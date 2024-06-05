читать дальше совершенно другими глазами, привычные места открываются с новой стороны. Видно, как Вы любите свою работу и с какой радостью делитесь своими знаниями с окружающими! Мы в восторге!

Лариса, огромное спасибо за безумно интересную и познавательную экскурсию! Очень атмосферно, истории женщин восхищают и вдохновляют! Смотришь на знакомую Москву