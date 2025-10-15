Басманные улицы — уголок заповедной Москвы, где всё ещё можно увидеть панораму, как несколько веков назад.
Здания здесь хранят тайны и удивительные переплетения судеб своих владельцев, в основном — иностранцев. Ведь на рубеже 19–20 веков здесь селились представители крупнейшей немецкой диаспоры. Они сформировали облик района и внесли вклад в развитие города.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Доходный дом Басманного товарищества, некогда считавшийся крупным борделем.
- Храм Апостолов Петра и Павла, возведённый по чертежам самого Петра I.
- Особняк несметно богатого купца Стахеева, ставший «рекламной витриной» его строительной компании.
- Здание немецкой гимназии для русских девочек.
- Доходный дом Вильнера — редкий пример венского модерна в столице.
И узнаете:
- Как выглядели окрестности Басманных улиц в 16–18 веках.
- Какая история вдохновила Ильфа и Петрова на роман «Двенадцать стульев».
- Что нужно сделать, чтобы стать почётным пенсионером Монте-Карло.
- Кто так полюбил Басманный район, что скупил здесь аж шесть домов.
- Где появился один из первых супермаркетов в СССР.
Организационные детали
- Программа ориентирована на взрослых и подростков от 16 лет.
- Все объекты мы осматриваем снаружи, поэтому экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
- Возможно провести экскурсию индивидуально для компании до 10 человек — 8 000 ₽.
Олеся — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 57 туристов
Я аккредитованный гид по Москве. Мне всегда нравилось изучать город через его архитектуру, ведь окружающие нас здания бережно хранят истории о своих владельцах и могут многое рассказать о своих создателях. Главное
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
15 окт 2025
На экскурсию к Олесе попала случайно, т. к отменилась ранее запланированная и ничуть не пожалела. Отличный гид, несмотря на то, что люди из-за погодных условий отказывались, Олеся провела экскурсию с полной отдачей. Продуманный маршрут, прекрасная подача интересной информации. Раньше пробегала обе Басманные не глядя. Олесе удалось влюбить нас в этот уголок Москвы. Очень рекомендую гида и ее экскурсии.
К
Ксения
15 окт 2025
Здравствуйте. На экскурсию ходила моя мама, ей всё понравилось. Прекрасный гид, прекрасный маршрут и стояла прекрасная погода! Спасибо!
М
Мария
17 сен 2025
Все очень понравилось.
Позновательно и очень интересно
Е
Екатерина
24 авг 2025
Благодарю за увлекательную экскурсию! Олеся- яркий, позитивный, внимательный человек, очень интересно преподносит материал, слушать одно удовольствие❤️
Советую всем, кто увлекается архитектурой и любит послушать истории из жизни людей прошлых эпох
Н
Надежда
31 июл 2025
Очень понравилась экскурсия: Олеся - отличный рассказчик, про каждый из домов рассказала интересные истории, провела параллель между Басманным районом Петровских времен, конца 19 века и нынешним временем!
Мария
28 июл 2025
20 июля были на экскурсии у Олеси. Я очень хорошо знаю Басманный район, но, Олесе, как профессионалу, удалось удивить и открыть новые тайны этого района. Спасибо, очень было приятно иметь дело с человеком, влюбленным в свое дело.
С
Светлана
20 июл 2025
Выражаю огромную благодарность экскурсоводу Олесе за прекрасно проведённое время на экскурсии. Был очень интересно представлен материал и удалось узнать много нового о любимом городе. Маршрут оказался для меня весьма интересным, рассказ о каждом объекте очень позновательным. К тому же, Олеся очень позитивный человек, с которым приятно вести беседу. Хотела бы посетить ещё экскурсии вместе с Олесей.
С
Светлана
19 июл 2025
Я с удовольствием хожу на пешеходные экскурсии по Москве: узнаешь много нового о местах, в которых часто бываешь, но даже и не подозреваешь сколько интересных фактов хранит их архитектура и
Андрей
16 июл 2025
Олеся замечательный экскурсовод очень интересно рассказывает. Узнал много нового о присутствии иностранцев в истории нашего города.
Как много совершенно разных судеб и жизней может пройти в истории домов и улиц. И
Дмитрий
7 июл 2025
Сегодня посетили экскурсию «Басманный: по следам иностранцев в Москве», которую проводила экскурсовод Олеся.
Общее впечатление - великолепно!!!
Понравилось всё: сам маршрут, который грамотно составлен и расположение объектов позволяет ещё глубже и естественнее
Т
Татьяна
28 июн 2025
Экскурсия от Олеси очень порадовала увлекательным содержанием, грамотным повествованием и легким маршрутом. Экскурсовод отличается хорошей эрудицией в области истории и архитектуры, умело отвечает на все вопросы, высказывает объективные оценки на события и действия исторических личностей. С Олесей было приятно общаться. Жаль не нашла больше экскурсий с этим гидом. Хотелось бы встретится еще раз с Олесей на другом информационном поле.
М
Марк
27 июн 2025
Попал на экскурсию к Олесе по рекомендации коллеги. Особых ожиданий не строил, но оказался приятно удивлён!
Экскурсовод отлично подготовлен, четкая логика повествования и хорошо поставленная речь! Сам маршрут интересный и живой
