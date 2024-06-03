Экскурсии в Архангельское из Москвы

Найдено 4 экскурсии в категории «Архангельское» в Москве, цены от 690 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Краски усадьбы Архангельское
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Краски усадьбы Архангельское
Посетить «подмосковный Версаль» и раскрыть его историю с профессиональным гидом
9 июня в 12:30
10 июня в 10:00
8 000 за всё до 4 чел.
На сапах - по заповеднику в Архангельском
🏄 SUP-прогулки
Групповая
2 часа
9 отзывов
На сапах - по заповеднику в Архангельском
Прокатиться на доске с веслом вокруг острова Лохин и насладиться идиллическими пейзажами
Начало: В деревне Глухово
Расписание: во вторник, среду, четверг и пятницу в 17:30, в субботу и воскресенье в 09:30, 12:30, 15:30 и 18:30
9 июня в 18:30
11 июня в 18:30
2 700 за человека
Фривольные сфинксы и пустые склепы: аудиоквест по усадьбе Архангельское
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
Фривольные сфинксы и пустые склепы: аудиоквест по усадьбе Архангельское
Начало: Улица Красногорский район, 27
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00. Вход до 19:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
690 за билет
Групповая прогулка на байдарках вдоль усадьбы «Архангельское»
🚣‍♂️ На байдарках
Групповая
2 часа
Групповая прогулка на байдарках вдоль усадьбы «Архангельское»
Пройти по спокойному руслу реки и увидеть знаменитую усадьбу с воды
Начало: В деревне Глухово
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
11 июня в 19:00
12 июня в 18:00
2 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    3 июня 2024
    На сапах - по заповеднику в Архангельском
    Замечательная локация. Заблудиться негде, никаких моторных и парусных лодок нет, вода чистая, теплая и спокойная. Сапы хорошие. Инструкторы очень доброжелательные. Что было приятно
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    - что не считают минуты. Мы немножко задержались с выходом на воду из-за опаздывающих членов группы - но пробыли на воде даже дольше обещанных двух часов. Прогулка лёгкая, ненапряжная, с отдыхом на воде. С воды видно дворец и парк усадьбы Архангельское. Чудесный день получился, спасибо Байдарошной, и лично Павлу, который нас встречал, и Николаю, который был нашим инструктором. Обязательно придем ещё на другие прогулки. Удачи и процветания Байдарошной!

  • Л
    Лариса
    25 октября 2023
    Архангельское - подмосковный Версаль
    Прекрасный парк, великолепный вид на Моска реку, храм времен Ивана Грозного- это все так впечатлило! Обязательно приеду сюда еще раз летом! Спасибо компании за комфортный теплый автобус и отдельный респект гиду Татьяне за увлекательный рассказ!
  • К
    Ксения
    9 августа 2023
    Краски усадьбы Архангельское
    Остались прекрасные впечатления от общения с экскурсоводом Александром!
  • В
    Виталий
    30 июля 2023
    На сапах - по заповеднику в Архангельском
    Все отлично, спасибо вам за всё, Инструктор Анастасия огонь 🤙
  • Г
    Галина
    3 июля 2023
    SUP-прогулка в районе усадьбы Архангельское
    Лонид, Оксана, спасибо вам огромное! Это было замечательно! Погода, кампания, река☀️ мы с девочками очень рады, что у нас получилось пройти это классный маршрут, и это, во многом, благодаря вам!!! Будем рады новым встречам🤗
  • А
    Александр
    3 июля 2023
    Краски усадьбы Архангельское
    Прошло отлично, спасибо!
  • о
    олеся
    22 мая 2023
    Краски усадьбы Архангельское
    Все понравилось
  • Т
    Татьяна
    28 августа 2022
    На сапах - по заповеднику в Архангельском
    Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Архангельское»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Краски усадьбы Архангельское
  2. На сапах - по заповеднику в Архангельском
  3. Фривольные сфинксы и пустые склепы: аудиоквест по усадьбе Архангельское
  4. Групповая прогулка на байдарках вдоль усадьбы «Архангельское»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Архангельское" можно забронировать 4 экскурсии от 690 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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