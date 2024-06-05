Сандуновские бани – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Сандуновские бани» в Москве, цены от 2 670 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Женские истории Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
41 отзыв
Женские истории Москвы
Погулять по улицам столицы и узнать о живших на них удивительных женщинах
Начало: Метро Кузнецкий Мост, у выхода
Завтра в 18:30
15 июня в 18:30
от 2 670 за всё до 6 чел.
Москва Гиляровского
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Москва Гиляровского
Атмосферная прогулка по следам произведения «Москва и москвичи»: увидеть город глазами литератора
Начало: В районе метро Сухаревская
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000 за всё до 6 чел.
Девичники дореволюционной России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Девичники дореволюционной России
Отправиться в путешествие в конец 19 века по самому женскому маршруту в Москве
Начало: В районе Театрального проезда
9 июня в 15:00
10 июня в 10:00
7 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    5 июня 2024
    Москва Гиляровского
    Экскурсия прошла на одном дыхании, ходили 2 часа, экскурсовод великолепен, послушали историю сухаревского рынка, сандуновских бань, большой и малый переулки,
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    где жил Чехов и многие другие Забавные и занимательные истории о Гиляровском, о Москве и её жителях конца 19 века. Всем рекомендую, интересно и познавательно 🔥

  • Н
    Наталья
    31 мая 2024
    Женские истории Москвы
    Лариса, огромное спасибо за безумно интересную и познавательную экскурсию! Очень атмосферно, истории женщин восхищают и вдохновляют! Смотришь на знакомую Москву
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    совершенно другими глазами, привычные места открываются с новой стороны. Видно, как Вы любите свою работу и с какой радостью делитесь своими знаниями с окружающими! Мы в восторге!

  • Н
    Наталья
    21 апреля 2024
    Москва Гиляровского
    Экскурсия Москва Гиляровского прошла успешно. Интересный маршрут по улочкам старой Москвы, эмоциональный рассказ Дмитрия погружали в атмосферу того времени. Захотелось продолжения и, конечно, снова перечитать книги Гиляровского. Дмитрий, спасибо большое!!!
  • Е
    Елена
    11 марта 2024
    Женские истории Москвы
    Я осталась очень довольна экскурсией. Профессионально, доступно, логично, хорошим языком. Материал интересный, рассказчик обаятельный и терпимый (я тот еще перебивальщик!). Ушла в прекрасном настроении. рекомендую! Спасибо Трипстеру! Побольше таких профессионалов!
  • Ю
    Юлия
    3 ноября 2023
    Женские истории Москвы
    Лариса-прекрасный,знающий экскурсовод! Любезно согласилась забрать нас в другом месте,много информации было дано сверх заявленной. Чутко реагировала на наши просьбы. Рекомендую!
    Лариса-прекрасный,знающий экскурсовод! Любезно согласилась забрать нас в другом месте,много информации было дано сверх заявленной. Чутко реагировалаЛариса-прекрасный,знающий экскурсовод! Любезно согласилась забрать нас в другом месте,много информации было дано сверх заявленной. Чутко реагировалаЛариса-прекрасный,знающий экскурсовод! Любезно согласилась забрать нас в другом месте,много информации было дано сверх заявленной. Чутко реагировалаЛариса-прекрасный,знающий экскурсовод! Любезно согласилась забрать нас в другом месте,много информации было дано сверх заявленной. Чутко реагировалаЛариса-прекрасный,знающий экскурсовод! Любезно согласилась забрать нас в другом месте,много информации было дано сверх заявленной. Чутко реагировалаЛариса-прекрасный,знающий экскурсовод! Любезно согласилась забрать нас в другом месте,много информации было дано сверх заявленной. Чутко реагировалаЛариса-прекрасный,знающий экскурсовод! Любезно согласилась забрать нас в другом месте,много информации было дано сверх заявленной. Чутко реагировалаЛариса-прекрасный,знающий экскурсовод! Любезно согласилась забрать нас в другом месте,много информации было дано сверх заявленной. Чутко реагировала
  • г
    галина
    10 декабря 2022
    Москва Гиляровского
    очень понравилось, благодарим за экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Сандуновские бани»

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  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Сандуновские бани" можно забронировать 3 экскурсии от 2 670 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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