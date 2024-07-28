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Алёна Прекрасная прогулка, узнала много новых фактов про советское кино и про Москву. Данила прекрасный рассказчик и с ним очень комфортно передвигаться на велосипеде. Всем однозначно рекомендую 😊 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Елена Отличная велопрогулка! Было интересно и комфортно 🙂 рекомендую 👍 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Алексей Интересная экскурсия на велосипедах по местам Москвы из известных фильмов. Данила и Дина очень позитивная команда, увлекательно рассказывают необычные детали про съёмки фильмов и местах, где они проходили. Экскурсия подойдёт тем, кто любит и умеет кататься на велосипедах, маршрут достаточно большой, кто ленится можно взять электровелосипед в аренду, они есть возле станций метро. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталия Только сдали велосипеды. На экскурсии были с мужем. Оба в восторге. Идея и реализация 🔥🔥🔥. Новые впечатления, интересный рассказ и хорошая физ нагрузка. Теперь такой релакс приятный. Продолжили обсуждать фильмы за ужином. Спасибо большое организаторам за прекрасный маршрут по тихим красивым улочкам, на которых я раньше не бывала и интересный рассказ. 🌸 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Tatiana Спасибо Даниле и Дине за отличную велопрогулку! «Шурика» узнала сразу, с другими фильмами было посложнее) зато список «must see” пополнился) Прогулка довольно длительная, рассчитывайте свои силы. Маршрут очень хорош - каждая остановка - бриллиант) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет