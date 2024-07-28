«Красота-то какая! Лепота…» — эта сцена из фильма вам наверняка знакома.
А вот «где эта улица, где этот дом» — и многие другие места из советского кино — узнаете на велопрогулке. В группе до 10 человек вы проедете по велодорожкам и широким тротуарам. Увидите локации, которым посчастливилось попасть на экран. Вспомните трогательные сюжеты и любимые цитаты.
А вот «где эта улица, где этот дом» — и многие другие места из советского кино — узнаете на велопрогулке. В группе до 10 человек вы проедете по велодорожкам и широким тротуарам. Увидите локации, которым посчастливилось попасть на экран. Вспомните трогательные сюжеты и любимые цитаты.
Описание экскурсии
С комфортом и не торопясь мы проследуем по местам из старых фильмов: «Жестокий романс», «Иван Васильевич меняет профессию», новелл о приключениях Шурика и других известных кинолент. Вы словно побываете в живом музее, ведь некоторые локации почти не изменились, а многим из фильмов уже больше 50 лет. Услышите неожиданные факты о съёмочном процессе — и непременно захотите пересмотреть советскую классику.
Маршрут поездки: улица Вавилова — МГУ — Воробьёвы горы — парк Музеон — Замоскворечье — остров Балчуг — улица Остоженка
Организационные детали
- Общая продолжительность велопрогулки 2 часа. Программа подойдет для всех, кто умеет кататься на велосипеде и имеет минимальную физическую подготовку.
- Для прохождения маршрута понадобится велосипед. Рядом с местом старта находится пункт велопроката.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Ленинский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данила — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 8.5 часов
Провели экскурсии для 113 туристов
Наша команда — Дина и Данила. Организуем велотуры и велопрогулки с 2020 года. Мы — семейная пара, любим Москву и стараемся показать её небанальной, комфортной и уютной. Наши авторские туры —
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прекрасная прогулка, узнала много новых фактов про советское кино и про Москву. Данила прекрасный рассказчик и с ним очень комфортно передвигаться на велосипеде. Всем однозначно рекомендую 😊
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Отличная велопрогулка! Было интересно и комфортно 🙂 рекомендую 👍
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А
Интересная экскурсия на велосипедах по местам Москвы из известных фильмов. Данила и Дина очень позитивная команда, увлекательно рассказывают необычные детали про съёмки фильмов и местах, где они проходили. Экскурсия подойдёт тем, кто любит и умеет кататься на велосипедах, маршрут достаточно большой, кто ленится можно взять электровелосипед в аренду, они есть возле станций метро.
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Н
Только сдали велосипеды. На экскурсии были с мужем. Оба в восторге. Идея и реализация 🔥🔥🔥. Новые впечатления, интересный рассказ и хорошая физ нагрузка. Теперь такой релакс приятный. Продолжили обсуждать фильмы за ужином. Спасибо большое организаторам за прекрасный маршрут по тихим красивым улочкам, на которых я раньше не бывала и интересный рассказ. 🌸
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Спасибо Даниле и Дине за отличную велопрогулку! «Шурика» узнала сразу, с другими фильмами было посложнее) зато список «must see” пополнился) Прогулка довольно длительная, рассчитывайте свои силы. Маршрут очень хорош - каждая остановка - бриллиант)
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Л
Теплым летним вечером отлично покатались с Данилой и Диной. Маршрут длинный и насыщенный! Интересные и даже неожиданные локации, приятное общение и классные фоточки! Для тех, кто как и мы любит велики и Москву, рекомендую от всей души!!!
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