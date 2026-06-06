Приглашаем вас на прогулку по Москве, где рождение русского модерна связано с загадочным гением рубежа 19–20 веков. Этот человек определил целое архитектурное направление. Вы не только увидите спроектированные им яркие особняки и доходные дома, но и поймёте, как он вписал в них собственную биографию — со страстями, дерзкими творческими жестами и драматичными поворотами судьбы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

В переулках Заарбатья

Вы увидите Москву, где ещё слышны шаги ушедшей эпохи: стремление к новизне, культ красоты, орнаментальные вспышки, свободные формы, утончённая игра линий. А за всем этим — личная история архитектора, чья звезда взошла стремительно и таинственно исчезла почти так же быстро.

На нашем маршруте

Глазовский, Пречистенский и Мансуровский переулки, а также Остоженка и Пречистенка.

По пути:

вы исследуете здания Кекушева разных периодов и разберётесь в эволюции его стиля

здания Кекушева разных периодов и разберётесь в эволюции его стиля выясните , как молодой инженер из Вильно стал ключевой фигурой московского модерна

, как молодой инженер из Вильно стал ключевой фигурой московского модерна раскроете , за что архитектора Кекушева ценили и за что отстраняли от проектов

, за что архитектора Кекушева ценили и за что отстраняли от проектов проследите , какие характерные черты стиля мастера «разобрали на цитаты» его ученики и коллеги

, какие характерные черты стиля мастера «разобрали на цитаты» его ученики и коллеги а ещё мы проверим гипотезу об авторстве других архитекторов

Организационные детали