Получить объёмное представление о городе как об исторической столице России и современном мегаполисе
Красная площадь и храм Христа Спасителя, Москва-Сити и парк Зарядье — сравнивая древнюю и нынешнюю Москву, вы почувствуете её самобытность и станете лучше понимать особый характер столицы.
авг
авг
авг
авг
авг
авг
авг
даты
Описание
Что вас ожидает
🔶 По пути гид расскажет о таких знаковых исторических местах, как Красная площадь, Китай-город с постройками 15-16 веков, Триумфальная арка, Поклонная гора с аллеей «Годы войны» и обелиском Победы.
🔶 Вы познакомитесь с культурной жизнью города, проезжая Театральную площадь, Большой и Малый театры, Молодёжный театр, музей им. Пушкина и другие знаковые заведения.
🔶 Также в программе красивейшие улицы столицы: арт-объекты Нового Арбата, Кутузовский проспект, аристократическая Знаменка, Пречистенка, где у каждого дома своя история, древняя Волхонка.
🔶 Современный облик раскроется в футуристических архитектурных проектах. Это и новый парк Зарядье с парящим мостом, и небоскрёбы Москва-Сити, и элитные жилые кварталы, и Метромост с поездами метро, выныривающими из-под земли.
🔶 Кроме того, вы познакомитесь с историй ЦУМа. Увидите здание центрального детского магазина на Лубянке и Дом на набережной — место жительство советской элиты. Не обойдём вниманием легендарный Дом Пашкова, одно из самых красивых зданий в Москве, и гостиницу «Метрополь», построенную купцом-миллионером.
🔶 Путешествие затронет и главные святыни Москвы, чья история уходит глубоко в прошлое.
🔶 Из окна автобуса вы увидите церковь Всех святых на Кулишках на Славянской площади, храм Василия Блаженного — «открыточный» символ Москвы, Новодевичий монастырь, храм Христа Спасителя, а также церковь Троицы в Воробьях, что осталась целой при Наполеоне и советской власти.
📷 За время экскурсии вы проедете не только 50 километров по красивейшим местам мегаполиса, но и остановитесь в знаковых местах для короткой прогулки и фотосессий. Одна из остановок планируется на Воробьёвых горах — площадке, с которой открывается одна из лучших панорам города.
Организационные детали
- Дополнительных расходов не предвидится
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00, в среду в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Манежной площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00, в среду в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00Экскурсия длится около 2.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.