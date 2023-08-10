Главная задача экскурсии — показать многослойность Москвы, поэтому наш маршрут объединяет памятники разных эпох. Вы увидите центральные улицы, красивые парки, старинные и новейшие постройки. Красная площадь и храм Христа Спасителя, Москва-Сити и парк Зарядье — сравнивая древнюю и нынешнюю Москву, вы почувствуете её самобытность и станете лучше понимать особый характер столицы.

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Описание

Что вас ожидает

🔶 По пути гид расскажет о таких знаковых исторических местах, как Красная площадь, Китай-город с постройками 15-16 веков, Триумфальная арка, Поклонная гора с аллеей «Годы войны» и обелиском Победы.

🔶 Вы познакомитесь с культурной жизнью города, проезжая Театральную площадь, Большой и Малый театры, Молодёжный театр, музей им. Пушкина и другие знаковые заведения.

🔶 Также в программе красивейшие улицы столицы: арт-объекты Нового Арбата, Кутузовский проспект, аристократическая Знаменка, Пречистенка, где у каждого дома своя история, древняя Волхонка.

🔶 Современный облик раскроется в футуристических архитектурных проектах. Это и новый парк Зарядье с парящим мостом, и небоскрёбы Москва-Сити, и элитные жилые кварталы, и Метромост с поездами метро, выныривающими из-под земли.

🔶 Кроме того, вы познакомитесь с историй ЦУМа. Увидите здание центрального детского магазина на Лубянке и Дом на набережной — место жительство советской элиты. Не обойдём вниманием легендарный Дом Пашкова, одно из самых красивых зданий в Москве, и гостиницу «Метрополь», построенную купцом-миллионером.

🔶 Путешествие затронет и главные святыни Москвы, чья история уходит глубоко в прошлое.

🔶 Из окна автобуса вы увидите церковь Всех святых на Кулишках на Славянской площади, храм Василия Блаженного — «открыточный» символ Москвы, Новодевичий монастырь, храм Христа Спасителя, а также церковь Троицы в Воробьях, что осталась целой при Наполеоне и советской власти.

📷 За время экскурсии вы проедете не только 50 километров по красивейшим местам мегаполиса, но и остановитесь в знаковых местах для короткой прогулки и фотосессий. Одна из остановок планируется на Воробьёвых горах — площадке, с которой открывается одна из лучших панорам города.

Организационные детали