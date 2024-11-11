Индивидуальная
до 20 чел.
Большая Никитская - в гости к аристократам
Начало: Москва, ул. Большая Никитская, 60 с 2
Сегодня в 09:00
28 окт в 09:00
6590 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Большая Никитская улица: легенды и современность
Начало: М. Охотный ряд, выход № 1
Расписание: В понедельник, вторник, среду, пятницу, см. расписание
Завтра в 17:00
28 окт в 17:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Гений московского модерна - Федор Шехтель. Особняки и судьбы
Начало: Москва, Большая Никитская улица, дом 36 строение 1...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7000 ₽ за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей11 ноября 2024Большая Никитская - в гости к аристократамКатарина прекрасный «живой» экскурсовод. Истории, городские легенды, интересные факты — информация подается легко и ненапряжно. Спасибо!
- ЕЕкатерина11 июля 2024Большая Никитская - в гости к аристократамВ жаркий день формат что надо - легкая прогулка с историей мест, где-то с фактами, где-то с байками. Катарина замечательный
