Большая Никитская - в гости к аристократам

Встреча с аристократической Москвой: Пешеходная экскурсия по Большой Никитской

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Большая Никитская — улица аристократическая, древняя, длинная и центровая. Множество особняков порадуют глаз и точно удивят историями и тайнами, притаившимися за их окнами.

Иван Грозный, Наполеон, Пушкин, Тургенев, Чехов, Суворов, Чайковский, Маяковский, Булгаков, Цветаева, Шаляпин, Сара Бернар, Айседора Дункан, Вольф Мессинг. Как вам такие имена? А героев на нашем пути гораздо больше! И о каждом найдется необычная история. Завершится наша красивая прогулка шикарным видом на Кремль.
Большая Никитская - в гости к аристократам
Большая Никитская - в гости к аристократам
Большая Никитская - в гости к аристократам
Большая Никитская - в гости к аристократам
Большая Никитская - в гости к аристократам
Большая Никитская - в гости к аристократам
Ближайшие даты:
23
авг
24
авг
25
авг
26
авг
27
авг
28
авг
29
авг
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Городская усадьба Коптева — Мейендорф
  • ЦДЛ, Дом Ростовых
  • Особняк Я. А. Рекка и С. Д. Красильщиковой
  • Особняк Лопатиной. Посольство Бразилии
  • Городская усадьба Позднякова — Волковой — Грибова
  • Дом Вольфа Мессинга
  • Еврейский культурный центр
  • Издательство «У Никитских ворот»
  • Посольство Испании
  • Музей военной формы
  • Дом товарища Калугиной из фильма «Служебный роман»
  • Особняк Балиных
  • Посольство Мьянмы
  • Усадьба Черкасской – Баскакова
  • Дом Суворова
  • Памятник Алексею Толстому
  • Вознесенский Храм у Никитских ворот
  • Дом Элькинда с куполом
  • Дом Элькинда. Мерзляковский пер.
  • Храм Феодора Студита
  • Памятник Тимирязеву
  • Театр Марка Розовского у Никитских ворот
  • Здание ТАСС
  • Дом Позднякова — Юсупова
  • Доходный дом Голицыной — Батюшкова
  • Геликон Опера
  • Театр Маяковского
  • Дом Булошникова
  • Храм Малое Вознесение
  • Палаты Араслановых
  • Дом Якова Брюса
  • Памятник П. И. Чайковскому
  • Консерватория им. Чайковского
  • Электроподстанция метро
  • Усадьба Орлова. Издательство МГУ
  • Зоологический музей
  • Храм Татианы Великомученицы при МГУ
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Концепция экскурсии — это городские легенды, необычные истории и не скучные факты о достопримечательных местах на Большой Никитской, и о выдающихся людях, которые их прославили.
Семейные тайны аристократов, где готовили соленья для Ивана Грозного, легенды о Суворове, сколько этажей в здании ТАСС, писающий мальчик на Большой Никитской, предки Павла Буре — кто они?, кто одевал дам императорской семьи и весь бомонд и где жила товарищ Калугина из «Служебного романа». А также мистические байки о Вольфе Мессинге, где выступали Федор Шаляпин, Сара Бернар и Айседора Дункан, спектакль для единственного зрителя – какой он?, студенческие приколы над памятником Чайковскому, где можно увидеть всех животных Земли, откуда тянется подземный ход к Кремлю, скандальный барельеф и причем тут Маяковский, где
крестили, венчали и отпевали профессорских детей и выпускников МГУ — эти и множество других легенд и баек вы узнаете на экскурсии!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Дополнительных расходов нет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, ул. Большая Никитская, 62 с 3
Завершение: Москва, ул. Большая Никитская, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Концепция экскурсии — это городские легенды
  • Необычные истории и не скучные факты о достопримечательных местах на Большой Никитской
  • И о выдающихся людях
  • Которые их прославили. Отличный выбор для тех
  • Кто любит познавательные экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Индивидуальные
Пешеходные
Необычные
Летние
Дворцы, замки и особняки
Экскурсии на 8 марта
Старая Москва
9 мая
Экскурсии по городу для москвичей
Нескучные экскурсии

Похожие туры из Москвы

Великолепная усадьба Кусково
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Великолепная усадьба Кусково
Посетить загородную резиденцию графов Шереметевых и раскрыть ее тайны с профессиональным гидом
у входа в усадьбу
Завтра
24 авг
25 авг
26 авг
5 000 за всё до 10 чел.
Загадки Старой Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Загадки Старой Москвы
Погулять по историческому центру и узнать о происходивших здесь таинственных событиях
у центрального телеграфа
28 авг
30 авг
31 авг
2 сен
5 000 за всё до 10 чел.
Авторская литературная экскурсия по Никитскому бульвару
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Авторская литературная экскурсия по Никитскому бульвару
Увидеть, где жили, работали и любили великие русские писатели
на улице Новый Арбат
25 авг
26 авг
27 авг
28 авг
50004 500 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