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Пречистенка была одним из самых уютных районов для жизни в Старой Москве. Вслед за дворянами её облюбовала и буржуазия. Так, на рубеже 19-20 веков здесь стали расти роскошные особняки и доходные дома. Многие из них строились в духе модерна.



Мы покажем наиболее выразительные здания и расскажем, как состоятельные москвичи решали жилищный вопрос более ста лет назад.