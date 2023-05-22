Усадьба Архангельское сохранилась с конца XVIII — начала XIX века до наших дней в первозданном виде. Это единственный в Подмосковье цельный архитектурно-парковый ансамбль, где сохранились все основные элементы планировки и застройки. Архангельское сочетает в себе лучшее, что было создано в русском и европейском усадебном искусстве того времени. Этот дворцово-парковый комплекс создан лучшими французскими, итальянскими и русскими зодчими по мотивам европейских шедевров. Благодаря регулярному Французскому парку это место стало подмосковным аналогом французского Версаля. Здесь черпали вдохновение Пушкин, Бенуа, Стравинский, а члены императорской семьи приезжали сюда отдыхать. Отсюда открываются завораживающие виды на Москву-реку.

Что вас ожидаетКогда мы доберемся до усадьбы, мы прогуляемся по музею под открытым небом. Вы, как и гости усадьбы в прошлом, пройдете по бывшей въездной дороге, получившей название Императорская аллея. Подниметесь на Верхнюю террасу, с которой ясно прочитывается композиция садово-паркового ансамбля: симметричное расположение газонов и аллей, удивительная гармония архитектурных объемов. Спуститесь с Нижней террасы по двухмаршевой лестнице к Большому партеру, в одну из самых значительных частей парка, окруженную зелеными шпалерами, аллеями и чередующимися мраморными статуями. По Пушкинской аллее, украшенной бюстами античных богов и философов, вы подойдёте к памятнику поэта, который дважды бывал в Архангельском и написал послание «К вельможе», обращенное к князю Юсупову.

Западная часть парка богата архитектурными памятниками. А вот храм-памятник Екатерине II похож на античный портик, где императрица представлена в облике древнеримской богини правосудия Фемиды. Здесь расположены Малый дворец «Каприз» и «Чайный домик», составляющие ансамбль в духе излюбленных в XVIII веке «эрмитажей», а также театр декораций Гонзаги, построенный на фундаменте бывшего голицынского манежа. Посетите его непременно.

После экскурсии у Вас будет немного свободного времени, чтобы погулять по парку и пофотографироваться.