Пожалуй, многие согласятся с тем, что Бульварное кольцо — одна из самых живописных достопримечательностей столицы и отличное место для неспешных прогулок среди суеты.
А сколько увлекательных историй могут рассказать бульвары! Я приглашаю вас пройтись по двум из них: Никитскому, который в советское время называли Суворовским, и самому старинному — Тверскому.
А сколько увлекательных историй могут рассказать бульвары! Я приглашаю вас пройтись по двум из них: Никитскому, который в советское время называли Суворовским, и самому старинному — Тверскому.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
На спокойной прогулке по небольшому отрезку Бульварного кольца мы поговорим об истории бульваров, их знаменитых жителях, особенных зданиях и происходивших в них интересных событиях.
Вы узнаете:
- Как Тверской и Никитский бульвары были связаны между собой
- Где состоялась первая встреча поэта Александра Пушкина и его будущей жены, красавицы Натали Гончаровой. А также в какой церкви проходило их венчание и в каких усадьбах любили танцевать молодожёны
- Почему дворец итальянской эпохи Возрождения в советское время стал домом для покорителей Арктики
- Как в городской усадьбе Луниных развернул постоянные экспозиции Государственный музей Востока
- С чего началась история театра «У Никитских ворот» и кем были первые актёры
- Где находился центр Латинского квартала в Москве
- Какие доходные дома пользовались популярностью у первых студентов Московского университета
И многое другое!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Арбатская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 598 туристов
Приветствую всех, кто заинтересован Москвой! Какая же она для меня? Добрая, родная и загадочная. То принимающая, то отталкивающая. С уютными двориками, шумными улицами, красивой архитектурой и биографиями, пронизывающими до глубины души. С Москвой у меня всегда были и будут особые отношения. Я с радостью о них расскажу, раскрою для вас город по-новому и покажу, что история может быть увлекательной.Задать вопрос
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Истории Тверского бульвара в лицах (групповая экскурсия)
Познакомиться со старейшей частью Бульварного кольца Москвы, её архитектурой и жителями
Начало: У станции метро «Тверская»
Завтра в 15:00
11 ноя в 15:00
1 200₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Упоительный Тверской бульвар: любовь, закаты и прогулки
Романтическо-светские грани истории бульвара, желания у двухсотлетнего дуба и уроки кокетства
Начало: На Пушкинской площади
Сегодня в 19:30
Завтра в 11:00
4 700₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
История и тайны Тверского бульвара
Самый первый, самый красивый и самый короткий бульвар Москвы - на групповой экскурсии
Начало: У метро "Тверская"/"Пушкинская"
Расписание: в четверг в 19:00, в субботу в 20:00
Завтра в 20:00
14 ноя в 19:00
550₽ за человека