Сретенка и Остоженка, МГУ и Воробьёвы горы, Замоскворечье и Музеон — что объединяет все эти московские локации? Всё верно, здесь снимались многие известные вам советские фильмы.
Мы проедем по киноместам с остановками, вспомним такие киношедевры, как «Летят журавли», «Жестокий романс», «Приключения Шурика» и обсудим любопытные моменты съёмок.
Мы проедем по киноместам с остановками, вспомним такие киношедевры, как «Летят журавли», «Жестокий романс», «Приключения Шурика» и обсудим любопытные моменты съёмок.
Описание экскурсии
Вы словно побываете в живом музее, ведь некоторые локации сохранились в оригинальном виде, хотя многим фильмам больше 50 лет. Услышите неожиданные факты о съёмочном процессе — и непременно захотите пересмотреть советскую классику!
Маршрут поездки: улица Сретенка — МГУ — Воробьёвы горы — парк «Музеон» — Замоскворечье — остров Балчуг — улица Остоженка
Организационные детали
- С вами буду я или моя супруга Дина
- Поездка проходит на комфортабельном авто
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Октябрьская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данила — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 8.5 часов
Провели экскурсии для 113 туристов
Наша команда — Дина и Данила. Организуем велотуры и велопрогулки с 2020 года. Мы — семейная пара, любим Москву и стараемся показать её небанальной, комфортной и уютной. Наши авторские туры —
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Скажу, что ни одну локацию в привязке к фильму мы не угадали)) интересно безусловно. Экскурсия для любителей советских фильмов. Поездка была дополнена рассказами о нюансах съёмки фильмов, историями о подборе актёров. Данила демонстрировал видеоролики и фотоматериалы
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Для тех, кто желает разнообразить свои знания о советском кино, да и собственно о Москве. Не совсем повезло с погодой, всё таки она задавала настроение. К организатору никаких вопросов, всё заявленное было. Спасибо Данила!
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А
Отличная экскурсия для тех, кто хотел бы посмотреть город с нестандартной стороны, узнать о киноместах города. Понравился рассказ, хотелось бы побольше рассказов во время пути от одного места к другому.
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