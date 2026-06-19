Вы увидите главные достопримечательности города — более 100 исторических объектов. Это уникальная возможность погрузиться в богатую историю и архитектурное разнообразие российской столицы, путешествуя по её знаковым местам. Откроете для себя как знаменитые исторические памятники, так и современные достижения Москвы на одном маршруте.

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Описание экскурсии

На Манежной площади, в самом сердце российской столицы, начнётся ваше увлекательное путешествие по Москве. Вас ждёт захватывающий рассказ об исторической Красной площади, о величественных стенах и башнях Кремля. Наш путь пройдёт через московские улицы, мимо главных исторических и культурных достопримечательностей.

Вы увидите и узнаете историю зданий Государственной думы, Большого театра, нового «Детского мира», парка Зарядья, Храма Василия Блаженного, Христа Спасителя, памятника Петру Первому, кондитерской фабрики «Красный Октябрь», стадиона «Лужники», здания Московского государственного университета, киностудии «Мосфильм», гостиницы «Украина», посольского городка, Поклонной горы, Триумфальной арки, Москва-сити и многое другое.

В программе предусмотрены 20-минутные остановки на смотровой площадке Воробьевых гор, откуда открывается великолепный вид на Москву, и у Новодевичьего монастыря — одного из самых красивых монастырей столицы. Вы увидите главные достопримечательности города — более 100 исторических объектов. Это уникальная возможность погрузиться в богатую историю и архитектурное разнообразие российской столицы, путешествуя по её знаковым местам. Откроете для себя как знаменитые исторические памятники, так и современные достижения Москвы на одном маршруте.

Организационные детали