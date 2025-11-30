В отличие от стандартных экскурсий, наш опытный гид погрузит вас в мир театрального волшебства на (почти) целых 3 часа, раскрывая секреты архитектуры, истории постановок и жизни выдающихся артистов.
Описание фото-прогулкиВ Большой театр с гидом и фотографом Мы продумали каждую деталь, чтобы ваше посещение Большого театра стало не просто экскурсией, а настоящим событием. От выбора гида и фотографа до маршрута и содержания рассказа — все направлено на то, чтобы вы получили максимальное удовольствие и узнали много нового об этом знаковом месте. Вы узнаете:
- В форме какого музыкального инструмента построен театр.
- Сколько деталей в хрустальной люстре и что находится над ней.
- Что такое зал-трансформер.
- Какую музу выдумал автор потолочного панно.
- Сколько весит занавес и сколько золота ушло на его изготовление.
- Кто шьёт балеринам пачки и из чего делают пуанты.
- Почему в партере были самые дешёвые места.
- Как попасть на Новую сцену, не покидая Историческую.
Согласно расписанию.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Услуги фотографа
- Входные билеты
- Подарки
Место начала и завершения?
Государственный академический Большой театр России, Историческая сцена
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
