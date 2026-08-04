Мы посетим легендарные Сандуновские бани — архитектурное и инженерное диво столицы, сохранившее свой облик и роскошные интерьеры практически с момента постройки в XIX веке! Вы побываете в Общественном разряде Сандунов, где узнаете о назначении каждого его отделения, о знаменитостях, посещавших легендарные бани, а также о кинофильмах, снимавшихся здесь. С увлекательной пешеходной прогулкой по Неглинке.
Описание экскурсииМосковская «Царь-баня» Актер придворного театра Екатерины II Сила Сандунов подарил им своё имя, ныне невидимая «река в трубе» Неглинная — местоположение, а «устроительница московской роскоши» и первая «бизнес-вумен» России Верочка Фирсанова возвела для бань сказочный дворец. Великий Федор Шаляпин мечтал «забрать» Сандуны с собой в Париж. В роскошных интерьерах бани снимались эпизоды наших самых любимых фильмов: «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Старый Новый год», «Брат-2». Вы увидите исторические ворота Сандунов, которые поражают и завораживают иностранцев своей громадной кованной решеткой и 14-метровым сводчатым арочным пролетом. Легендарные «новые» Сандуновские бани открылись на месте «старых» Сандунов в 1896 году. Великолепные фасады бани-дворца с элементами барокко, ренессанса, готики, обилием лепных украшений, барельефов и скульптур, роскошные внутренние интерьеры, богато отделанных норвежским и итальянским мрамором, английской, немецкой и швейцарской кафельной плиткой, с кованными и мраморными лестницами, бассейнами с колоннадами, великолепными залами, персидскими коврами, «позолоченными» потолками и хрустальными люстрами превратили баню в настоящий дворец. Новые Сандуны произвели революцию в банном деле: для освещения бани была построена собственная электростанция, специально сооружен водопровод с американским фильтрами и проведена самая передовая система вентиляции — и все это больше ста лет назад! Экскурсия по «Банному дворцу» Сандунов Для женщин эта экскурсия – единственная возможность побывать здесь, ведь в апартаменты Высшего Мужского разряда женщинам вход воспрещен! Римские термы и «Версальский» замок, мавританский дворец, знаменитый шикарный бассейн с колоннадами… Роскошь и великолепие сандуновских номерных залов захватывает дух! Вы побываете в Общественном разряде Сандунов, где узнаете о назначении каждого его отделения, о знаменитостях, посещавших легендарные бани, а также о кинофильмах, снимавшихся здесь. С легким паром! А начнется наше роскошное «банное» путешествие с увлекательной прогулки вдоль невидимой «реки в трубе» Неглинной. В ходе увлекательного рассказа вы узнаете:
- где была построена первая московская электростанция;
- где находилась «кузница» великих балерин;
- где находилось первое здание легендарного ресторана «Яръ»;
- в каком банке затапливали на ночь сейфы и с какой целью это делали;
- во что превратились бриллианты императрицы;
• где впервые в России произошло разделение бань на мужские и женские. Важная информация:
- Обратите внимание! Время сбора и отправление может быть разное, указано при бронировании и в путевке.
- Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую компании - организатору не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Использование устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро Кузнецкий Мост
Завершение: Москва
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Обратите внимание! Время сбора и отправление может быть разное, указано при бронировании и в путевке
- Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую компании - организатору не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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