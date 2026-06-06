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Московский модерн под знаком Льва

Пройти по мерцающим следам архитектора Льва Кекушева
Приглашаем вас на прогулку по Москве, где рождение русского модерна связано с загадочным гением рубежа 19–20 веков. Этот человек определил целое архитектурное направление.

Вы не только увидите спроектированные им яркие особняки и доходные дома, но и поймёте, как он вписал в них собственную биографию — со страстями, дерзкими творческими жестами и драматичными поворотами судьбы.
Московский модерн под знаком Льва
Московский модерн под знаком Льва
Московский модерн под знаком Льва

Описание экскурсии

В переулках Заарбатья

Вы увидите Москву, где ещё слышны шаги ушедшей эпохи: стремление к новизне, культ красоты, орнаментальные вспышки, свободные формы, утончённая игра линий. А за всем этим — личная история архитектора, чья звезда взошла стремительно и таинственно исчезла почти так же быстро.

На нашем маршруте

Глазовский, Пречистенский и Мансуровский переулки, а также Остоженка и Пречистенка.

По пути:

  • вы исследуете здания Кекушева разных периодов и разберётесь в эволюции его стиля
  • выясните, как молодой инженер из Вильно стал ключевой фигурой московского модерна
  • раскроете, за что архитектора Кекушева ценили и за что отстраняли от проектов
  • проследите, какие характерные черты стиля мастера «разобрали на цитаты» его ученики и коллеги
  • а ещё мы проверим гипотезу об авторстве других архитекторов

Организационные детали

  • Мы пройдём примерно 2,5 км
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в четверг и пятницу в 17:00, в воскресенье в 12:00 и 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и пятницу в 17:00, в воскресенье в 12:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса и Виктория
Лариса и Виктория — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 573 туристов
Я московский гид, и вместе с командой профессионалов открываю город тем, кто хочет видеть в нём больше. Мы создаём маршруты, где история, архитектура и искусство соединяются в цельный и увлекательный
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рассказ. Предлагаем разнообразные маршруты — от стен Кремля до городских кварталов и тихих уголков, которые редко попадают на туристические карты. Каждый маршрут — продуманный и выстроенный рассказ с характером и ритмом города. Мы работаем в музеях и на выставках, регулярно обучаемся и получаем аккредитации. Ведём экскурсии в Третьяковской галерее, ГМИИ им. Пушкина, на временных выставках. Говорим о сложных вещах простым языком, обращаем внимание на детали, соединяем эпохи и смыслы, чтобы Москва звучала — живо, объёмно, по-настоящему. Наши экскурсии — это общение, обмен впечатлениями и удовольствие от совместного открытия. Если вам близок такой взгляд на город, мы с удовольствием проведём вас по Москве и покажем её под новым углом.

Входит в следующие категории Москвы

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