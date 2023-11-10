Автопутешествие по киноместам Москвы

Побывать там, где снимали сцены культовых советских фильмов, в комфортном всесезонном формате

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Сретенка и Остоженка, МГУ и Воробьёвы горы, Замоскворечье и Музеон — что объединяет все эти московские локации? Всё верно, здесь снимались многие известные вам советские фильмы.

Мы проедем по киноместам с остановками, вспомним такие киношедевры, как «Летят журавли», «Жестокий романс», «Приключения Шурика» и обсудим любопытные моменты съёмок.
Автопутешествие по киноместам Москвы
Автопутешествие по киноместам Москвы
Автопутешествие по киноместам Москвы
Автопутешествие по киноместам Москвы
Автопутешествие по киноместам Москвы
Автопутешествие по киноместам Москвы
Автопутешествие по киноместам Москвы
Автопутешествие по киноместам Москвы
Ближайшие даты:
10
ноя
11
ноя
12
ноя
14
ноя
15
ноя
18
ноя
19
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы узнаете:

  • Что делала Софи Лорен в советском метро
  • Почему дом, где снимался «Иван Васильевич меняет профессию», называли пьяным и почему Никулин отказался участвовать в съёмках этого фильма
  • Поклонником какой актрисы был Пабло Пикассо
  • И много другое!

Вы словно побываете в живом музее, ведь некоторые локации сохранились в оригинальном виде, хотя многим фильмам больше 50 лет. Услышите неожиданные факты о съёмочном процессе — и непременно захотите пересмотреть советскую классику!

Маршрут поездки: улица Сретенка — МГУ — Воробьёвы горы — парк «Музеон» — Замоскворечье — остров Балчуг — улица Остоженка

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или моя супруга Дина
  • Поездка проходит на комфортабельном авто

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Октябрьская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Индивидуальные
На машине
Ночные
Летние
Горы
Природа и пейзажи
Воробьевы Горы
Популярные места
Замоскворечье
Музеон
Музеи
Остоженка
Киноэкскурсии

Похожие туры из Москвы

В Москве вся сила «. Прогулка по маршрутам Данилы Багрова из фильма» Брат 2
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
В Москве вся сила «. Прогулка по маршрутам Данилы Багрова из фильма» Брат 2
СТ.М. «Китай-город», памятник Кириллу и Мефодию
10 ноя
11 ноя
12 ноя
15 ноя
5 000 за всё до 5 чел.
«Как Москва в кино играла»: аудиоэкскурсия по местам из советских фильмов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
«Как Москва в кино играла»: аудиоэкскурсия по местам из советских фильмов
Станция метро «Арбатская» (ул. Воздвиженка, 11)
Сегодня
Завтра
10 ноя
11 ноя
990 за человека
Групповая велопрогулка по киноместам Москвы
🚲 На велосипеде
Мини-группа
3 часа
6 отзывов
Групповая велопрогулка по киноместам Москвы
Через набережные и парки - к достопримечательностям, где снимались любимые фильмы
в районе метро «Ленинский проспект»
10 ноя
11 ноя
14 ноя
15 ноя
980 за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🧭
ТАМ