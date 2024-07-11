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Иван Грозный, Наполеон, Пушкин, Тургенев, Чехов, Суворов, Чайковский, читать дальше уменьшить Маяковский, Булгаков, Цветаева, Шаляпин, Сара Бернар, Айседора Дункан, Вольф Мессинг. Как вам такие имена? А героев на нашем пути гораздо больше! И о каждом найдется необычная история. Завершится наша красивая прогулка шикарным видом на Кремль. Большая Никитская — улица аристократическая, древняя, длинная и центровая. Множество особняков порадуют глаз и точно удивят историями и тайнами, притаившимися за их окнами.Иван Грозный, Наполеон, Пушкин, Тургенев, Чехов, Суворов, Чайковский, 5 2 отзыва

Катарина Ваш гид в Москве Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 7990 ₽ за экскурсию Цена за 1-20 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 2 отзыва 3 часа 1-20 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: Концепция экскурсии — это городские легенды, необычные истории и не скучные факты о достопримечательных местах на Большой Никитской, и о выдающихся людях, которые их прославили. Семейные тайны аристократов, где готовили соленья для Ивана Грозного, легенды о Суворове, сколько этажей в здании ТАСС, писающий мальчик на Большой Никитской, Павел Буре — который час?, кто одевал дам императорской семьи и весь бомонд и где жила товарищ Калугина из «Служебного романа». А также мистические байки о Вольфе Мессинге, где выступали Федор Шаляпин, Сара Бернар и Айседора Дункан, спектакль для единственного зрителя – какой он?, студенческие приколы над памятником Чайковскому, где можно увидеть всех животных Земли, откуда тянется подземный ход к Кремлю, скандальный барельеф и причем тут Маяковский, где крестили, венчали и отпевали профессорских детей и выпускников МГУ — эти и множество других легенд и баек вы узнаете на экскурсии!

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Городская усадьба Коптева - Мейендорф

ЦДЛ, Дом Ростовых

Особняк Я.А. Рекка и С.Д. Красильщиковой

Особняк Лопатиной. Посольство Бразилии

Городская усадьба Позднякова - Волковой - Грибова

Дом Вольфа Мессинга

Еврейский культурный центр

Издательство «У Никитских ворот»

Посольство Испании

Музей военной формы

Дом товарища Калугиной из фильма «Служебный роман»

Особняк Балиных

Посольство Мьянмы

Усадьба Черкасской - Баскакова

Дом Суворова

Памятник Алексею Толстому

Вознесенский Храм у Никитских ворот

Дом Элькинда с куполом

Дом Элькинда. Мерзляковский пер

Храм Феодора Студита

Памятник Тимирязеву

Театр Марка Розовского у Никитских ворот

Здание ТАСС

Дом Позднякова - Юсупова

Доходный дом Голицыной - Батюшкова

Геликон Опера

Театр Маяковского

Храм Малое Вознесение

Палаты Араслановых

Дом Якова Брюса

Памятник П.И. Чайковскому

Консерватория им. Чайковского

Электроподстанция метро

Усадьба Орлова. Издательство МГУ

Зоологический музей

Храм Татианы Великомученицы при МГУ Что включено Услуги гида Что не входит в цену Дополнительных расходов нет Где начинаем и завершаем? Начало: Москва, ул. Большая Никитская, 60 с 2 Завершение: Москва, ул. Большая Никитская, 1 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.