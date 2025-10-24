Мои заказы

Большая Никитская на вкус: история в коктейльной подаче (18+)

Погулять по центру Москвы и заглянуть в три атмосферных бара, которых нет в путеводителях
Что такое коктейль? Искусство баланса.

Крепкая основа — старинная улица, бархатная текстура — атмосфера, тонкий биттер — неожиданные детали.

Таким будет и наш вечер! Вас ждут вкусы, ароматы и рассказы в идеальной пропорции: мы пройдём по Большой Никитской улице, обсудим её историю и заглянем в три тайных бара.
Ближайшие даты:
14
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя20
ноя22
ноя
Время начала: 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Если кратко, то в программе:

  • Три атмосферных бара «для своих» с авторскими коктейлями от барменов
  • Прогулка по Большой Никитской улице
  • Компания друзей и разговоры, которые текут свободно, как вечерний коктейль

Коктейль из трёх ингредиентов

Крепкая основа — история улицы. В 17 веке здесь жили ремесленники, в 18 веке прогуливались дворяне, а в коммуналках 20 века кипела советская жизнь.

Ликёрная нота — атмосфера

На Большой Никитской Есенин торговал книгами в своём магазине, по ней спешили студенты — будущие звёзды науки и искусства. В консерватории учились великие музыканты. За каждым фасадом тут своя драма или роман.

И немного биттера — загадки и сюрпризы

Дом Якова Брюса, но не того, о ком вы подумали… Какого? Вы узнаете на экскурсии. Старые дворы расскажут больше, чем целые музеи.

И встряхнём всё это

На маршруте вас ждут три тщательно подобранных остановки, которые не отмечены на туристических картах. За закрытыми дверями бармены, для которых коктейли — это рассказ об улице.

И — самое вкусное! В память об этой прогулке вы получите мини-фильм, где главным героем будете вы. Атмосфера, огни, бокалы, улыбки — всё как в настоящем кино о ночной Москве, только с вашим участием. Несколько минут живой магии, где вечер, город и вы сливаетесь в одно целое. Такой фильм не купишь — его можно только прожить!

Кому подойдёт экскурсия:

  • Тем, кто уже влюблён в Москву или хочет узнать её глубже: через тихие дворы, редкие факты и вкусы
  • Искателям атмосферных маршрутов, уставшим от путеводителей

Организационные детали

  • Строго 18+
  • Пожалуйста, приходите на экскурсию трезвыми и без своих алкогольных напитков
  • Напитки по желанию и оплачиваются отдельно. Средний чек коктейля — 900 ₽
  • В тайминг не входит перекус (кроме финального) — рекомендую перекусить перед экскурсией
  • Возможна замена последнего бара — напишите, если у вас есть предпочтения

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 94 туристов
Я родилась в Москве и очень её люблю. Мне всегда хотелось показывать интересные места города и рассказывать про её историю. Раннее утро для обзорной экскурсии — особое время. Приходите и вы увидите удивительно тихую Москву! А вечер можно посвятить барной экскурсии! И это совсем другая история:)
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
24 окт 2025
Мы ходили на экскурсию семьей, празднуя ДР сына, и выбор такого развлечения был очень верным! И интересно, и полезно, и вкусно, и весело! Спасибо Ольге за теплую атмосферу, несмотря на промозглую погоду, за знакомство с барной культурой, что для многих из нас было в новинку, за чудесный вечер!
Н
Наталия
13 окт 2025
Ольге хочется выразить благодарность за экскурсию по Большой Никитской с заходами в бары. Маршрут продуманный, рассказ интересный, материал профессионально подобран под каждую группу. Ольге удалось переключить нашу группу математиков из современной Москвы в Москву эпохи Ивана Грозного, дореволюционную Москву с экипажами и балами… изюминкой на торте будет заход в бары, где вас встретят, как дорогих гостей. Однозначно рекомендую экскурсию.
К
Катерина
12 сен 2025
Интересная, увлекательная и живая экскурсия! Ольга - вы уникальный и клиентоориентированный экскурсовод
А
Александр
31 авг 2025
Решили сходить на эту экскурсию как активность на день рождения, чтобы не только за столами сидеть, но и совместить приятное с интересным. Все остались довольны, интересный рассказ, хорошая атмосфера, оригинальные заведения.
Большое спасибо гиду!
Елизавета
Елизавета
29 авг 2025
Ольга, спасибо Вам за экскурсию!

Пишу отзыв спустя почти 2 недели после экскурсии.
Ходили компанией 6 человек, отмечали день рождения, – всем очень понравился формат индивидуальной барной экскурсии, мы были в восторге.
читать дальше

Ещё на стадии бронирования Ольга подробно ответила на все вопросы, рассказала о формате экскурсии, учла все пожелания – очень приятный в общении человек:)
Сама экскурсия прошла на ура, 3 часа пролетели незаметно)
Приятный бонус: во время экскурсии Ольга делала и фотографии и видео, отправила нам на следующий день. Были и другие приятные сюрпризы во время экскурсии, но о них говорить не буду, чтобы они и дальше оставались сюрпризами)) Ольга, спасибо ещё раз!

