Архангельское - подмосковный Версаль

Архангельское: уникальный архитектурно-парковый ансамбль на экскурсии из Москвы

4.2
1 оценка
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Ответы на вопросы
«Бывали ли вы в Архангельском? Ежели нет, поезжайте…» — писал А. И. Герцен после посещения усадьбы.

Удивительная гармония архитектурных объемов и парковых композиций создает иллюзию французского Версаля.

Аллеи, террасы, памятники и колонны, дворцовая архитектура, Театр Гонзаги, фонтаны, пейзажный парк и двухсотлетние лиственницы и, конечно, история владельцев и создания этого красивейшего архитектурно-паркового ансамбля ждут вас.
Архангельское - подмосковный Версаль
Архангельское - подмосковный Версаль
Архангельское - подмосковный Версаль
Архангельское - подмосковный Версаль
Архангельское - подмосковный Версаль
Архангельское - подмосковный Версаль
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Что вас ожидает:

  • Усадьба Архангельское
  • Театр Гонзаги (по желанию)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Усадьба Архангельское сохранилась с конца XVIII — начала XIX века до наших дней в первозданном виде. Это единственный в Подмосковье цельный архитектурно-парковый ансамбль, где сохранились все основные элементы планировки и застройки. Архангельское сочетает в себе лучшее, что было создано в русском и европейском усадебном искусстве того времени. Этот дворцово-парковый комплекс создан лучшими французскими, итальянскими и русскими зодчими по мотивам европейских шедевров. Благодаря регулярному Французскому парку это место стало подмосковным аналогом французского Версаля. Здесь черпали вдохновение Пушкин, Бенуа, Стравинский, а члены императорской семьи приезжали сюда отдыхать. Отсюда открываются завораживающие виды на Москву-реку.
Что вас ожидаетКогда мы доберемся до усадьбы, мы прогуляемся по музею под открытым небом. Вы, как и гости усадьбы в прошлом, пройдете по бывшей въездной дороге, получившей название Императорская аллея. Подниметесь на Верхнюю террасу, с которой ясно прочитывается композиция садово-паркового ансамбля: симметричное расположение газонов и аллей, удивительная гармония архитектурных объемов. Спуститесь с Нижней террасы по двухмаршевой лестнице к Большому партеру, в одну из самых значительных частей парка, окруженную зелеными шпалерами, аллеями и чередующимися мраморными статуями. По Пушкинской аллее, украшенной бюстами античных богов и философов, вы подойдёте к памятнику поэта, который дважды бывал в Архангельском и написал послание «К вельможе», обращенное к князю Юсупову.
Западная часть парка богата архитектурными памятниками. А вот храм-памятник Екатерине II похож на античный портик, где императрица представлена в облике древнеримской богини правосудия Фемиды. Здесь расположены Малый дворец «Каприз» и «Чайный домик», составляющие ансамбль в духе излюбленных в XVIII веке «эрмитажей», а также театр декораций Гонзаги, построенный на фундаменте бывшего голицынского манежа. Посетите его непременно.
После экскурсии у Вас будет немного свободного времени, чтобы погулять по парку и пофотографироваться.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на туристическом автобусе
  • Экскурсионная программа (включая билет в парк)
  • Сопровождение гидом (путевая информация)
Что не входит
  • Экскурсия «Музыка для глаз» в Театр Гонзаги — за доп. плату (850 руб., оплачивается вместе с путевкой)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ст. метро Парк Победы
Завершение: Ближайшая станция метро по пути следования
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
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1
Е
22 мая 2023

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