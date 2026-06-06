Приглашаем вас на прогулку по Москве, где рождение русского модерна связано с загадочным гением рубежа 19–20 веков. Этот человек определил целое архитектурное направление.
Вы не только увидите спроектированные им яркие особняки и доходные дома, но и поймёте, как он вписал в них собственную биографию — со страстями, дерзкими творческими жестами и драматичными поворотами судьбы.
Вы не только увидите спроектированные им яркие особняки и доходные дома, но и поймёте, как он вписал в них собственную биографию — со страстями, дерзкими творческими жестами и драматичными поворотами судьбы.
Описание экскурсии
В переулках Заарбатья
Вы увидите Москву, где ещё слышны шаги ушедшей эпохи: стремление к новизне, культ красоты, орнаментальные вспышки, свободные формы, утончённая игра линий. А за всем этим — личная история архитектора, чья звезда взошла стремительно и таинственно исчезла почти так же быстро.
На нашем маршруте
Глазовский, Пречистенский и Мансуровский переулки, а также Остоженка и Пречистенка.
По пути:
- вы исследуете здания Кекушева разных периодов и разберётесь в эволюции его стиля
- выясните, как молодой инженер из Вильно стал ключевой фигурой московского модерна
- раскроете, за что архитектора Кекушева ценили и за что отстраняли от проектов
- проследите, какие характерные черты стиля мастера «разобрали на цитаты» его ученики и коллеги
- а ещё мы проверим гипотезу об авторстве других архитекторов
Организационные детали
- Мы пройдём примерно 2,5 км
- С вами будет один из гидов нашей команды
в четверг и пятницу в 17:00, в воскресенье в 12:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и пятницу в 17:00, в воскресенье в 12:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса и Виктория — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 573 туристов
Я московский гид, и вместе с командой профессионалов открываю город тем, кто хочет видеть в нём больше. Мы создаём маршруты, где история, архитектура и искусство соединяются в цельный и увлекательный
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Московский модерн под знаком Льва»
Мини-группа
до 10 чел.
В трендеДворики московские: дворцы, особняки и доходные дома столицы
Начало: Встреча на площади Красные ворота, у палатки "Печа...
Расписание: По субботам 17:00
Сегодня в 17:00
13 июн в 17:00
1334 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
В поисках модерна - между Пречистенкой и Арбатом
Путешествие по переулкам старой Москвы. Истории зданий, архитекторов и их творений. Узнайте, кто из гениев отвергал симметрию, а кто любил украшать фасады
Начало: У метро «Кропоткинская»
Завтра в 14:00
8 июн в 12:30
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 10 чел.
Семейная экскурсия-квест «В поисках льва и единорога»
Погрузитесь в мир загадок на Красной площади, исследуя тайны льва и единорога. История и архитектура в увлекательной форме
Начало: Возле Александровского сада
9 июн в 10:30
10 июн в 10:30
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Фёдор Шехтель - гениальный романтик модерна
Прогуляться по Москве и ощутить, как душа и характер зодчего отразились в его произведениях
Начало: У метро «Арбатская»
Расписание: во вторник в 15:00, в четверг в 10:00
9 июн в 15:00
11 июн в 10:00
2400 ₽ за человека
1800 ₽ за человека