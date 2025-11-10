На экскурсии вы познакомитесь с судьбами людей, которые были тесно связаны с Плющихой — Толстым, Белым, Репиным, Александровым и другими.
Прогулка по историческим локациям приведёт нас к местам съёмок знаменитых фильмов — «Мимино», «Мастер и Маргарита» и, конечно, «Три тополя на Плющихе». Завершим прогулку чудесным видом на Москву с Мухиной горы.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Министерство иностранных дел — одну из семи сталинских высоток
- Дом Щербачёва — первый московский адрес Льва Толстого. Впечатления о нём легли в основу повести «Детство»
- Памятник Александрову — композитору, написавшему музыку гимна России
- Дом баронессы Симолин — где жил и работал Илья Репин, создавая своих легендарных «Запорожцев»
- Дом Палибина — одно из старейших деревянных зданий Москвы, где находился кабинет искусствоведа и реставратора Саввы Ямщикова
- Доходный дом Баумгартена — где в подвале провёл последние дни поэт Андрей Белый
- Храм Воздвижения Креста Господня на Чистом Вражке — здесь венчались Антон Чехов и Ольга Книппер
- Дом архитекторов — творение Алексея Щусева. Во дворе здания снимали фильм «Три тополя на Плющихе»
- Смотровую площадку на Ростовской набережной — с панорамным видом на Москва-Сити, Киевский вокзал, Дом правительства, Бородинский мост и другие знаковые объекты
Вы узнаете:
- Как здание Манежа превратилось в Дом культуры
- Как Александров одновременно создавал церковные песнопения и революционные марши
- На какой картине Репина, по словам Третьякова, не изображено ни одного приятного лица, и почему Третьяков не пускал художника в свою галерею
- Какой поэт жаловался, что ему «невыносимо драться с толпой оголтелых спекулянтов по утрам»
- Как Антон Чехов обманул родственников, чтобы те не помешали его венчанию
- Почему Марина Цветаева не смогла ужиться в гимназии, где учились дети Серова, Поленова и Шаляпина
- Почему гора, с которой открывается один из красивейших видов на Москву, носит странное название Мухина
Организационные детали
Экскурсия будет интересна участникам старше 16 лет.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станции метро «Смоленская» Филёвской линии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 106 туристов
Давайте знакомиться! Меня зовут Алия, я профессиональный гид. Люблю копаться в исторических фактах, находить неожиданные повороты событий и открывать интересных личностей. Люблю Москву с её тихими улочками и громкими именами. Приглашаю вас на мои душевные и увлекательные экскурсии.Задать вопрос
