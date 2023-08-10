Автобусная экскурсия по Москве: главное за 2,5 часа

Получить объёмное представление о городе как об исторической столице России и современном мегаполисе

5
2 отзыва
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Главная задача экскурсии — показать многослойность Москвы, поэтому наш маршрут объединяет памятники разных эпох. Вы увидите центральные улицы, красивые парки, старинные и новейшие постройки.

Красная площадь и храм Христа Спасителя, Москва-Сити и парк Зарядье — сравнивая древнюю и нынешнюю Москву, вы почувствуете её самобытность и станете лучше понимать особый характер столицы.
Автобусная экскурсия по Москве: главное за 2,5 часа
Автобусная экскурсия по Москве: главное за 2,5 часа
Автобусная экскурсия по Москве: главное за 2,5 часа
Автобусная экскурсия по Москве: главное за 2,5 часа
Автобусная экскурсия по Москве: главное за 2,5 часа
Автобусная экскурсия по Москве: главное за 2,5 часа
Автобусная экскурсия по Москве: главное за 2,5 часа
Автобусная экскурсия по Москве: главное за 2,5 часа
Автобусная экскурсия по Москве: главное за 2,5 часа
Автобусная экскурсия по Москве: главное за 2,5 часа
Автобусная экскурсия по Москве: главное за 2,5 часа
Автобусная экскурсия по Москве: главное за 2,5 часа
Автобусная экскурсия по Москве: главное за 2,5 часа
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🔶 По пути гид расскажет о таких знаковых исторических местах, как Красная площадь, Китай-город с постройками 15-16 веков, Триумфальная арка, Поклонная гора с аллеей «Годы войны» и обелиском Победы.

🔶 Вы познакомитесь с культурной жизнью города, проезжая Театральную площадь, Большой и Малый театры, Молодёжный театр, музей им. Пушкина и другие знаковые заведения.

🔶 Также в программе красивейшие улицы столицы: арт-объекты Нового Арбата, Кутузовский проспект, аристократическая Знаменка, Пречистенка, где у каждого дома своя история, древняя Волхонка.

🔶 Современный облик раскроется в футуристических архитектурных проектах. Это и новый парк Зарядье с парящим мостом, и небоскрёбы Москва-Сити, и элитные жилые кварталы, и Метромост с поездами метро, выныривающими из-под земли.

🔶 Кроме того, вы познакомитесь с историй ЦУМа. Увидите здание центрального детского магазина на Лубянке и Дом на набережной — место жительство советской элиты. Не обойдём вниманием легендарный Дом Пашкова, одно из самых красивых зданий в Москве, и гостиницу «Метрополь», построенную купцом-миллионером.

🔶 Путешествие затронет и главные святыни Москвы, чья история уходит глубоко в прошлое.

🔶 Из окна автобуса вы увидите церковь Всех святых на Кулишках на Славянской площади, храм Василия Блаженного — «открыточный» символ Москвы, Новодевичий монастырь, храм Христа Спасителя, а также церковь Троицы в Воробьях, что осталась целой при Наполеоне и советской власти.

📷 За время экскурсии вы проедете не только 50 километров по красивейшим местам мегаполиса, но и остановитесь в знаковых местах для короткой прогулки и фотосессий. Одна из остановок планируется на Воробьёвых горах — площадке, с которой открывается одна из лучших панорам города.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предвидится
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00, в среду в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Манежной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00, в среду в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
И
10 авг 2023
Гид - космос! 1,5 часа пролетели незаметно - кратко и ёмко, очень интересно о Москве - архитектуре, истории. Рекомендую!
Л
7 авг 2023
Всё организовано, познавательно, ничего лишнего. Экскурсия будет интересна не только гостям столицы, но и самим москвичам. Однозначно, рекомендую.

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