И Ирина На экскурсию к Олесе попала случайно, т. к отменилась ранее запланированная и ничуть не пожалела. Отличный гид, несмотря на то, что люди из-за погодных условий отказывались, Олеся провела экскурсию с полной отдачей. Продуманный маршрут, прекрасная подача интересной информации. Раньше пробегала обе Басманные не глядя. Олесе удалось влюбить нас в этот уголок Москвы. Очень рекомендую гида и ее экскурсии.

К Ксения Здравствуйте. На экскурсию ходила моя мама, ей всё понравилось. Прекрасный гид, прекрасный маршрут и стояла прекрасная погода! Спасибо!

М Мария Все очень понравилось.

Позновательно и очень интересно

Е Екатерина Благодарю за увлекательную экскурсию! Олеся- яркий, позитивный, внимательный человек, очень интересно преподносит материал, слушать одно удовольствие❤️

Советую всем, кто увлекается архитектурой и любит послушать истории из жизни людей прошлых эпох

Н Надежда Очень понравилась экскурсия: Олеся - отличный рассказчик, про каждый из домов рассказала интересные истории, провела параллель между Басманным районом Петровских времен, конца 19 века и нынешним временем!

Мария 20 июля были на экскурсии у Олеси. Я очень хорошо знаю Басманный район, но, Олесе, как профессионалу, удалось удивить и открыть новые тайны этого района. Спасибо, очень было приятно иметь дело с человеком, влюбленным в свое дело.

С Светлана Выражаю огромную благодарность экскурсоводу Олесе за прекрасно проведённое время на экскурсии. Был очень интересно представлен материал и удалось узнать много нового о любимом городе. Маршрут оказался для меня весьма интересным, рассказ о каждом объекте очень позновательным. К тому же, Олеся очень позитивный человек, с которым приятно вести беседу. Хотела бы посетить ещё экскурсии вместе с Олесей.

С Светлана

На экскурсию с Олесей попала случайно и абсолютно не пожалела. Время пролетело мгновенно, столько открытий об очень знакомом Басманном районе!

Потрясает влюблённость Олеси в свое дело, дар повествования и невероятное уважение к нашей истории и архитектуре!

Гид с большой буквы!

Хочется приходить на ваши экскурсии ещё, с нетерпением буду ждать новые экскурсии! Я с удовольствием хожу на пешеходные экскурсии по Москве: узнаешь много нового о местах, в которых часто бываешь, но даже и не подозреваешь сколько интересных фактов хранит их архитектура и

Андрей

Как много совершенно разных судеб и жизней может пройти в истории домов и улиц. И

В общем чего тянуть кота за хвост, напишу коротко, людям, которые хотят погрузиться в историю Москвы экскурсию строго рекомендую, узнаете много нового о улицах на которых вы бываете каждый день.

Остальным тоже рекомендую маршрут прекрасный и места симпатичные.

А гиду процветания и новых экскурсий!! 😉 Олеся замечательный экскурсовод очень интересно рассказывает. Узнал много нового о присутствии иностранцев в истории нашего города.Как много совершенно разных судеб и жизней может пройти в истории домов и улиц. И

Дмитрий



Общее впечатление - великолепно!!!

Понравилось всё: сам маршрут, который грамотно составлен и расположение объектов позволяет ещё глубже и естественнее



Экскурсовод Олеся располагает к себе: безупречный внешний вид, приятный голос, очень грамотная, поставленная речь, глубокое знание материала, который очень легко воспринимается в её изложении.



Узнали много интереснейших фактов, которые просто так в интернете не найдешь.



Почти 2х часовая экскурсия пролетела незаметно и абсолютно не утомила!



Всем от души рекомендуем!!!



С Уважением Светлана и Дмитрий



Т Татьяна Экскурсия от Олеси очень порадовала увлекательным содержанием, грамотным повествованием и легким маршрутом. Экскурсовод отличается хорошей эрудицией в области истории и архитектуры, умело отвечает на все вопросы, высказывает объективные оценки на события и действия исторических личностей. С Олесей было приятно общаться. Жаль не нашла больше экскурсий с этим гидом. Хотелось бы встретится еще раз с Олесей на другом информационном поле.