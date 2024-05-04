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Групповая
2 часа
Бункер Сталина в Измайлово (экскурсия с дегустацией любимого вина Сталина)
Начало: Москва, ул. Вернисажная, д. 6, у проходной
Расписание: по графику, в остальные субботы экскурсия БЕЗ дегустации
29 июня в 16:00
27 июля в 16:00
от 1 650₽ за человека
Групповая
9 часов
Главный храм Вооружённых Сил - архитектурный комплекс военной памяти
Начало: М. Парк Победы, на парковке автобусов около музея
Расписание: Согласно расписанию в календаре
12 июля в 09:45
21 июля в 09:45
от 2 590₽ за человека
Квест
3 часа
Тайны Большой Полянки: аудиоквест по центру Москвы
Начало: Дом Пашкова, метро Боровицкая
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 090₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина4 мая 2024Автобусная экскурсия на майские праздники по Москве (4 часа)Очень познавательная и ненапряжная экскурсия. Для тех, кто первый или второй раз, как мы, - весьма хорошо. Помогает в принципе ориентироваться в части основных достопримечательностей столицы.
- ООксана4 мая 2024Автобусная экскурсия на майские праздники по Москве (4 часа)Сама экскурсия понравилась, но очень холодно было в автобусе, т. к. сломан кондиционер
- ЕЕлена5 апреля 2024Бункер Сталина в Измайлово (экскурсия с дегустацией любимого вина Сталина)Экскурсия очень интересная! Подача материала - на 100 баллов. Экскурсовод замечательный лектор, собеседник, знаток темы и своего дела. Несмотря на небольшую площадь помещений, ограниченность пространств (три локации) двухчасовая экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо большое! Успехов!
- ЮЮрий18 октября 2023Парк «Патриот»: военная техника и крупнейший храмовый комплексЭкскурсия просто бесподобная! Гид Владимир не просто эрудированный в данной теме, а энтузиаст и увлеченный по многим историческим моментам человек.
- ННаталья16 октября 2023Парк «Патриот»: военная техника и крупнейший храмовый комплекс14 октября посетили Парк Патриот! Великолепный, масштабный парк, с потрясающей атмосферой и современным музейным комплеком для всей семьи! Очень понравилась
- ННаталья11 июля 2023Бункер Сталина в ИзмайловоНемного заблудились,но ваши сотрудники четко рассказали куда идти. Спасибо и экскурсия была интересной
- ТТатьяна11 июля 2023Поездка в Главный храм Вооруженных СилХрам великолепный! Музей очень понравился.
- ККонстантин10 июля 2023«Символ Веры и Победы» - поездка в Главный храм Вооружённых СилНе думал что будет настолько здорово. Просто посетите эту экскурсию, впечатления незабываемые.
- GGubina.m9 июля 2023Поездка в Главный храм Вооруженных СилЗдравствуйте! Нам очень понравилась Поездка в храм. Наш экскурсовод Татьяна - очень хорошая и рассказывала интересно. Все четко, все интересно, все по факту, никакой воды. Благодарим за экскурсию, желаем процветания.
- ЕЕвгения11 июня 2023Бункер Сталина в ИзмайловоОтличный экскурсовод Елена подробно всё рассказала. Была с ребёнком 9 лет. Узнали много нового, было интересно обоим. Спасибо Елена на интересный рассказ
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «9 мая»
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