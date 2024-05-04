9 мая – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «9 мая» в Москве, цены от 1 090 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бункер Сталина в Измайлово (экскурсия с дегустацией любимого вина Сталина)
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
22 отзыва
Бункер Сталина в Измайлово (экскурсия с дегустацией любимого вина Сталина)
Начало: Москва, ул. Вернисажная, д. 6, у проходной
Расписание: по графику, в остальные субботы экскурсия БЕЗ дегустации
29 июня в 16:00
27 июля в 16:00
от 1 650 за человека
Главный храм Вооружённых Сил - архитектурный комплекс военной памяти
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
125 отзывов
Главный храм Вооружённых Сил - архитектурный комплекс военной памяти
Начало: М. Парк Победы, на парковке автобусов около музея
Расписание: Согласно расписанию в календаре
12 июля в 09:45
21 июля в 09:45
от 2 590 за человека
Тайны Большой Полянки: аудиоквест по центру Москвы
🚶 Пешая
Квест
3 часа
Тайны Большой Полянки: аудиоквест по центру Москвы
Начало: Дом Пашкова, метро Боровицкая
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 090 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    4 мая 2024
    Автобусная экскурсия на майские праздники по Москве (4 часа)
    Очень познавательная и ненапряжная экскурсия. Для тех, кто первый или второй раз, как мы, - весьма хорошо. Помогает в принципе ориентироваться в части основных достопримечательностей столицы.
  • О
    Оксана
    4 мая 2024
    Автобусная экскурсия на майские праздники по Москве (4 часа)
    Сама экскурсия понравилась, но очень холодно было в автобусе, т. к. сломан кондиционер
  • Е
    Елена
    5 апреля 2024
    Бункер Сталина в Измайлово (экскурсия с дегустацией любимого вина Сталина)
    Экскурсия очень интересная! Подача материала - на 100 баллов. Экскурсовод замечательный лектор, собеседник, знаток темы и своего дела. Несмотря на небольшую площадь помещений, ограниченность пространств (три локации) двухчасовая экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо большое! Успехов!
  • Ю
    Юрий
    18 октября 2023
    Парк «Патриот»: военная техника и крупнейший храмовый комплекс
    Экскурсия просто бесподобная! Гид Владимир не просто эрудированный в данной теме, а энтузиаст и увлеченный по многим историческим моментам человек.
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    Он провез и провел по всем значимым местам парка Патриот, рассказал о его создании. А рассказ о военной технике и экспонатах - просто поражает. О храмовом комплексе описать словами невозможно - это надо увидеть. Всем рекомендую данную экскурсию и только с Владимиром в качестве экскурсовода.

  • Н
    Наталья
    16 октября 2023
    Парк «Патриот»: военная техника и крупнейший храмовый комплекс
    14 октября посетили Парк Патриот! Великолепный, масштабный парк, с потрясающей атмосферой и современным музейным комплеком для всей семьи! Очень понравилась
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    музейная площадка с военной техникой всех видов и родов войск. Величественный Храм Вооружённых сил России потряс до мурашек и слез!!! А музей Дорога Памяти вызвал бурю эмоций и чувств! Отдельно огромная благодарность Владимиру! Высокообразованный, всесторонне развитый во всех областях человек! Спасибо за отлично организованную экскурсию!!!!

  • Н
    Наталья
    11 июля 2023
    Бункер Сталина в Измайлово
    Немного заблудились,но ваши сотрудники четко рассказали куда идти. Спасибо и экскурсия была интересной
  • Т
    Татьяна
    11 июля 2023
    Поездка в Главный храм Вооруженных Сил
    Храм великолепный! Музей очень понравился.
  • К
    Константин
    10 июля 2023
    «Символ Веры и Победы» - поездка в Главный храм Вооружённых Сил
    Не думал что будет настолько здорово. Просто посетите эту экскурсию, впечатления незабываемые.
  • G
    Gubina.m
    9 июля 2023
    Поездка в Главный храм Вооруженных Сил
    Здравствуйте! Нам очень понравилась Поездка в храм. Наш экскурсовод Татьяна - очень хорошая и рассказывала интересно. Все четко, все интересно, все по факту, никакой воды. Благодарим за экскурсию, желаем процветания.
  • Е
    Евгения
    11 июня 2023
    Бункер Сталина в Измайлово
    Отличный экскурсовод Елена подробно всё рассказала. Была с ребёнком 9 лет. Узнали много нового, было интересно обоим. Спасибо Елена на интересный рассказ

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «9 мая»

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  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Патриаршие пруды
  8. Храм Христа Спасителя
  9. Храм Василия Блаженного
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "9 мая" можно забронировать 3 экскурсии от 1 090 до 2 590. Туристы уже оставили гидам 148 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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