Пречистенка была одним из самых уютных районов для жизни в Старой Москве. Вслед за дворянами её облюбовала и буржуазия. Так, на рубеже 19-20 веков здесь стали расти роскошные особняки и доходные дома. Многие из них строились в духе модерна.
Мы покажем наиболее выразительные здания и расскажем, как состоятельные москвичи решали жилищный вопрос более ста лет назад.
Мы покажем наиболее выразительные здания и расскажем, как состоятельные москвичи решали жилищный вопрос более ста лет назад.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 14:00, 15:00, 19:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Первый дом в духе модерна в Москве — особняк Листа работы Льва Кекушева
- Роскошные особняки на продажу, созданные Вильямом Валькотом: особняки Якунчиковой и Гутхейля
- Фешенебельные доходные дома от Московского торгово-строительного акционерного товарищества: дома Рекка и Исакова
- Сказочный доходный дом Лоськова работы Александра Зеленко
- Странный доходный дом Бройдо с горельефами целующихся писателей
Вы узнаете:
- Что такое модерн и как он пришёл в Москву
- Когда в Москве возник девелоперский бизнес
- Почему на смену модерну пришла неоклассика
- Что такое доходный дом и как вообще жили москвичи в начале 20 века
Организационные детали
- Начало экскурсии в районе станции метро «Смоленская», завершение у особняка Кекушевой (ул. Остоженка, 21)
- Пожалуйста, одевайтесь по погоде и надевайте удобную обувь
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|990 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Смоленская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 262 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.Задать вопрос
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