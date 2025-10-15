Мои заказы

Басманный: по следам иностранцев в Москве

Оправиться в путешествие по старинным столичным улицам с настоящей европейской душой
Басманные улицы — уголок заповедной Москвы, где всё ещё можно увидеть панораму, как несколько веков назад.

Здания здесь хранят тайны и удивительные переплетения судеб своих владельцев, в основном — иностранцев. Ведь на рубеже 19–20 веков здесь селились представители крупнейшей немецкой диаспоры. Они сформировали облик района и внесли вклад в развитие города.
5
12 отзывов
Басманный: по следам иностранцев в Москве© Олеся
Басманный: по следам иностранцев в Москве© Олеся
Басманный: по следам иностранцев в Москве© Олеся

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Доходный дом Басманного товарищества, некогда считавшийся крупным борделем.
  • Храм Апостолов Петра и Павла, возведённый по чертежам самого Петра I.
  • Особняк несметно богатого купца Стахеева, ставший «рекламной витриной» его строительной компании.
  • Здание немецкой гимназии для русских девочек.
  • Доходный дом Вильнера — редкий пример венского модерна в столице.

И узнаете:

  • Как выглядели окрестности Басманных улиц в 16–18 веках.
  • Какая история вдохновила Ильфа и Петрова на роман «Двенадцать стульев».
  • Что нужно сделать, чтобы стать почётным пенсионером Монте-Карло.
  • Кто так полюбил Басманный район, что скупил здесь аж шесть домов.
  • Где появился один из первых супермаркетов в СССР.

Организационные детали

  • Программа ориентирована на взрослых и подростков от 16 лет.
  • Все объекты мы осматриваем снаружи, поэтому экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
  • Возможно провести экскурсию индивидуально для компании до 10 человек — 8 000 ₽.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Красные Ворота»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся
Олеся — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 57 туристов
Я аккредитованный гид по Москве. Мне всегда нравилось изучать город через его архитектуру, ведь окружающие нас здания бережно хранят истории о своих владельцах и могут многое рассказать о своих создателях. Главное
читать дальше

— уметь их правильно читать, чем мы и займёмся на экскурсиях. В основном я рассказываю о Москве рубежа 19–20 веков: о городе богатых купцов, рискованных предпринимателей и талантливых архитекторов. Каждый свой маршрут стараюсь превратить в приятную прогулку, которая позволит вам не только сделать новые открытия, но и почувствовать ту самую магию путешествий.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
И
Ирина
15 окт 2025
На экскурсию к Олесе попала случайно, т. к отменилась ранее запланированная и ничуть не пожалела. Отличный гид, несмотря на то, что люди из-за погодных условий отказывались, Олеся провела экскурсию с полной отдачей. Продуманный маршрут, прекрасная подача интересной информации. Раньше пробегала обе Басманные не глядя. Олесе удалось влюбить нас в этот уголок Москвы. Очень рекомендую гида и ее экскурсии.
К
Ксения
15 окт 2025
Здравствуйте. На экскурсию ходила моя мама, ей всё понравилось. Прекрасный гид, прекрасный маршрут и стояла прекрасная погода! Спасибо!
М
Мария
17 сен 2025
Все очень понравилось.
Позновательно и очень интересно
Е
Екатерина
24 авг 2025
Благодарю за увлекательную экскурсию! Олеся- яркий, позитивный, внимательный человек, очень интересно преподносит материал, слушать одно удовольствие❤️
Советую всем, кто увлекается архитектурой и любит послушать истории из жизни людей прошлых эпох
Н
Надежда
31 июл 2025
Очень понравилась экскурсия: Олеся - отличный рассказчик, про каждый из домов рассказала интересные истории, провела параллель между Басманным районом Петровских времен, конца 19 века и нынешним временем!
Мария
Мария
28 июл 2025
20 июля были на экскурсии у Олеси. Я очень хорошо знаю Басманный район, но, Олесе, как профессионалу, удалось удивить и открыть новые тайны этого района. Спасибо, очень было приятно иметь дело с человеком, влюбленным в свое дело.
С
Светлана
20 июл 2025
Выражаю огромную благодарность экскурсоводу Олесе за прекрасно проведённое время на экскурсии. Был очень интересно представлен материал и удалось узнать много нового о любимом городе. Маршрут оказался для меня весьма интересным, рассказ о каждом объекте очень позновательным. К тому же, Олеся очень позитивный человек, с которым приятно вести беседу. Хотела бы посетить ещё экскурсии вместе с Олесей.
С
Светлана
19 июл 2025
Я с удовольствием хожу на пешеходные экскурсии по Москве: узнаешь много нового о местах, в которых часто бываешь, но даже и не подозреваешь сколько интересных фактов хранит их архитектура и
читать дальше

история.
На экскурсию с Олесей попала случайно и абсолютно не пожалела. Время пролетело мгновенно, столько открытий об очень знакомом Басманном районе!
Потрясает влюблённость Олеси в свое дело, дар повествования и невероятное уважение к нашей истории и архитектуре!
Гид с большой буквы!
Хочется приходить на ваши экскурсии ещё, с нетерпением буду ждать новые экскурсии!

