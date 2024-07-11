Большая Никитская — улица аристократическая, древняя, длинная и центровая. Множество особняков порадуют глаз и точно удивят историями и тайнами, притаившимися за их окнами.
Иван Грозный, Наполеон, Пушкин, Тургенев, Чехов, Суворов, Чайковский,
Иван Грозный, Наполеон, Пушкин, Тургенев, Чехов, Суворов, Чайковский,
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Концепция экскурсии — это городские легенды, необычные истории и не скучные факты о достопримечательных местах на Большой Никитской, и о выдающихся людях, которые их прославили. Семейные тайны аристократов, где готовили соленья для Ивана Грозного, легенды о Суворове, сколько этажей в здании ТАСС, писающий мальчик на Большой Никитской, Павел Буре — который час?, кто одевал дам императорской семьи и весь бомонд и где жила товарищ Калугина из «Служебного романа». А также мистические байки о Вольфе Мессинге, где выступали Федор Шаляпин, Сара Бернар и Айседора Дункан, спектакль для единственного зрителя – какой он?, студенческие приколы над памятником Чайковскому, где можно увидеть всех животных Земли, откуда тянется подземный ход к Кремлю, скандальный барельеф и причем тут Маяковский, где крестили, венчали и отпевали профессорских детей и выпускников МГУ — эти и множество других легенд и баек вы узнаете на экскурсии!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Городская усадьба Коптева - Мейендорф
- ЦДЛ, Дом Ростовых
- Особняк Я.А. Рекка и С.Д. Красильщиковой
- Особняк Лопатиной. Посольство Бразилии
- Городская усадьба Позднякова - Волковой - Грибова
- Дом Вольфа Мессинга
- Еврейский культурный центр
- Издательство «У Никитских ворот»
- Посольство Испании
- Музей военной формы
- Дом товарища Калугиной из фильма «Служебный роман»
- Особняк Балиных
- Посольство Мьянмы
- Усадьба Черкасской - Баскакова
- Дом Суворова
- Памятник Алексею Толстому
- Вознесенский Храм у Никитских ворот
- Дом Элькинда с куполом
- Дом Элькинда. Мерзляковский пер
- Храм Феодора Студита
- Памятник Тимирязеву
- Театр Марка Розовского у Никитских ворот
- Здание ТАСС
- Дом Позднякова - Юсупова
- Доходный дом Голицыной - Батюшкова
- Геликон Опера
- Театр Маяковского
- Храм Малое Вознесение
- Палаты Араслановых
- Дом Якова Брюса
- Памятник П.И. Чайковскому
- Консерватория им. Чайковского
- Электроподстанция метро
- Усадьба Орлова. Издательство МГУ
- Зоологический музей
- Храм Татианы Великомученицы при МГУ
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Дополнительных расходов нет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, ул. Большая Никитская, 60 с 2
Завершение: Москва, ул. Большая Никитская, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
В жаркий день формат что надо - легкая прогулка с историей мест, где-то с фактами, где-то с байками. Катарина замечательный гид - внимательная к интересу и комфорту слушателей, очень легкая в общении! Отдельное спасибо за индивидуальный подход, программа и длительность были адаптированы под нас! Вышли с экскурсии довольные и с еще большим интересом к историям людей, живших на Никитской.
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С
Катарина прекрасный «живой» экскурсовод. Истории, городские легенды, интересные факты — информация подается легко и ненапряжно. Спасибо!
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