Д Денис Парк Горького и Музеон: экскурсия с фотографом Нам всё понравилось. И прогулка, и фотки получились просто замечательные.

A Anna Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы Попросила Ольгу прислать хотя бы одно фото в течении 2-х дней после съемки. Получила 7 на следующий день. Очень красиво, в ожидании остальных) Очень приятно и легко проходит с Ольгой прогулка. Спасибо!

Н Наталья Автопутешествие по киноместам Москвы Скажу, что ни одну локацию в привязке к фильму мы не угадали)) интересно безусловно. Экскурсия для любителей советских фильмов. Поездка была дополнена рассказами о нюансах съёмки фильмов, историями о подборе актёров. Данила демонстрировал видеоролики и фотоматериалы

Ю Юлия Парк Горького и Музеон: экскурсия с фотографом Спасибо за прекрасную прогулку Александру. Все очень душевно и позитивно.

В Вероника Прогулка от храма Христа Спасителя до Музеона Спасибо, Юлия! Очень интересно и познавательно, на все дополнительные вопросы так же были получены ответы.

И Ирина Парк Горького и Музеон: экскурсия с фотографом Спасибо большое гиду Александру! Невзирая на малоснежный в этом году май, ему удалось создать приятную атмосферу во время прогулки, рассказывая нам о интересных событиях из жизни столицы, истории парка и Крымского моста! Полученные фотографии порадовали неожиданными ракурсами. Спасибо!

Н Наталья Фотосессия с Москвой Добрый день! Сегодня была фотосессия с Оксаной. Спасибо большое! Были учтены все пожелания и бонусом получили несколько фотографий уже через несколько часов после окончания прогулки! Фотографии и эмоции - прекрасны! Спасибо еще раз!

И Ирина Фотосессия с Москвой Новогодняя Москва это сказка!!! Фотограф смогла воплотить мою мечту в реальность. Спасибо сайту и в частности Оксане

А Алина Автопутешествие по киноместам Москвы Отличная экскурсия для тех, кто хотел бы посмотреть город с нестандартной стороны, узнать о киноместах города. Понравился рассказ, хотелось бы побольше рассказов во время пути от одного места к другому.