Андрей
Андрей
16 июл 2025
Олеся замечательный экскурсовод очень интересно рассказывает. Узнал много нового о присутствии иностранцев в истории нашего города.
Как много совершенно разных судеб и жизней может пройти в истории домов и улиц. И
читать дальше

у каждого своя какая-то небольшая история.
В общем чего тянуть кота за хвост, напишу коротко, людям, которые хотят погрузиться в историю Москвы экскурсию строго рекомендую, узнаете много нового о улицах на которых вы бываете каждый день.
Остальным тоже рекомендую маршрут прекрасный и места симпатичные.
А гиду процветания и новых экскурсий!! 😉

Дмитрий
Дмитрий
7 июл 2025
Сегодня посетили экскурсию «Басманный: по следам иностранцев в Москве», которую проводила экскурсовод Олеся.

Общее впечатление - великолепно!!!
Понравилось всё: сам маршрут, который грамотно составлен и расположение объектов позволяет ещё глубже и естественнее
читать дальше

погрузиться в тематику экскурсии.

Экскурсовод Олеся располагает к себе: безупречный внешний вид, приятный голос, очень грамотная, поставленная речь, глубокое знание материала, который очень легко воспринимается в её изложении.

Узнали много интереснейших фактов, которые просто так в интернете не найдешь.

Почти 2х часовая экскурсия пролетела незаметно и абсолютно не утомила!

Всем от души рекомендуем!!!

С Уважением Светлана и Дмитрий

ПС Хотели бы посетить другие экскурсии Олеси, но почему-то не нашли информации о них на Трипстере

Сегодня посетили экскурсию «Басманный: по следам иностранцев в Москве», которую проводила экскурсовод Олеся.Сегодня посетили экскурсию «Басманный: по следам иностранцев в Москве», которую проводила экскурсовод Олеся.Сегодня посетили экскурсию «Басманный: по следам иностранцев в Москве», которую проводила экскурсовод Олеся.Сегодня посетили экскурсию «Басманный: по следам иностранцев в Москве», которую проводила экскурсовод Олеся.
Т
Татьяна
28 июн 2025
Экскурсия от Олеси очень порадовала увлекательным содержанием, грамотным повествованием и легким маршрутом. Экскурсовод отличается хорошей эрудицией в области истории и архитектуры, умело отвечает на все вопросы, высказывает объективные оценки на события и действия исторических личностей. С Олесей было приятно общаться. Жаль не нашла больше экскурсий с этим гидом. Хотелось бы встретится еще раз с Олесей на другом информационном поле.
Экскурсия от Олеси очень порадовала увлекательным содержанием, грамотным повествованием и легким маршрутом. Экскурсовод отличается хорошей эрудициейЭкскурсия от Олеси очень порадовала увлекательным содержанием, грамотным повествованием и легким маршрутом. Экскурсовод отличается хорошей эрудициейЭкскурсия от Олеси очень порадовала увлекательным содержанием, грамотным повествованием и легким маршрутом. Экскурсовод отличается хорошей эрудициейЭкскурсия от Олеси очень порадовала увлекательным содержанием, грамотным повествованием и легким маршрутом. Экскурсовод отличается хорошей эрудициейЭкскурсия от Олеси очень порадовала увлекательным содержанием, грамотным повествованием и легким маршрутом. Экскурсовод отличается хорошей эрудициейЭкскурсия от Олеси очень порадовала увлекательным содержанием, грамотным повествованием и легким маршрутом. Экскурсовод отличается хорошей эрудициейЭкскурсия от Олеси очень порадовала увлекательным содержанием, грамотным повествованием и легким маршрутом. Экскурсовод отличается хорошей эрудицией
М
Марк
27 июн 2025
Попал на экскурсию к Олесе по рекомендации коллеги. Особых ожиданий не строил, но оказался приятно удивлён!

Экскурсовод отлично подготовлен, четкая логика повествования и хорошо поставленная речь! Сам маршрут интересный и живой
читать дальше

- очень разные и необычные жизни людей, судьбы которых были связаны с этим районом. Архитектура на маршруте разная - есть даже отголоски Петербурга, которые - внезапно - связаны с Востоком! (на фото).

В общем, максимально доволен. Хоть экскурсовод начинающий и отзывов мало, но человек горит своим делом, поэтому однозначно рекомендую!

Попал на экскурсию к Олесе по рекомендации коллеги. Особых ожиданий не строил, но оказался приятно удивлён!

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Москва: от уличных калачей до палат Романовых
Пешая
2 часа
328 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Москва: путешествие сквозь века - от Китай-города до Романовых
Погрузитесь в историческое путешествие по Москве, открывая секреты Китай-города и следы династии Романовых в увлекательной групповой экскурсии
Начало: У метро «Охотный ряд»
16 ноя в 14:00
19 ноя в 12:00
1000 ₽ за человека
Мясницкая и переулки: прогулка по четырём эпохам Москвы
Пешая
2 часа
123 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Мясницкая и переулки: прогулка по четырём эпохам Москвы
Пройти по самой московской улице, знакомясь с архитектурными стилями и историей страны
Начало: У станции метро «Лубянка»
25 ноя в 10:00
26 ноя в 10:00
5900 ₽ за всё до 4 чел.
Петровка - душа Москвы
Пешая
2 часа
66 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Петровка - душа Москвы: путешествие по историческому центру
Познакомьтесь с уникальным районом Москвы, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Петровка ждет вас, чтобы открыть свои сокровища
Начало: В райне м. Охотный Ряд
25 ноя в 10:00
26 ноя в 10:00
5900 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве