Через набережные и парки - к достопримечательностям, где снимались любимые фильмы
«Красота-то какая! Лепота…» — эта сцена из фильма вам наверняка знакома.
А вот «где эта улица, где этот дом» — и многие другие места из советского кино — узнаете на велоэкскурсии. В группе до 10 человек вы проедете по велодорожкам и широким тротуарам. Увидите локации, которым посчастливилось попасть на экран. Вспомните трогательные сюжеты и любимые цитаты.
А вот «где эта улица, где этот дом» — и многие другие места из советского кино — узнаете на велоэкскурсии. В группе до 10 человек вы проедете по велодорожкам и широким тротуарам. Увидите локации, которым посчастливилось попасть на экран. Вспомните трогательные сюжеты и любимые цитаты.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
С комфортом и не торопясь мы проедем по местам из старых фильмов: «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», новеллы о приключениях Шурика и других известных кинолент. Вы словно побываете в живом музее, ведь некоторые локации почти не изменились, а многим из фильмов уже больше 50 лет. Услышите неожиданные факты о съёмочном процессе — и непременно захотите пересмотреть советскую классику.
Маршрут поездки: Замоскворечье (ст. м. «Новокузнецкая») — Серпуховская площадь — Шаболовка — Ленинский проспект — улица Вавилова — Воробьёвы горы — Лужники
Организационные детали
- Общая продолжительность экскурсии 3-4 часа. Программа подойдет для всех, кто умеет кататься на велосипеде и имеет минимальную физическую подготовку.
- Для прохождения маршрута понадобится велосипед. Рядом с местом старта экскурсии находится пункт велопроката.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Новокузнецкая»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Семкин — ваша команда гидов в Москве
Наша команда — Дина и Данила. Организуем велотуры и велопрогулки с 2020 года. Мы — семейная пара, любим Москву и стараемся показать её небанальной, комфортной и уютной. Наши авторские туры — это всегда тематические поездки, с уклоном в кино, визуал, искусство. Данила работает редактором на телеканале «Культура» и всегда в курсе самых интересных событий и мест в Москве. Хорошо знает город и может показать много секретных локаций, о которых в курсе только местные. Дина — профессиональный переводчик с немецкого и английского, увлекается фотографией.Задать вопрос
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