1 чел.
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Индивидуальная
1.5 часа
Женские истории Москвы
Погулять по улицам столицы и узнать о живших на них удивительных женщинах
Начало: Метро Кузнецкий Мост, у выхода
Завтра в 18:30
15 июня в 18:30
от 2 670₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Москва Гиляровского
Атмосферная прогулка по следам произведения «Москва и москвичи»: увидеть город глазами литератора
Начало: В районе метро Сухаревская
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Девичники дореволюционной России
Отправиться в путешествие в конец 19 века по самому женскому маршруту в Москве
Начало: В районе Театрального проезда
9 июня в 15:00
10 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей5 июня 2024Экскурсия прошла на одном дыхании, ходили 2 часа, экскурсовод великолепен, послушали историю сухаревского рынка, сандуновских бань, большой и малый переулки,
- ННаталья31 мая 2024Лариса, огромное спасибо за безумно интересную и познавательную экскурсию! Очень атмосферно, истории женщин восхищают и вдохновляют! Смотришь на знакомую Москву
- ННаталья21 апреля 2024Экскурсия Москва Гиляровского прошла успешно. Интересный маршрут по улочкам старой Москвы, эмоциональный рассказ Дмитрия погружали в атмосферу того времени. Захотелось продолжения и, конечно, снова перечитать книги Гиляровского. Дмитрий, спасибо большое!!!
- ЕЕлена11 марта 2024Я осталась очень довольна экскурсией. Профессионально, доступно, логично, хорошим языком. Материал интересный, рассказчик обаятельный и терпимый (я тот еще перебивальщик!). Ушла в прекрасном настроении. рекомендую! Спасибо Трипстеру! Побольше таких профессионалов!
- ЮЮлия3 ноября 2023Лариса-прекрасный,знающий экскурсовод! Любезно согласилась забрать нас в другом месте,много информации было дано сверх заявленной. Чутко реагировала на наши просьбы. Рекомендую!
- ггалина10 декабря 2022очень понравилось, благодарим за экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Сандуновские бани»
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