Встреча с аристократической Москвой: Пешеходная экскурсия по Большой Никитской
Большая Никитская — улица аристократическая, древняя, длинная и центровая. Множество особняков порадуют глаз и точно удивят историями и тайнами, притаившимися за их окнами.
Иван Грозный, Наполеон, Пушкин, Тургенев, Чехов, Суворов, Чайковский, Маяковский, Булгаков, Цветаева, Шаляпин, Сара Бернар, Айседора Дункан, Вольф Мессинг. Как вам такие имена? А героев на нашем пути гораздо больше! И о каждом найдется необычная история. Завершится наша красивая прогулка шикарным видом на Кремль.
Иван Грозный, Наполеон, Пушкин, Тургенев, Чехов, Суворов, Чайковский, Маяковский, Булгаков, Цветаева, Шаляпин, Сара Бернар, Айседора Дункан, Вольф Мессинг. Как вам такие имена? А героев на нашем пути гораздо больше! И о каждом найдется необычная история. Завершится наша красивая прогулка шикарным видом на Кремль.
Ближайшие даты:
23
авг
авг
24
авг
авг
25
авг
авг
26
авг
авг
27
авг
авг
28
авг
авг
29
авг
авг
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Городская усадьба Коптева — Мейендорф
- ЦДЛ, Дом Ростовых
- Особняк Я. А. Рекка и С. Д. Красильщиковой
- Особняк Лопатиной. Посольство Бразилии
- Городская усадьба Позднякова — Волковой — Грибова
- Дом Вольфа Мессинга
- Еврейский культурный центр
- Издательство «У Никитских ворот»
- Посольство Испании
- Музей военной формы
- Дом товарища Калугиной из фильма «Служебный роман»
- Особняк Балиных
- Посольство Мьянмы
- Усадьба Черкасской – Баскакова
- Дом Суворова
- Памятник Алексею Толстому
- Вознесенский Храм у Никитских ворот
- Дом Элькинда с куполом
- Дом Элькинда. Мерзляковский пер.
- Храм Феодора Студита
- Памятник Тимирязеву
- Театр Марка Розовского у Никитских ворот
- Здание ТАСС
- Дом Позднякова — Юсупова
- Доходный дом Голицыной — Батюшкова
- Геликон Опера
- Театр Маяковского
- Дом Булошникова
- Храм Малое Вознесение
- Палаты Араслановых
- Дом Якова Брюса
- Памятник П. И. Чайковскому
- Консерватория им. Чайковского
- Электроподстанция метро
- Усадьба Орлова. Издательство МГУ
- Зоологический музей
- Храм Татианы Великомученицы при МГУ
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Концепция экскурсии — это городские легенды, необычные истории и не скучные факты о достопримечательных местах на Большой Никитской, и о выдающихся людях, которые их прославили.
Семейные тайны аристократов, где готовили соленья для Ивана Грозного, легенды о Суворове, сколько этажей в здании ТАСС, писающий мальчик на Большой Никитской, предки Павла Буре — кто они?, кто одевал дам императорской семьи и весь бомонд и где жила товарищ Калугина из «Служебного романа». А также мистические байки о Вольфе Мессинге, где выступали Федор Шаляпин, Сара Бернар и Айседора Дункан, спектакль для единственного зрителя – какой он?, студенческие приколы над памятником Чайковскому, где можно увидеть всех животных Земли, откуда тянется подземный ход к Кремлю, скандальный барельеф и причем тут Маяковский, где
крестили, венчали и отпевали профессорских детей и выпускников МГУ — эти и множество других легенд и баек вы узнаете на экскурсии!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Дополнительных расходов нет
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Москва, ул. Большая Никитская, 62 с 3Завершение: Москва, ул. Большая Никитская, 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Концепция экскурсии — это городские легенды
- Необычные истории и не скучные факты о достопримечательных местах на Большой Никитской
- И о выдающихся людях
- Которые их прославили. Отличный выбор для тех
- Кто любит познавательные экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Индивидуальные
Пешеходные
Необычные
Летние
Дворцы, замки и особняки
Экскурсии на 8 марта
Старая Москва
9 мая
Экскурсии по городу для москвичей
Нескучные экскурсии
Похожие туры из Москвы
Индивидуальная
2 часа
Великолепная усадьба Кусково
Посетить загородную резиденцию графов Шереметевых и раскрыть ее тайны с профессиональным гидом
у входа в усадьбу
Завтра
24 авг
25 авг
26 авг
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Загадки Старой Москвы
Погулять по историческому центру и узнать о происходивших здесь таинственных событиях
у центрального телеграфа
28 авг
30 авг
31 авг
2 сен
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Авторская литературная экскурсия по Никитскому бульвару
Увидеть, где жили, работали и любили великие русские писатели
на улице Новый Арбат
25 авг
26 авг
27 авг
28 авг
50004 500₽ за всё до 10 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии