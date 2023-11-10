Данила — ваша команда гидов в Москве

Провели экскурсии для 29 туристов

Наша команда — Дина и Данила. Организуем велотуры и велопрогулки с 2020 года. Мы — семейная пара, любим Москву и стараемся показать её небанальной, комфортной и уютной. Наши авторские туры — это всегда тематические поездки с уклоном в кино, визуал, искусство. Данила работает редактором на телеканале «Культура» и всегда в курсе самых интересных событий и мест в Москве. Хорошо знает город и может показать много секретных локаций, о которых в курсе только местные. Дина — профессиональный переводчик с немецкого и английского, увлекается фотографией.

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