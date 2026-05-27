Мотопрогулка по набережным Москвы знакомит с разными районами города и их атмосферой. Маршрут начинается у ВДНХ и проходит вдоль реки Яузы через несколько исторических районов столицы.
По мере движения городской пейзаж меняется — от спокойных кварталов до набережных и центральных улиц. Поездка позволяет увидеть Москву как живое пространство, которое раскрывается в движении.
Описание экскурсии
Путешествие по набережным Москвы на мотоцикле
Эта поездка — динамичная прогулка по городу, где Москва раскрывается через движение вдоль воды, вечерний свет и смену городских пейзажей. Маршрут проходит по набережным и улицам, постепенно открывая разные стороны столицы — от спокойных районов до ярко освещённого центра.
От ВДНХ к набережным реки Яузы
Старт маршрута начинается у ВДНХ. Отсюда мы берём курс вдоль реки и постепенно движемся по городским районам, где меняется архитектура и атмосфера улиц. По пути проедем через Лосиноостровский район, Богородское, Сокольники, Басманный район и Таганский район, наблюдая, как меняется городской пейзаж.
От индустриального ритма к огням центра
По мере движения индустриальные кварталы сменяются широкими набережными. В вечернее время здесь особенно заметны отражения воды, свет городских огней и спокойный ритм реки. Постепенно маршрут приводит к центральным районам города, где набережные и улицы наполняются вечерним освещением и атмосферой большого города. Эта поездка позволяет увидеть Москву как непрерывное пространство, где разные районы связаны дорогами, рекой и городской историей. Во время мотопрогулки можно почувствовать, как меняется ритм города — от спокойных районов до оживлённых набережных и центральных улиц.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- ВДНХ
- Лосиноостровский район
- Богородское
- Сокольники
- Басманный район
- Таганский район
- Набережные реки Яузы
Что включено
- Мотоцикл
- Услуги гида-проводника
- Защитная экипировка: шлем с гарнитурой и одноразовый подшлемник
- Ветровка (при необходимости)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Проспект Мира, 146
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
