Е Екатерина Автобусная экскурсия на майские праздники по Москве (4 часа) Очень познавательная и ненапряжная экскурсия. Для тех, кто первый или второй раз, как мы, - весьма хорошо. Помогает в принципе ориентироваться в части основных достопримечательностей столицы.

О Оксана Автобусная экскурсия на майские праздники по Москве (4 часа) Сама экскурсия понравилась, но очень холодно было в автобусе, т. к. сломан кондиционер

Е Елена Бункер Сталина в Измайлово (экскурсия с дегустацией любимого вина Сталина) Экскурсия очень интересная! Подача материала - на 100 баллов. Экскурсовод замечательный лектор, собеседник, знаток темы и своего дела. Несмотря на небольшую площадь помещений, ограниченность пространств (три локации) двухчасовая экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо большое! Успехов!

Ю Юрий Парк «Патриот»: военная техника и крупнейший храмовый комплекс читать дальше Он провез и провел по всем значимым местам парка Патриот, рассказал о его создании. А рассказ о военной технике и экспонатах - просто поражает. О храмовом комплексе описать словами невозможно - это надо увидеть. Всем рекомендую данную экскурсию и только с Владимиром в качестве экскурсовода. Экскурсия просто бесподобная! Гид Владимир не просто эрудированный в данной теме, а энтузиаст и увлеченный по многим историческим моментам человек.

Н Наталья Парк «Патриот»: военная техника и крупнейший храмовый комплекс читать дальше музейная площадка с военной техникой всех видов и родов войск. Величественный Храм Вооружённых сил России потряс до мурашек и слез!!! А музей Дорога Памяти вызвал бурю эмоций и чувств! Отдельно огромная благодарность Владимиру! Высокообразованный, всесторонне развитый во всех областях человек! Спасибо за отлично организованную экскурсию!!!! 14 октября посетили Парк Патриот! Великолепный, масштабный парк, с потрясающей атмосферой и современным музейным комплеком для всей семьи! Очень понравилась

Н Наталья Бункер Сталина в Измайлово Немного заблудились,но ваши сотрудники четко рассказали куда идти. Спасибо и экскурсия была интересной

Т Татьяна Поездка в Главный храм Вооруженных Сил Храм великолепный! Музей очень понравился.

К Константин «Символ Веры и Победы» - поездка в Главный храм Вооружённых Сил Не думал что будет настолько здорово. Просто посетите эту экскурсию, впечатления незабываемые.

G Gubina.m Поездка в Главный храм Вооруженных Сил Здравствуйте! Нам очень понравилась Поездка в храм. Наш экскурсовод Татьяна - очень хорошая и рассказывала интересно. Все четко, все интересно, все по факту, никакой воды. Благодарим за экскурсию, желаем процветания.