1 чел.
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Индивидуальная
1.5 часа
Краски усадьбы Архангельское
Посетить «подмосковный Версаль» и раскрыть его историю с профессиональным гидом
9 июня в 12:30
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
На сапах - по заповеднику в Архангельском
Прокатиться на доске с веслом вокруг острова Лохин и насладиться идиллическими пейзажами
Начало: В деревне Глухово
Расписание: во вторник, среду, четверг и пятницу в 17:30, в субботу и воскресенье в 09:30, 12:30, 15:30 и 18:30
9 июня в 18:30
11 июня в 18:30
2 700₽ за человека
Билеты
2 часа
Фривольные сфинксы и пустые склепы: аудиоквест по усадьбе Архангельское
Начало: Улица Красногорский район, 27
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00. Вход до 19:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
690₽ за билет
Групповая
2 часа
Групповая прогулка на байдарках вдоль усадьбы «Архангельское»
Пройти по спокойному руслу реки и увидеть знаменитую усадьбу с воды
Начало: В деревне Глухово
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
11 июня в 19:00
12 июня в 18:00
2 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра3 июня 2024Замечательная локация. Заблудиться негде, никаких моторных и парусных лодок нет, вода чистая, теплая и спокойная. Сапы хорошие. Инструкторы очень доброжелательные. Что было приятно
- ЛЛариса25 октября 2023Архангельское - подмосковный ВерсальПрекрасный парк, великолепный вид на Моска реку, храм времен Ивана Грозного- это все так впечатлило! Обязательно приеду сюда еще раз летом! Спасибо компании за комфортный теплый автобус и отдельный респект гиду Татьяне за увлекательный рассказ!
- ККсения9 августа 2023Остались прекрасные впечатления от общения с экскурсоводом Александром!
- ВВиталий30 июля 2023Все отлично, спасибо вам за всё, Инструктор Анастасия огонь 🤙
- ГГалина3 июля 2023SUP-прогулка в районе усадьбы АрхангельскоеЛонид, Оксана, спасибо вам огромное! Это было замечательно! Погода, кампания, река☀️ мы с девочками очень рады, что у нас получилось пройти это классный маршрут, и это, во многом, благодаря вам!!! Будем рады новым встречам🤗
- ААлександр3 июля 2023Прошло отлично, спасибо!
- оолеся22 мая 2023Все понравилось
- ТТатьяна28 августа 2022Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Архангельское»
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