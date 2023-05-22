Архангельское: уникальный архитектурно-парковый ансамбль на экскурсии из Москвы
«Бывали ли вы в Архангельском? Ежели нет, поезжайте…» — писал А. И. Герцен после посещения усадьбы.
Удивительная гармония архитектурных объемов и парковых композиций создает иллюзию французского Версаля.
Аллеи, террасы, памятники и колонны, дворцовая архитектура, Театр Гонзаги, фонтаны, пейзажный парк и двухсотлетние лиственницы и, конечно, история владельцев и создания этого красивейшего архитектурно-паркового ансамбля ждут вас.
Удивительная гармония архитектурных объемов и парковых композиций создает иллюзию французского Версаля.
Аллеи, террасы, памятники и колонны, дворцовая архитектура, Театр Гонзаги, фонтаны, пейзажный парк и двухсотлетние лиственницы и, конечно, история владельцев и создания этого красивейшего архитектурно-паркового ансамбля ждут вас.
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Что вас ожидает:
- Усадьба Архангельское
- Театр Гонзаги (по желанию)
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Усадьба Архангельское сохранилась с конца XVIII — начала XIX века до наших дней в первозданном виде. Это единственный в Подмосковье цельный архитектурно-парковый ансамбль, где сохранились все основные элементы планировки и застройки. Архангельское сочетает в себе лучшее, что было создано в русском и европейском усадебном искусстве того времени. Этот дворцово-парковый комплекс создан лучшими французскими, итальянскими и русскими зодчими по мотивам европейских шедевров. Благодаря регулярному Французскому парку это место стало подмосковным аналогом французского Версаля. Здесь черпали вдохновение Пушкин, Бенуа, Стравинский, а члены императорской семьи приезжали сюда отдыхать. Отсюда открываются завораживающие виды на Москву-реку.
Что вас ожидаетКогда мы доберемся до усадьбы, мы прогуляемся по музею под открытым небом. Вы, как и гости усадьбы в прошлом, пройдете по бывшей въездной дороге, получившей название Императорская аллея. Подниметесь на Верхнюю террасу, с которой ясно прочитывается композиция садово-паркового ансамбля: симметричное расположение газонов и аллей, удивительная гармония архитектурных объемов. Спуститесь с Нижней террасы по двухмаршевой лестнице к Большому партеру, в одну из самых значительных частей парка, окруженную зелеными шпалерами, аллеями и чередующимися мраморными статуями. По Пушкинской аллее, украшенной бюстами античных богов и философов, вы подойдёте к памятнику поэта, который дважды бывал в Архангельском и написал послание «К вельможе», обращенное к князю Юсупову.
Западная часть парка богата архитектурными памятниками. А вот храм-памятник Екатерине II похож на античный портик, где императрица представлена в облике древнеримской богини правосудия Фемиды. Здесь расположены Малый дворец «Каприз» и «Чайный домик», составляющие ансамбль в духе излюбленных в XVIII веке «эрмитажей», а также театр декораций Гонзаги, построенный на фундаменте бывшего голицынского манежа. Посетите его непременно.
После экскурсии у Вас будет немного свободного времени, чтобы погулять по парку и пофотографироваться.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на туристическом автобусе
- Экскурсионная программа (включая билет в парк)
- Сопровождение гидом (путевая информация)
- Что не входит
- Экскурсия «Музыка для глаз» в Театр Гонзаги — за доп. плату (850 руб., оплачивается вместе с путевкой)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ст. метро Парк ПобедыЗавершение: Ближайшая станция метро по пути следования
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
22 мая 2023
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