Что вас ожидает:

Концепция экскурсии — это городские легенды, необычные истории и не скучные факты о достопримечательных местах на Большой Никитской, и о выдающихся людях, которые их прославили.

Семейные тайны аристократов, где готовили соленья для Ивана Грозного, легенды о Суворове, сколько этажей в здании ТАСС, писающий мальчик на Большой Никитской, предки Павла Буре — кто они?, кто одевал дам императорской семьи и весь бомонд и где жила товарищ Калугина из «Служебного романа». А также мистические байки о Вольфе Мессинге, где выступали Федор Шаляпин, Сара Бернар и Айседора Дункан, спектакль для единственного зрителя – какой он?, студенческие приколы над памятником Чайковскому, где можно увидеть всех животных Земли, откуда тянется подземный ход к Кремлю, скандальный барельеф и причем тут Маяковский, где

крестили, венчали и отпевали профессорских детей и выпускников МГУ — эти и множество других легенд и баек вы узнаете на экскурсии!