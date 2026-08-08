Описание аудиогида
Как развивался остров от промзон до креативного кластера
Сегодня мы отправимся с вами гулять по Балчугу. С этой прогулки вы унесёте с собой много историй:
о половодье, решившем судьбу острова, и хитрой системе плотин, шоколадных войнах и креативном маркетинге XIX века,
предпринимателях того времени, современных меценатах и многом другом.
Что вы узнаете:
- Что означает название остров «Балчуг»
- Почему один московский мост строили полвека
- Как пильщик сахара стал конфетным магнатом
- Кто придумал первый киндер-сюрприз
- Как был устроен один из самых загадочных домов Москвы
- И многое другое
Организационные детали
прогулка
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аудиогиды — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 1663 туристов
Мы создаём аудиогиды вместе с местными гидами — теми, кто по-настоящему знает и любит свои города. Их маршруты мы превращаем в удобные прогулки: записываем аудио, продумываем последовательность точек и добавляем фотографии к каждой — они помогают ориентироваться и находить детали, о которых рассказывает гид.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
локация для прогулки топ (именно для отдельной вылазки в город), маршрут простроен удобно и отлично подойдет для похода с детьми - взрослые слушают гида, дети играют, есть где остановиться. рекомендую заглянуть внутрь гэс, входной билет бесплатный, мы задержались там несколько часов и сходили на мастер-класс. обязательно загляните за конфетами в аленку 😉
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Большое спасибо за разработку такой классной аудио-экскурсии. Мне, как историку и москвоведу, было очень интересно. Качественный материал, качественно проработан маршрут и сюжеты. А изложение ведущего - браво! Пошла выбирать новый маршрут.
Благодарю вас!!!
Благодарю вас!!!
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М
Замечательная идея. Нам очень понравилось. И формат и содержание. Решили пройти все, что уже есть. И будем ждать новых
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Н
Интересно и погулять, и послушать. Многого не знала. Особенно ценен позитивный взгляд на современных меценатов.
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довольно насыщенно вышло, и с погодой повезло. интересный формат
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