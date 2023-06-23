Групповая велопрогулка по киноместам Москвы

Через набережные и парки - к достопримечательностям, где снимались любимые фильмы

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О гиде
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Ответы на вопросы
«Красота-то какая! Лепота…» — эта сцена из фильма вам наверняка знакома.

А вот «где эта улица, где этот дом» — и многие другие места из советского кино — узнаете на велоэкскурсии. В группе до 10 человек вы проедете по велодорожкам и широким тротуарам. Увидите локации, которым посчастливилось попасть на экран. Вспомните трогательные сюжеты и любимые цитаты.
Групповая велопрогулка по киноместам Москвы
Групповая велопрогулка по киноместам Москвы
Групповая велопрогулка по киноместам Москвы
Групповая велопрогулка по киноместам Москвы
Групповая велопрогулка по киноместам Москвы
Групповая велопрогулка по киноместам Москвы
Групповая велопрогулка по киноместам Москвы
Групповая велопрогулка по киноместам Москвы
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

С комфортом и не торопясь мы проедем по местам из старых фильмов: «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», новеллы о приключениях Шурика и других известных кинолент. Вы словно побываете в живом музее, ведь некоторые локации почти не изменились, а многим из фильмов уже больше 50 лет. Услышите неожиданные факты о съёмочном процессе — и непременно захотите пересмотреть советскую классику.

Маршрут поездки: Замоскворечье (ст. м. «Новокузнецкая») — Серпуховская площадь — Шаболовка — Ленинский проспект — улица Вавилова — Воробьёвы горы — Лужники

Организационные детали

  • Общая продолжительность экскурсии 3-4 часа. Программа подойдет для всех, кто умеет кататься на велосипеде и имеет минимальную физическую подготовку.
  • Для прохождения маршрута понадобится велосипед. Рядом с местом старта экскурсии находится пункт велопроката.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Новокузнецкая»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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