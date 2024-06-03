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- что не считают минуты. Мы немножко задержались с выходом на воду из-за опаздывающих членов группы - но пробыли на воде даже дольше обещанных двух часов. Прогулка лёгкая, ненапряжная, с отдыхом на воде. С воды видно дворец и парк усадьбы Архангельское. Чудесный день получился, спасибо Байдарошной, и лично Павлу, который нас встречал, и Николаю, который был нашим инструктором. Обязательно придем ещё на другие прогулки. Удачи и процветания Байдарошной!