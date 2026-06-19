На Манежной площади, в самом сердце российской столицы, начнётся ваше увлекательное путешествие по Москве. Вас ждёт захватывающий рассказ об исторической Красной площади, о величественных стенах и башнях Кремля. Наш путь пройдёт через московские улицы, мимо главных исторических и культурных достопримечательностей.
Вы увидите и узнаете историю зданий Государственной думы, Большого театра, нового «Детского мира», парка Зарядья, Храма Василия Блаженного, Христа Спасителя, памятника Петру Первому, кондитерской фабрики «Красный Октябрь», стадиона «Лужники», здания Московского государственного университета, киностудии «Мосфильм», гостиницы «Украина», посольского городка, Поклонной горы, Триумфальной арки, Москва-сити и многое другое.
В программе предусмотрены 20-минутные остановки на смотровой площадке Воробьевых гор, откуда открывается великолепный вид на Москву, и у Новодевичьего монастыря — одного из самых красивых монастырей столицы. Вы увидите главные достопримечательности города — более 100 исторических объектов. Это уникальная возможность погрузиться в богатую историю и архитектурное разнообразие российской столицы, путешествуя по её знаковым местам. Откроете для себя как знаменитые исторические памятники, так и современные достижения Москвы на одном маршруте.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Маршрут пройдёт в новом, удобном автобусе, оборудованном кондиционерами, удобными креслами и системой мультимедиа
Маршрут и продолжительность могут быть скорректированы с учётом текущей дорожной ситуации и возможных перекрытий
Если вы планируете поездку с группой из 8 или более детей без сопровождения родителей — предоставьте список пассажиров за 2 дня до даты отправления для уведомления ГИБДД
На борт автобуса разрешается брать только бутилированную воду с закручивающейся крышкой и фрукты, вход с другой едой и напитками запрещён
Окончание экскурсии — Манежная площадь
ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Манежной площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 4068 туристов
Наша команда включает в себя группу увлеченных и знатоков истории и культуры Москвы, которые уже более 15 лет занимаются туризмом и проводят экскурсии для тысяч туристов со всего мира. Нас читать дальшеуменьшить
объединяет любовь к нашему городу, его истории, архитектуре и культуре. Мы стремимся представить Москву не только как культурную столицу России, но и как живой и динамичный город, который меняется и развивается каждый день.
В каждой нашей экскурсии мы стараемся показать Москву во всем ее многообразии и контрастах - от исторического центра с его древними кремлевскими стенами и золотыми куполами церквей до современных районов с небоскребами и инновационной архитектурой. Наш подход к проведению экскурсий основан на глубоком понимании истории и культуры Москвы, в сочетании с вниманием к деталям и стремлением сделать каждую экскурсию интересной и запоминающейся.
Наша команда отличается от других своим дружелюбием, профессионализмом и глубокими знаниями о Москве. Мы не просто рассказываем истории, мы делимся своими переживаниями, впечатлениями и любовью к этому городу. Наши экскурсии отличаются от других тем, что мы стараемся включить в программу не только традиционные туристические места, но и менее известные, но не менее интересные объекты, которые помогут вам лучше узнать и понять Москву.
Наш собственный автопарк новых туристических автобусов позволяет нам обеспечивать высочайшие стандарты качества и безопасности, гарантировать пунктуальность и удобство для наших клиентов.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на последних 30 из 128 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Анастасия
из-за плохой погоды выбрала нам с дочкой автобусную эксурсию (хотя раньше подобные форматы меня пугали) к моему удивлению нас сопровождала прекрасный, эрудированный гид (я ждала записаный гид в автобусе фоном) с ребёнком (да и не только) идеальный формат- за 3 часа мы посетили большинство топовых мест, не замучавшись при этом. . за прекрасную возможность купить качественный сувенир отдельно спасибо огромная благодарность организаорам
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Л
Лариса
Экскурсия отличная. Экскурсовод Дмитрий всё лаконично рассказал, показал. Автобус хороший. Минус - это люди, которые не понимают куда они попали. Громко разговаривали, звонили телефоны, скучающие дети вели себя по хамски.
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Ю
Юлия
очень понравилась экскурсия 🤗 Спасибо большое экскурсоводу Марии за интересную экскурсию 🥰☺️
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Л
Леся
Всё понравилось, несмотря на погоду!
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Гульбану
Очень интересная экскурсия. Спасибо большое экскурсоводу Дмитрию за знания о своём городе, зв увлекательный рассказ о достопримечательностях Москвы. Все организовано на достойно уровне. Спасибо команде Tripster. Вы делаете нашу жизнь интересной.
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Ю
Юлия
Недавно воспользовались обзорной автобусной экскурсией, чтобы показать Москву сыну школьнику. Остались в полном восторге и смело рекомендуем этот формат всем! Удобно сесть в автобус и, не думая о навигации и пробках, охватить все ключевые достопримечательности: Красная площадь, Храм Христа Спасителя, Воробьевы горы (с потрясающей панорамой!), Москва-Сити, Парк Победы. Отличный маршрут для первого знакомства с городом.
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