Крепкая основа — старинная улица, бархатная текстура — атмосфера, тонкий биттер — неожиданные детали.
Таким будет и наш вечер! Вас ждут вкусы, ароматы и рассказы в идеальной пропорции: мы пройдём по Большой Никитской улице, обсудим её историю и заглянем в три тайных бара.
Описание экскурсии
Если кратко, то в программе:
- Три атмосферных бара «для своих» с авторскими коктейлями от барменов
- Прогулка по Большой Никитской улице
- Компания друзей и разговоры, которые текут свободно, как вечерний коктейль
Коктейль из трёх ингредиентов
Крепкая основа — история улицы. В 17 веке здесь жили ремесленники, в 18 веке прогуливались дворяне, а в коммуналках 20 века кипела советская жизнь.
Ликёрная нота — атмосфера
На Большой Никитской Есенин торговал книгами в своём магазине, по ней спешили студенты — будущие звёзды науки и искусства. В консерватории учились великие музыканты. За каждым фасадом тут своя драма или роман.
И немного биттера — загадки и сюрпризы
Дом Якова Брюса, но не того, о ком вы подумали… Какого? Вы узнаете на экскурсии. Старые дворы расскажут больше, чем целые музеи.
И встряхнём всё это
На маршруте вас ждут три тщательно подобранных остановки, которые не отмечены на туристических картах. За закрытыми дверями бармены, для которых коктейли — это рассказ об улице.
И — самое вкусное! В память об этой прогулке вы получите мини-фильм, где главным героем будете вы. Атмосфера, огни, бокалы, улыбки — всё как в настоящем кино о ночной Москве, только с вашим участием. Несколько минут живой магии, где вечер, город и вы сливаетесь в одно целое. Такой фильм не купишь — его можно только прожить!
Кому подойдёт экскурсия:
- Тем, кто уже влюблён в Москву или хочет узнать её глубже: через тихие дворы, редкие факты и вкусы
- Искателям атмосферных маршрутов, уставшим от путеводителей
Организационные детали
- Строго 18+
- Пожалуйста, приходите на экскурсию трезвыми и без своих алкогольных напитков
- Напитки по желанию и оплачиваются отдельно. Средний чек коктейля — 900 ₽
- В тайминг не входит перекус (кроме финального) — рекомендую перекусить перед экскурсией
- Возможна замена последнего бара — напишите, если у вас есть предпочтения
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Большое спасибо гиду!
Пишу отзыв спустя почти 2 недели после экскурсии.
Ходили компанией 6 человек, отмечали день рождения, – всем очень понравился формат индивидуальной барной экскурсии, мы были в восторге.