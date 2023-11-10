Побывать там, где снимали сцены культовых советских фильмов, в комфортном всесезонном формате
Сретенка и Остоженка, МГУ и Воробьёвы горы, Замоскворечье и Музеон — что объединяет все эти московские локации? Всё верно, здесь снимались многие известные вам советские фильмы.
Мы проедем по киноместам с остановками, вспомним такие киношедевры, как «Летят журавли», «Жестокий романс», «Приключения Шурика» и обсудим любопытные моменты съёмок.
Мы проедем по киноместам с остановками, вспомним такие киношедевры, как «Летят журавли», «Жестокий романс», «Приключения Шурика» и обсудим любопытные моменты съёмок.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы узнаете:
- Что делала Софи Лорен в советском метро
- Почему дом, где снимался «Иван Васильевич меняет профессию», называли пьяным и почему Никулин отказался участвовать в съёмках этого фильма
- Поклонником какой актрисы был Пабло Пикассо
- И много другое!
Вы словно побываете в живом музее, ведь некоторые локации сохранились в оригинальном виде, хотя многим фильмам больше 50 лет. Услышите неожиданные факты о съёмочном процессе — и непременно захотите пересмотреть советскую классику!
Маршрут поездки: улица Сретенка — МГУ — Воробьёвы горы — парк «Музеон» — Замоскворечье — остров Балчуг — улица Остоженка
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или моя супруга Дина
- Поездка проходит на комфортабельном авто
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Октябрьская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данила — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 29 туристов
Наша команда — Дина и Данила. Организуем велотуры и велопрогулки с 2020 года. Мы — семейная пара, любим Москву и стараемся показать её небанальной, комфортной и уютной. Наши авторские туры — это всегда тематические поездки с уклоном в кино, визуал, искусство. Данила работает редактором на телеканале «Культура» и всегда в курсе самых интересных событий и мест в Москве. Хорошо знает город и может показать много секретных локаций, о которых в курсе только местные. Дина — профессиональный переводчик с немецкого и английского, увлекается фотографией.
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