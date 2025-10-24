Что такое коктейль? Искусство баланса. Крепкая основа — старинная улица, бархатная текстура — атмосфера, тонкий биттер — неожиданные детали. Таким будет и наш вечер! Вас ждут вкусы, ароматы и рассказы в идеальной пропорции: мы пройдём по Большой Никитской улице, обсудим её историю и заглянем в три тайных бара.

Описание экскурсии

Если кратко, то в программе:

Три атмосферных бара «для своих» с авторскими коктейлями от барменов

Прогулка по Большой Никитской улице

Компания друзей и разговоры, которые текут свободно, как вечерний коктейль

Коктейль из трёх ингредиентов

Крепкая основа — история улицы. В 17 веке здесь жили ремесленники, в 18 веке прогуливались дворяне, а в коммуналках 20 века кипела советская жизнь.

Ликёрная нота — атмосфера

На Большой Никитской Есенин торговал книгами в своём магазине, по ней спешили студенты — будущие звёзды науки и искусства. В консерватории учились великие музыканты. За каждым фасадом тут своя драма или роман.

И немного биттера — загадки и сюрпризы

Дом Якова Брюса, но не того, о ком вы подумали… Какого? Вы узнаете на экскурсии. Старые дворы расскажут больше, чем целые музеи.

И встряхнём всё это

На маршруте вас ждут три тщательно подобранных остановки, которые не отмечены на туристических картах. За закрытыми дверями бармены, для которых коктейли — это рассказ об улице.

И — самое вкусное! В память об этой прогулке вы получите мини-фильм, где главным героем будете вы. Атмосфера, огни, бокалы, улыбки — всё как в настоящем кино о ночной Москве, только с вашим участием. Несколько минут живой магии, где вечер, город и вы сливаетесь в одно целое. Такой фильм не купишь — его можно только прожить!

Кому подойдёт экскурсия:

Тем, кто уже влюблён в Москву или хочет узнать её глубже: через тихие дворы, редкие факты и вкусы

Искателям атмосферных маршрутов, уставшим от путеводителей

Организационные детали