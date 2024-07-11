Мои заказы

Большая Никитская - в гости к аристократам

Встреча с аристократической Москвой: Пешеходная экскурсия по Большой Никитской
Большая Никитская — улица аристократическая, древняя, длинная и центровая. Множество особняков порадуют глаз и точно удивят историями и тайнами, притаившимися за их окнами.

Иван Грозный, Наполеон, Пушкин, Тургенев, Чехов, Суворов, Чайковский,
читать дальшеуменьшить

Маяковский, Булгаков, Цветаева, Шаляпин, Сара Бернар, Айседора Дункан, Вольф Мессинг. Как вам такие имена? А героев на нашем пути гораздо больше! И о каждом найдется необычная история. Завершится наша красивая прогулка шикарным видом на Кремль.

5
2 отзыва
Большая Никитская - в гости к аристократам
Большая Никитская - в гости к аристократам
Большая Никитская - в гости к аристократам

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Концепция экскурсии — это городские легенды, необычные истории и не скучные факты о достопримечательных местах на Большой Никитской, и о выдающихся людях, которые их прославили. Семейные тайны аристократов, где готовили соленья для Ивана Грозного, легенды о Суворове, сколько этажей в здании ТАСС, писающий мальчик на Большой Никитской, Павел Буре — который час?, кто одевал дам императорской семьи и весь бомонд и где жила товарищ Калугина из «Служебного романа». А также мистические байки о Вольфе Мессинге, где выступали Федор Шаляпин, Сара Бернар и Айседора Дункан, спектакль для единственного зрителя – какой он?, студенческие приколы над памятником Чайковскому, где можно увидеть всех животных Земли, откуда тянется подземный ход к Кремлю, скандальный барельеф и причем тут Маяковский, где крестили, венчали и отпевали профессорских детей и выпускников МГУ — эти и множество других легенд и баек вы узнаете на экскурсии!

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Городская усадьба Коптева - Мейендорф
  • ЦДЛ, Дом Ростовых
  • Особняк Я.А. Рекка и С.Д. Красильщиковой
  • Особняк Лопатиной. Посольство Бразилии
  • Городская усадьба Позднякова - Волковой - Грибова
  • Дом Вольфа Мессинга
  • Еврейский культурный центр
  • Издательство «У Никитских ворот»
  • Посольство Испании
  • Музей военной формы
  • Дом товарища Калугиной из фильма «Служебный роман»
  • Особняк Балиных
  • Посольство Мьянмы
  • Усадьба Черкасской - Баскакова
  • Дом Суворова
  • Памятник Алексею Толстому
  • Вознесенский Храм у Никитских ворот
  • Дом Элькинда с куполом
  • Дом Элькинда. Мерзляковский пер
  • Храм Феодора Студита
  • Памятник Тимирязеву
  • Театр Марка Розовского у Никитских ворот
  • Здание ТАСС
  • Дом Позднякова - Юсупова
  • Доходный дом Голицыной - Батюшкова
  • Геликон Опера
  • Театр Маяковского
  • Храм Малое Вознесение
  • Палаты Араслановых
  • Дом Якова Брюса
  • Памятник П.И. Чайковскому
  • Консерватория им. Чайковского
  • Электроподстанция метро
  • Усадьба Орлова. Издательство МГУ
  • Зоологический музей
  • Храм Татианы Великомученицы при МГУ
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Дополнительных расходов нет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, ул. Большая Никитская, 60 с 2
Завершение: Москва, ул. Большая Никитская, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
В жаркий день формат что надо - легкая прогулка с историей мест, где-то с фактами, где-то с байками. Катарина замечательный гид - внимательная к интересу и комфорту слушателей, очень легкая в общении! Отдельное спасибо за индивидуальный подход, программа и длительность были адаптированы под нас! Вышли с экскурсии довольные и с еще большим интересом к историям людей, живших на Никитской.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Катарина прекрасный «живой» экскурсовод. Истории, городские легенды, интересные факты — информация подается легко и ненапряжно. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Большая Никитская - в гости к аристократам»

Хитровка: криминальная аристократия Москвы. По следам Эраста Фандорина
Пешая
2 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Хитровка: криминальная аристократия Москвы. По следам Эраста Фандорина
Путешествие по следам Эраста Фандорина и Сеньки Скорика перенесет вас в Москву конца 19 века. Узнайте тайны Хитровки и Китай-города
Начало: Метро Китай-город
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
от 11 450 ₽ за всё до 6 чел.
Барная Большая Никитская: история в коктейльной подаче (18+)
Пешая
3 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Барная Большая Никитская: история в коктейльной подаче (18+)
Погулять по центру Москвы и заглянуть в три атмосферных бара, которых нет в путеводителях
11 авг в 17:00
15 авг в 17:00
от 10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Авторская литературная экскурсия по Никитскому бульвару
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Авторская литературная экскурсия по Никитскому бульвару
Исследуйте Никитский бульвар, где жили и творили великие писатели. Откройте для себя их истории и секреты, которые оставили след в истории
Начало: На улице Новый Арбат
10 авг в 09:30
11 авг в 09:00
от 7400 ₽ за всё до 10 чел.
От Пушкина - до Гоголей. Прогулка по Тверскому и Никитскому бульварам
Пешая
2.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
От Пушкина - до Гоголей. Прогулка по Тверскому и Никитскому бульварам
Исследовать район Пушкинской площади с архитектурой 17-20 веков и услышать истории из жизни творцов
Начало: У метро «Тверская»
17 авг в 12:30
18 авг в 09:00
от 8700 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
7990 ₽ за экскурсию