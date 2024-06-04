1 чел.
По популярности
Фотопрогулка
30 минут
Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы
Получить кадры, как из фильма на фоне столичных достопримечательностей и атмосферных улиц
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Экскурсия с фотографом: Парк Горького и Музеон, Москва
Получите уникальный опыт от прогулки по историческим паркам Москвы и профессиональные фото в качестве бонуса
Начало: В районе метро Парк Культуры (кольцевая)
«Необычный ландшафт, обилие растений и арт-объектов, уютные заведения и потрясающие виды на Москву — вы оцените Музеон как отличную фотолокацию»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:30
67006 030₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Автопутешествие по киноместам Москвы
Побывать там, где снимали сцены культовых советских фильмов, в комфортном всесезонном формате
Начало: В районе метро Октябрьская
«Маршрут поездки: улица Сретенка — МГУ — Воробьёвы горы — парк «Музеон» — Замоскворечье — остров Балчуг — улица Остоженка»
9 июня в 08:30
16 июня в 08:00
5 500₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотосессия с Москвой
От Воробьевых гор до ВДНХ - выбрать маршрут и получить отличные кадры на фоне столицы
«Парк Горького и Музеон, Арбат либо Парк Победы, недавно восстановленный Речной вокзал или бывшая фабрика «Красный Октябрь» — тут всегда кипит жизнь»
Завтра в 13:30
9 июня в 09:30
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка от храма Христа Спасителя до Музеона
Увидеть и узнать, как менялась Москва - на экскурсии по необычному маршруту в центре города
Начало: У храма Христа Спасителя
«Пройдём по набережной через парк Музеон, по-новому глядя на знакомые места»
11 июня в 17:00
15 июня в 09:00
4 550₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Прогулка по Москве с кофе и lifestyle-фотосессией
Получить естественный, но стильный контент для соцсетей - в одном из атмосферных районов города
Начало: у метро Парк культуры (или по договоренности)
«Парк Музеон, прекрасный в любое время года»
13 июня в 19:30
15 июня в 10:00
5 990₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Эпохи Москвы: сладкая обзорная прогулка
Увидеть главные памятники столицы от Кремля до Музеона и попробовать культовые конфеты
Начало: метро Кропоткинская
«Мы пройдем через парк Музеон на Болотный остров, по-новому глядя на знакомые места»
3 авг в 11:00
4 авг в 11:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Новая Третьяковка и Музеон
Прогуляться по парку со скульптурами и увидеть шедевры авангарда под увлекательные рассказы гида
Начало: У входа в Музеон
«Музеон и Новая Третьяковка идеально подходят для этого: в парке вы рассмотрите скульптуры советских мастеров авангарда и соцреализма, а в галерее познакомитесь с полотнами Кандинского, Малевича, Ларионова и других авангардистов»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис4 июня 2024Нам всё понравилось. И прогулка, и фотки получились просто замечательные.
- AAnna1 июня 2024Попросила Ольгу прислать хотя бы одно фото в течении 2-х дней после съемки. Получила 7 на следующий день. Очень красиво, в ожидании остальных) Очень приятно и легко проходит с Ольгой прогулка. Спасибо!
- ННаталья29 мая 2024Скажу, что ни одну локацию в привязке к фильму мы не угадали)) интересно безусловно. Экскурсия для любителей советских фильмов. Поездка была дополнена рассказами о нюансах съёмки фильмов, историями о подборе актёров. Данила демонстрировал видеоролики и фотоматериалы
- ЮЮлия27 мая 2024Спасибо за прекрасную прогулку Александру. Все очень душевно и позитивно.
- ВВероника24 мая 2024Спасибо, Юлия! Очень интересно и познавательно, на все дополнительные вопросы так же были получены ответы.
- ИИрина18 мая 2024Спасибо большое гиду Александру! Невзирая на малоснежный в этом году май, ему удалось создать приятную атмосферу во время прогулки, рассказывая нам о интересных событиях из жизни столицы, истории парка и Крымского моста! Полученные фотографии порадовали неожиданными ракурсами. Спасибо!
- ННаталья24 марта 2024Добрый день! Сегодня была фотосессия с Оксаной. Спасибо большое! Были учтены все пожелания и бонусом получили несколько фотографий уже через несколько часов после окончания прогулки! Фотографии и эмоции - прекрасны! Спасибо еще раз!
- ИИрина15 января 2024Новогодняя Москва это сказка!!! Фотограф смогла воплотить мою мечту в реальность. Спасибо сайту и в частности Оксане
- ААлина22 декабря 2023Отличная экскурсия для тех, кто хотел бы посмотреть город с нестандартной стороны, узнать о киноместах города. Понравился рассказ, хотелось бы побольше рассказов во время пути от одного места к другому.
- ННаталья14 декабря 2023Ольга не только несомненный профессионал своего дела, но и очень приятный в общении человек! В работе прислушивается к любым пожеланиям,
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Музеон»
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