором Миронов мечтал. Разберём парадокс: почему талант не всегда признают сразу и как отказ может изменить судьбу.
- Дом, где жили родители Миронова — Мария Миронова и Александр Менакер. Поговорим о семейных отношениях, о том, какую роль мать играла в его жизни и как этот дом стал местом памяти.
А ещё вы узнаете:
- Как личная история Андрея Миронова переплелась с судьбой главной улицы Москвы.
- Где находился знаменитый роддом имени Грауэрмана и почему он стал легендой культурной жизни столицы.
- Почему Миронова не приняли в Театр имени Вахтангова и как это событие закалило его характер.
- Откуда взялось название «Арбат» и что скрывается за этим загадочным словом.
- Как Арбат менялся вместе с Мироновым.
Организационные детали
Все объекты мы осматриваем снаружи.
в будние дни в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Метро Арбатская
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Меня зовут Алина — я экскурсовод по Москве. Мои прогулки — это не поток дат, а живой рассказ. Живу в Москве более 5 лет — и до сих пор смотрю на
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