На экскурсии вы познакомитесь с судьбами людей, которые были тесно связаны с Плющихой — Толстым, Белым, Репиным, Александровым и другими.



Прогулка по историческим локациям приведёт нас к местам съёмок знаменитых фильмов — «Мимино», «Мастер и Маргарита» и, конечно, «Три тополя на Плющихе». Завершим прогулку чудесным видом на Москву с Мухиной горы.